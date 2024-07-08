Поймали на ротации и разнесли всё в щебёнку: где Россия доведёт ВСУ до контузии - Полетаев - 08.07.2024 Украина.ру
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Поймали на ротации и разнесли всё в щебёнку: где Россия доведёт ВСУ до контузии - Полетаев
Поймали на ротации и разнесли всё в щебёнку: где Россия доведёт ВСУ до контузии - Полетаев - 08.07.2024 Украина.ру
Поймали на ротации и разнесли всё в щебёнку: где Россия доведёт ВСУ до контузии - Полетаев
Описание: Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру оценил недавние успехи ВС РФ, рассказал об ударах... Украина.ру, 08.07.2024
2024-07-08T14:07
2024-07-08T14:07
видео
сергей полетаев
россия
нью-йорк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
f-16
сво
всу
донбасс
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Описание: Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру оценил недавние успехи ВС РФ, рассказал об ударах ФАБ-3000 по Нью-Йорку в ДНР и дал прогноз о перспективах городских боёв в этом населённом пункте. 00:26 – об освобождении новых территорий России от оккупации киевского режима; 13:03 – о причинах успеха российских военных в Дзержинске; 14:24 – о применении ФАБ-3000 по территории Нью-Йорка в ДНР; 19:31 – операция по освобождению Часова Яра: какие проблемы осталось решить? 26:17 – об особенностях городских боёв в Нью-Йорке и в Дзержинске; 29:26 – о темпах наступления ВС РФ этим летом и о поставках Киеву истребителей F-16.
россия
нью-йорк
донецкая народная республика
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видео, сергей полетаев , россия, нью-йорк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, f-16, сво, всу, донбасс, новороссия, новые регионы, видео
Видео, Сергей Полетаев , Россия, Нью-Йорк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, F-16, СВО, ВСУ, Донбасс, Новороссия, Новые регионы

Поймали на ротации и разнесли всё в щебёнку: где Россия доведёт ВСУ до контузии - Полетаев

14:07 08.07.2024
 
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Описание: Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру оценил недавние успехи ВС РФ, рассказал об ударах ФАБ-3000 по Нью-Йорку в ДНР и дал прогноз о перспективах городских боёв в этом населённом пункте.
00:26 – об освобождении новых территорий России от оккупации киевского режима;
13:03 – о причинах успеха российских военных в Дзержинске;
14:24 – о применении ФАБ-3000 по территории Нью-Йорка в ДНР;
19:31 – операция по освобождению Часова Яра: какие проблемы осталось решить?
26:17 – об особенностях городских боёв в Нью-Йорке и в Дзержинске;
29:26 – о темпах наступления ВС РФ этим летом и о поставках Киеву истребителей F-16.
 
ВидеоСергей ПолетаевРоссияНью-ЙоркДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныF-16СВОВСУДонбассНовороссияНовые регионы
 
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Заголовок открываемого материала
14:07Поймали на ротации и разнесли всё в щебёнку: где Россия доведёт ВСУ до контузии - Полетаев
14:04На Украине подписан закон о моментальном увольнении "пророссийских" работников
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