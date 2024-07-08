https://ukraina.ru/20240708/1056132883.html

МО РФ: ввоз отработавшего ядерного топлива на Украину курирует Ермак, а спонсирует — Фонд Сороса

МО РФ: ввоз отработавшего ядерного топлива на Украину курирует Ермак, а спонсирует — Фонд Сороса - 08.07.2024 Украина.ру

МО РФ: ввоз отработавшего ядерного топлива на Украину курирует Ермак, а спонсирует — Фонд Сороса

Украина планомерно превращается в "свалку" за счет ввоза в страну отработавшего ядерного топлива, который курирует глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, а спонсирует — фонд американского миллиардера Джорджа Сороса. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов

2024-07-08T17:14

2024-07-08T17:14

2024-07-08T17:14

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По словам Кириллова, ВСУ также регулярно нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия. Так, войска Киева более 400 раз применяли токсичные химикаты нелетального действия, в том числе из США. Большинство случаев были подтверждены экспертами лаборатории МО РФ. Помимо этого, штурмовые группы украинской армии оснащаются гранатами с веществом "Си-Эс" американского производства, самодельными химбоеприпасами. "Отмечены многочисленные случаи применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин", — добавил Кириллов.Речь шла и о покушениях на жизни российских политиков, которых пытались травить с помощью вещества под названием "Табун". Украина при пособничестве Запада, помимо нелетальных химсредств, применяет списочные химикаты "Би-Зет", синильную кислоту, хлорциан. Неподалеку от Авдеевки была найдена химическая лаборатория, предположительно, для производства отравляющих веществ. Ранее СМИ, прилагая доказательства, сообщали, что Украина бессрочно и безвозмездно передала американским компаниям земли для захоронения опасных отходов химических, фармацевтических и нефтяных компаний в рамках договорённости, достигнутой между Александром Соросом (сыном скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса) с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.Подробнее о том, как Сорос и зять Кучмы создают альтернативную реальность для Украины читайте в интервью экс-депутата Донецкого городского совета, профессора Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Татьяны Мармазовой на Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240409/1054412060.html

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новости, украина, джордж сорос, андрей ермак, вооруженные силы украины, россия, отходы, химотходы, сво