https://ukraina.ru/20240708/1056127633.html

Поймали на ротации и разнесли всё в щебёнку: где Россия доведёт ВСУ до контузии - Полетаев

Поймали на ротации и разнесли всё в щебёнку: где Россия доведёт ВСУ до контузии - Полетаев - 08.07.2024 Украина.ру

Поймали на ротации и разнесли всё в щебёнку: где Россия доведёт ВСУ до контузии - Полетаев

Описание: Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру оценил недавние успехи ВС РФ, рассказал об ударах... Украина.ру, 08.07.2024

2024-07-08T14:07

2024-07-08T14:07

2024-07-08T14:07

видео

сергей полетаев

россия

нью-йорк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

f-16

сво

всу

донбасс

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Описание: Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в эфире Украина.ру оценил недавние успехи ВС РФ, рассказал об ударах ФАБ-3000 по Нью-Йорку в ДНР и дал прогноз о перспективах городских боёв в этом населённом пункте. 00:26 – об освобождении новых территорий России от оккупации киевского режима; 13:03 – о причинах успеха российских военных в Дзержинске; 14:24 – о применении ФАБ-3000 по территории Нью-Йорка в ДНР; 19:31 – операция по освобождению Часова Яра: какие проблемы осталось решить? 26:17 – об особенностях городских боёв в Нью-Йорке и в Дзержинске; 29:26 – о темпах наступления ВС РФ этим летом и о поставках Киеву истребителей F-16.

россия

нью-йорк

донецкая народная республика

донбасс

новороссия

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