В Telegram-каналах 3 февраля показали видео сборки членами «Национального корпуса» дистанционно управляемой бомбы с радиоактивными компонентами. Запись разместили в каналах «Военный обозреватель» и «Киев оперативный. Чат»

В видеоролике показан процесс сборки самодельной бомбы, утверждается, что в нее включены радиоактивные компоненты. При этом люди в кадре без защитного снаряжения от радиации.

«Самодельное взрывное устройство имеет все компоненты СВУ, но о его работоспособности говорить уверенно нельзя. Боевики утверждают, что устройство снаряжено ядерными материалами, для чего показан дозиметр», — сообщили в паблике.

В «Нацкорпусе» открестились от авторства ролика и назвали его «пропагандистским фейком».

Ранее в американских газетах The Washington Post и The New York Times появились статьи, в которых говорится, что разведка США якобы узнала о плане России сфабриковать повод для «вторжения в Украину» с использованием фейкового видео.

Глава МИД Сергей Лавров назвал подобные заявления СМИ США бредом.