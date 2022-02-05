Первая группа военных из США прибыла в Польшу в рамках усиления военного присутствия США в Восточной Европе, сообщает 5 февраля польское агентство РАР

«В аэропорту Ясенка под Жешувом в субботу приземлился самолет с первыми американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантных дивизий, которые будут дислоцироваться в Польше», — сообщило издание.

Второй самолет с военными США ожидается в Польше в воскресенье. Всего в Польшу направляются 1,7 тысячи американских военных.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что из США в Польшу и Германию всего перебросят около 2 тыс. военных. Еще около 1 тыс. военных США из Германии будут переведены в Румынию. Он отметил, что перебрасываемые подразделения не будут вести боевые действия на Украине.

Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, а перемещение войск по своей территории — суверенное право.

Также Москва отмечала, что заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.