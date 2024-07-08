Религиозного ВСУшника, отказавшегося от дежурства на боевом посту, оправдали в суде - 08.07.2024 Украина.ру
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Религиозного ВСУшника, отказавшегося от дежурства на боевом посту, оправдали в суде
Религиозного ВСУшника, отказавшегося от дежурства на боевом посту, оправдали в суде - 08.07.2024 Украина.ру
Религиозного ВСУшника, отказавшегося от дежурства на боевом посту, оправдали в суде
Апелляционный суд оправдал заключенного в тюрьму военнослужащего украинской армии из числа кришнаитов-вегетарианцев за отказ от дежурства на боевом посту. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета"
2024-07-08T17:45
2024-07-08T17:45
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Отмечается, что солдат конфликтовал с командованием из-за того, что в военной части был лишен возможности исполнять свои религиозные обряды и употреблять пищу неживотного происхождения. В качестве протеста он объявил голодовку, а после – отказался заступить на дежурство из-за физической слабости. В ответ в отношении него было возбуждено уголовное дело и кришнаита заключили под стражу. После того, как в дело вмешался украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, апелляционную жалобу военнослужащего удовлетворили, а постановление следственного судьи о содержании его под стражей отменили. Отмечается, что его также перевели в другой военный батальон, однако его адвокат поднял вопрос перед военным командованием о замене ему военной службы на альтернативную. Ранее в Верховной Раде раскритиковали генералов ВСУ, которые "гонят солдат на задания для галочки".Подробнее о том, как заградотряды расстреливают сбежавших солдат украинской армии читайте в интервью подполковника запаса, председателя правления организации "Офицеры России" Романа Шкурлатова на сайте Украина.ру.
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новости, вооруженные силы украины, всу, сво
Новости, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО

Религиозного ВСУшника, отказавшегося от дежурства на боевом посту, оправдали в суде

17:45 08.07.2024
 
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наручники
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Апелляционный суд оправдал заключенного в тюрьму военнослужащего украинской армии из числа кришнаитов-вегетарианцев за отказ от дежурства на боевом посту. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета"
Отмечается, что солдат конфликтовал с командованием из-за того, что в военной части был лишен возможности исполнять свои религиозные обряды и употреблять пищу неживотного происхождения.
В качестве протеста он объявил голодовку, а после – отказался заступить на дежурство из-за физической слабости. В ответ в отношении него было возбуждено уголовное дело и кришнаита заключили под стражу.
После того, как в дело вмешался украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, апелляционную жалобу военнослужащего удовлетворили, а постановление следственного судьи о содержании его под стражей отменили.
Отмечается, что его также перевели в другой военный батальон, однако его адвокат поднял вопрос перед военным командованием о замене ему военной службы на альтернативную.
Ранее в Верховной Раде раскритиковали генералов ВСУ, которые "гонят солдат на задания для галочки".
Подробнее о том, как заградотряды расстреливают сбежавших солдат украинской армии читайте в интервью подполковника запаса, председателя правления организации "Офицеры России" Романа Шкурлатова на сайте Украина.ру.
22 сентября 2023, 15:26
Задержание в режиме онлайн: ГБР задержало военнослужащего, сбежавшего из военной части в ПолтавеНа Украине задержали военнослужащего, сбежавшего из воинской части. Об этом 22 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины (ГБР)
 
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