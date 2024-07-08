https://ukraina.ru/20240708/1056129722.html

Время Орбана. Как бывший комсомолец превратился в одну из центральных фигур мировой политики

Время Орбана. Как бывший комсомолец превратился в одну из центральных фигур мировой политики - 08.07.2024 Украина.ру

Время Орбана. Как бывший комсомолец превратился в одну из центральных фигур мировой политики

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в понедельник, 8 июля, с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Причем, нельзя не отметить, что этот бросок на Пекин произошел после непростой поездки венгерского лидера в Киев, а также после поездки в Москву, которую Орбан не согласовывал ни с Киевом, ни с Брюсселем.

2024-07-08T16:19

2024-07-08T16:19

2024-07-08T16:19

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владимир путин

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Отношения венгерского и украинского руководства испортились еще до Зеленского. Об этом убедительно говорит тот факт, что Виктор Орбан не посещал Украину целых двенадцать лет.Последний раз он делал это еще во времена Виктора Януковича, в 2012 году. И такую паузу вряд ли можно назвать рядовой случайностью – тем более, что другие западные лидеры постоянно бывали в Киеве, считая это чем-то вроде обязательного паломничества.Виктор Орбан изначально относился к новой украинской власти с нескрываемым скепсисом. И на то были свои причины. Он неоднократно предупреждал о том, какую угрозу несут Европе так называемые неправительственные организации, которые в значительной мере финансировались за счет организаций, связанных с его политическими конкурентами из клана Соросов. И все эти прогнозы сбылись на Украине в полном объёме.Судя по всему, венгерский лидер хорошо представлял себе реальные движущие силы Евромайдана, и с самого начала осознавал, что политика украинских националистов ведет страну к подлинной катастрофе.Более того отношения Будапешта и Киева портили попытки насильственной украинизации венгерской общины Закарпатья, которая исторически проживает в этом регионе много веков. А потом началась насильственная мобилизация, когда представители украинского ТЦК хватали этнических венгров для последующей отправки на фронт.Однако Орбана в не меньшей степени беспокоила перспектива расширения украинского конфликта, которая могла непосредственно ударить по Венгрии.В последнее время он не раз, и на разных уровнях говорил о том, что в топку этого конфликта хотят бросить всю Европу – что, по сути дела, приведет к ее гибели."Есть три этапа: обсуждение, подготовка и уничтожение. Сейчас мы завершаем обсуждение и находимся на стадии подготовки. Мы в нескольких дюймах от уничтожения", – заявил недавно венгерский лидер, отмечая, что Европа "каждую неделю приближается к войне"."Абсурд, но вместо того, чтобы защитить нас, НАТО втягивает нас в мировой пожар. Как если бы пожарный тушил возгорание огнеметом", – отметил премьер-министр Венгрии, явно игнорируя официальную позицию западного истеблишмента.Соотечественники давно отмечали решительность этого человека, который совершенно не стесняется статуса белой вороны европейской политики (не считая тяжело раненного словацкого премьера Роберта Фицо).В молодости Орбан был секретарем комсомольской организации, а потом смело пошел в политику и был избран в числе первых депутатов независимого парламента, постепенно сменив политическую ориентацию с либеральной на консервативную (в посткоммунистические годы, когда позиции еще не устоялись такие пертурбации в странах бывшего Варшавского договора были довольно обычными).Юный Виктор также несколько лет проработал работал социологом в институте при министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности, что помогло ему ознакомиться с жизнью простых венгров. Он очевидно сумел найти с ними общий язык, и до сих пор располагает поддержкой большинства венгерского общества – несмотря на то, что либеральные грантоеды Сороса пытались сбросить его с вершины власти множество раз, истратив на это немало денег.Поездка Орбана в Киев и Москву (в статусе главы страны-председателя Евросоюза) очевидно заставила его проявить те самые волевые качества, и, в буквальном смысле, переступить через себя.Начиная с февраля 2022 года украинские медиа и политики травили венгерского лидера всеми возможными способами, и явно делали это с согласия коллективного Запада.А сам венгерский премьер, в свою очередь, посильными способами пытался тормозить милитаризацию Украины – стараясь хоть как-то задерживать или уменьшать запланированную для нее военную помощь за счет европейских налогоплательщиков.Впрочем, Орбан и здесь поступил по-своему, приехав в Киев в автомобильном кортеже – хотя украинские власти привыкли принимать западных гостей на специальных поездах, каждый раз превращая это в пиар-шоу.А его разговор с Зеленским обошелся без привычных братских объятий в стиле Макрона, и явно проходил очень непросто – что заметно даже по официальным снимкам.Было ясно, что премьер-министр Венгрии привез в Киев предложения о мире, которые, видимо, отличались от "формулы Зеленского" несколько большей адекватностью.Однако, ответ на эти инициативы был дан в максимально унизительной форме – заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква в эфире национального телемарафона, заявил о том, что Украина не примет инициативу Орбана о прекращении огня до начала проведения переговоров о мире.Тем не менее, после этого Орбан оказался в Москве, для встречи с российским лидером – невозмутимо проигнорировав возмущение украинских и европейских политиков. "Эта встреча была подготовлена полностью тайно",– признал он в беседе с прессой. Потому что в противном случае западники могли бы попытаться ее сорвать.Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер-министр Венгрии стремится разобраться в разногласиях, которые наблюдаются у заинтересованных сторон по украинскому вопросу, и Россия ценит эти стремления – однако не намерена уступать в вопросе своих национальных интересовПосле очной беседы с Владимиром Путиным, Орбан рассказал, что спросил его мнение о существующих планах по урегулированию конфликта на Украине и будущей архитектуре безопасности Европы после окончания боевых действий. Кроме того, он предложил подумать о кратковременном режиме прекращения огня.В свою очередь, Путин назвал разговор с венгерским коллегой "обстоятельным и честным". Причем, по словам российского президента, Орбан не скрывал от него содержание переговоров в Киеве. Но поступаться своим интересами Россия однозначно не будет.Однако дипломатическое турне венгерского премьера еще не закончено. Сегодня он обсуждал вопросы урегулирования украинского кризиса с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, с которым у Орбана тоже сложились добрые отношения – глава Китая посетил Венгрию всего лишь два месяца назад.А теперь стало известно, что Виктор Орбан направляется в Вашингтон – очевидно, чтобы попытаться склонить к миру ястребов из команды Джозефа Байдена.Он отметил, что Владимир Путин не передавал американскому президенту никаких личных посланий.Сейчас сложно сказать, что стоит за дипломатическим вояжем небольшой страны, политическая роль которой оказалась по факту весьма велика.Орбан – опытнейший политик. Он явно ощущает, что мир устал от украинского конфликта, а так называемый мирный план Зеленского полностью провалился. Вполне возможно, что отец пятерых детей, хочет реализовать свое видение мирного плана, обращаясь с этой целью к различным лидерам. Чтобы у его потомства было будущее.Но очень сомнительно, что это встретит понимание в Киеве, где к венгерскому премьеру по-прежнему относятся крайне недружественно. И еще меньше шансов на то, что его устремления будут услышаны в Вашингтоне.

https://ukraina.ru/20240705/1056091693.html

https://ukraina.ru/20240705/1056081661.html

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эксклюзив, украина, киев, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, владимир путин