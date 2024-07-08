https://ukraina.ru/20240708/1056133900.html

Религиозного ВСУшника, отказавшегося от дежурства на боевом посту, оправдали в суде

Религиозного ВСУшника, отказавшегося от дежурства на боевом посту, оправдали в суде - 08.07.2024 Украина.ру

Религиозного ВСУшника, отказавшегося от дежурства на боевом посту, оправдали в суде

Апелляционный суд оправдал заключенного в тюрьму военнослужащего украинской армии из числа кришнаитов-вегетарианцев за отказ от дежурства на боевом посту. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета"

2024-07-08T17:45

2024-07-08T17:45

2024-07-08T17:45

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Отмечается, что солдат конфликтовал с командованием из-за того, что в военной части был лишен возможности исполнять свои религиозные обряды и употреблять пищу неживотного происхождения. В качестве протеста он объявил голодовку, а после – отказался заступить на дежурство из-за физической слабости. В ответ в отношении него было возбуждено уголовное дело и кришнаита заключили под стражу. После того, как в дело вмешался украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, апелляционную жалобу военнослужащего удовлетворили, а постановление следственного судьи о содержании его под стражей отменили. Отмечается, что его также перевели в другой военный батальон, однако его адвокат поднял вопрос перед военным командованием о замене ему военной службы на альтернативную. Ранее в Верховной Раде раскритиковали генералов ВСУ, которые "гонят солдат на задания для галочки".Подробнее о том, как заградотряды расстреливают сбежавших солдат украинской армии читайте в интервью подполковника запаса, председателя правления организации "Офицеры России" Романа Шкурлатова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230922/1049631044.html

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