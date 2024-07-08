МО РФ: ввоз отработавшего ядерного топлива на Украину курирует Ермак, а спонсирует — Фонд Сороса - 08.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240708/1056132883.html
МО РФ: ввоз отработавшего ядерного топлива на Украину курирует Ермак, а спонсирует — Фонд Сороса
МО РФ: ввоз отработавшего ядерного топлива на Украину курирует Ермак, а спонсирует — Фонд Сороса - 08.07.2024 Украина.ру
МО РФ: ввоз отработавшего ядерного топлива на Украину курирует Ермак, а спонсирует — Фонд Сороса
Украина планомерно превращается в "свалку" за счет ввоза в страну отработавшего ядерного топлива, который курирует глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, а спонсирует — фонд американского миллиардера Джорджа Сороса. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов
2024-07-08T17:14
2024-07-08T17:14
новости
украина
джордж сорос
андрей ермак
вооруженные силы украины
россия
отходы
химотходы
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101727/73/1017277376_0:23:3046:1736_1920x0_80_0_0_9ee83bc59a7ca8dcf288748565526942.jpg
По словам Кириллова, ВСУ также регулярно нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия. Так, войска Киева более 400 раз применяли токсичные химикаты нелетального действия, в том числе из США. Большинство случаев были подтверждены экспертами лаборатории МО РФ. Помимо этого, штурмовые группы украинской армии оснащаются гранатами с веществом "Си-Эс" американского производства, самодельными химбоеприпасами. "Отмечены многочисленные случаи применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин", — добавил Кириллов.Речь шла и о покушениях на жизни российских политиков, которых пытались травить с помощью вещества под названием "Табун". Украина при пособничестве Запада, помимо нелетальных химсредств, применяет списочные химикаты "Би-Зет", синильную кислоту, хлорциан. Неподалеку от Авдеевки была найдена химическая лаборатория, предположительно, для производства отравляющих веществ. Ранее СМИ, прилагая доказательства, сообщали, что Украина бессрочно и безвозмездно передала американским компаниям земли для захоронения опасных отходов химических, фармацевтических и нефтяных компаний в рамках договорённости, достигнутой между Александром Соросом (сыном скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса) с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.Подробнее о том, как Сорос и зять Кучмы создают альтернативную реальность для Украины читайте в интервью экс-депутата Донецкого городского совета, профессора Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Татьяны Мармазовой на Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240409/1054412060.html
https://ukraina.ru/20240219/1053392375.html
https://ukraina.ru/20231014/1050185360.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101727/73/1017277376_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_87bb59ff9ffade83f0a4dcd3856fb1a2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, джордж сорос, андрей ермак, вооруженные силы украины, россия, отходы, химотходы, сво
Новости, Украина, Джордж Сорос, Андрей Ермак, Вооруженные силы Украины, Россия, отходы, химотходы, СВО

МО РФ: ввоз отработавшего ядерного топлива на Украину курирует Ермак, а спонсирует — Фонд Сороса

17:14 08.07.2024
 
© РИА Новости . Илья Матусихис / Перейти в фотобанкДжордж Сорос на XIII Форуме "Открытого общества": "Европейский Союз и Россия: что ожидать в будущем?"
Джордж Сорос на XIII Форуме Открытого общества: Европейский Союз и Россия: что ожидать в будущем? - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Илья Матусихис
Перейти в фотобанк
Читать в
Украина планомерно превращается в "свалку" за счет ввоза в страну отработавшего ядерного топлива, который курирует глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, а спонсирует — фонд американского миллиардера Джорджа Сороса. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов

"Ввоз отработавшего ядерного топлива и побочных продуктов опасных химических производств продолжается на территорию страны через Польшу и Румынию, что приводит к превращению Украины в свалку высокоопасных отходов", — сказал он в ходе брифинга, передает Минобороны России.

По словам Кириллова, ВСУ также регулярно нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия. Так, войска Киева более 400 раз применяли токсичные химикаты нелетального действия, в том числе из США. Большинство случаев были подтверждены экспертами лаборатории МО РФ.
ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР
9 апреля, 23:46
ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНРВоеннослужащие украинской армии применили против ВС РФ в районе Клещеевки химическое оружие, предположительно, белый фосфор. Одна из неразорвавшихся колб с отравляющим веществом попала в руки российским силовикам, передаёт РИА Новости
Помимо этого, штурмовые группы украинской армии оснащаются гранатами с веществом "Си-Эс" американского производства, самодельными химбоеприпасами.

"Отмечены многочисленные случаи применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин", — добавил Кириллов.

Речь шла и о покушениях на жизни российских политиков, которых пытались травить с помощью вещества под названием "Табун".
Народный совет ЛНР принял отставку И. Плотницкого - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
19 февраля, 14:02
Отравление Пасечника: что известно о покушении на главу ЛНРВ 2023 году Украина предприняла попытку отравить главу Луганской Народной Республики Леонида Пасечника. Информацию об этом на брифинге 19 февраля озвучил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
Украина при пособничестве Запада, помимо нелетальных химсредств, применяет списочные химикаты "Би-Зет", синильную кислоту, хлорциан.
Неподалеку от Авдеевки была найдена химическая лаборатория, предположительно, для производства отравляющих веществ.
"В лаборатории найдены химические реакторы, полупромышленный ротационный испаритель, фильтрационная вытяжная система, баллоны с углекислотой, а также стеллажи с лабораторной посудой и реактивами", - рассказал генерал.
Ранее СМИ, прилагая доказательства, сообщали, что Украина бессрочно и безвозмездно передала американским компаниям земли для захоронения опасных отходов химических, фармацевтических и нефтяных компаний в рамках договорённости, достигнутой между Александром Соросом (сыном скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса) с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.
Подробнее о том, как Сорос и зять Кучмы создают альтернативную реальность для Украины читайте в интервью экс-депутата Донецкого городского совета, профессора Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Татьяны Мармазовой на Украина.ру.
Сорос коллаж
14 октября 2023, 18:49
Вокруг и против России. "Империя Сороса" акцентируется на Польше, Украине, Молдавии и Западных Балканах
 
НовостиУкраинаДжордж СоросАндрей ЕрмакВооруженные силы УкраиныРоссияотходыхимотходыСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:04Обстрел ВСУ: количество раненых в Горловке увеличилось
18:00Что попало в "Охматдет", подготовка новой провокации. Итоги 8 июля на Украине
17:45Религиозного ВСУшника, отказавшегося от дежурства на боевом посту, оправдали в суде
17:14МО РФ: ввоз отработавшего ядерного топлива на Украину курирует Ермак, а спонсирует — Фонд Сороса
17:09Орбан выводит на чистую воду. Саммит НАТО покажет, кто за мир в Украине, а кто за войну
17:08План Трампа по Украине
16:43Зеленский заявил о готовности Польши сбивать российские ракеты в небе над Украиной
16:19Время Орбана. Как бывший комсомолец превратился в одну из центральных фигур мировой политики
16:16В России назначен новый командующий Балтийским флотом
16:02Ким Ир Сен: от "классического" марксиста до основоположника идеологии независимости
15:37Зеленский объявил о создании в Польше "добровольческого" легиона с иностранцами
15:19Зеленский выехал из горящего Киева в Польшу для встречи с Туском
15:18Украинские дроны-камикадзе атаковали российские регионы, есть раненые
14:48"Включают в полете": ВСУ заявляют о новой российской тактике запуска дронов
14:45Накануне политического хаоса. Кто на самом деле победил на выборах во Франции и что из этого выйдет
14:36Воздушная тревога, задымление и темнота. Разрушения в Киеве спровоцировала украинская ракета ПВО
14:32"Путин не может проиграть": Орбан назвал Россию непобедимой
14:07Поймали на ротации и разнесли всё в щебёнку: где Россия доведёт ВСУ до контузии - Полетаев
14:04На Украине подписан закон о моментальном увольнении "пророссийских" работников
14:04В Горловке обстрелом ВСУ ранен подросток
Лента новостейМолния