В видеоролике показан процесс сборки самодельной бомбы, утверждается, что в нее включены радиоактивные компоненты. При этом люди в кадре без защитного снаряжения от радиации.
«Самодельное взрывное устройство имеет все компоненты СВУ, но о его работоспособности говорить уверенно нельзя. Боевики утверждают, что устройство снаряжено ядерными материалами, для чего показан дозиметр», — сообщили в паблике.
В «Нацкорпусе» открестились от авторства ролика и назвали его «пропагандистским фейком».
Ранее в американских газетах The Washington Post и The New York Times появились статьи, в которых говорится, что разведка США якобы узнала о плане России сфабриковать повод для «вторжения в Украину» с использованием фейкового видео.
Глава МИД Сергей Лавров назвал подобные заявления СМИ США бредом.