МО РФ: ввоз отработавшего ядерного топлива на Украину курирует Ермак, а спонсирует — Фонд Сороса
© РИА Новости . Илья Матусихис / Перейти в фотобанкДжордж Сорос на XIII Форуме "Открытого общества": "Европейский Союз и Россия: что ожидать в будущем?"
Украина планомерно превращается в "свалку" за счет ввоза в страну отработавшего ядерного топлива, который курирует глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, а спонсирует — фонд американского миллиардера Джорджа Сороса. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов
"Ввоз отработавшего ядерного топлива и побочных продуктов опасных химических производств продолжается на территорию страны через Польшу и Румынию, что приводит к превращению Украины в свалку высокоопасных отходов", — сказал он в ходе брифинга, передает Минобороны России.
По словам Кириллова, ВСУ также регулярно нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия. Так, войска Киева более 400 раз применяли токсичные химикаты нелетального действия, в том числе из США. Большинство случаев были подтверждены экспертами лаборатории МО РФ.
9 апреля, 23:46ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНРВоеннослужащие украинской армии применили против ВС РФ в районе Клещеевки химическое оружие, предположительно, белый фосфор. Одна из неразорвавшихся колб с отравляющим веществом попала в руки российским силовикам, передаёт РИА Новости
Помимо этого, штурмовые группы украинской армии оснащаются гранатами с веществом "Си-Эс" американского производства, самодельными химбоеприпасами.
"Отмечены многочисленные случаи применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин", — добавил Кириллов.
Речь шла и о покушениях на жизни российских политиков, которых пытались травить с помощью вещества под названием "Табун".
19 февраля, 14:02Отравление Пасечника: что известно о покушении на главу ЛНРВ 2023 году Украина предприняла попытку отравить главу Луганской Народной Республики Леонида Пасечника. Информацию об этом на брифинге 19 февраля озвучил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
Украина при пособничестве Запада, помимо нелетальных химсредств, применяет списочные химикаты "Би-Зет", синильную кислоту, хлорциан.
Неподалеку от Авдеевки была найдена химическая лаборатория, предположительно, для производства отравляющих веществ.
"В лаборатории найдены химические реакторы, полупромышленный ротационный испаритель, фильтрационная вытяжная система, баллоны с углекислотой, а также стеллажи с лабораторной посудой и реактивами", - рассказал генерал.
Ранее СМИ, прилагая доказательства, сообщали, что Украина бессрочно и безвозмездно передала американским компаниям земли для захоронения опасных отходов химических, фармацевтических и нефтяных компаний в рамках договорённости, достигнутой между Александром Соросом (сыном скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса) с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.