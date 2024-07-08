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"И грянул бой, Полтавский бой!" Как Пётр I выиграл свое самое знаменитое сражение

"И грянул бой, Полтавский бой!" Как Пётр I выиграл свое самое знаменитое сражение - 08.07.2024 Украина.ру

"И грянул бой, Полтавский бой!" Как Пётр I выиграл свое самое знаменитое сражение

Благодаря умелому стратегическому планированию и искусной дипломатической игре, Пётр I сумел навязать Карлу XII войну на истощение. Повернув в сентябре 1708 года на Украину, в сторону Стародуба, шведская армия рассчитывала на помощь своих потенциальных союзников – запорожцев, крымских татар и турок, однако в итоге оказалась в изоляции

2024-07-08T08:02

2024-07-08T08:02

2024-07-08T08:03

история

полтава

петр i

история

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xviii век

мазепа

швеция

война

сражение

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После невероятно тяжёлой для шведов зимы 1708-09 годов у многих генералов в штабе Карла начали появляться сомнения в успешном исходе кампании. "Гласом народа" выступил первый министр короля граф Пипер, предлагавший своему монарху развернуться, пока не поздно, и уйти в Польшу, где уставшая армия могла бы отдохнуть, пополнить запасы и получить столь необходимые ей подкрепления.Неожиданным противником этого плана выступил украинский гетман Мазепа. Он и посоветовал Карлу прежде захватить крепость Полтаву, чтобы получить в Малороссии базу, через которую тот мог бы поддерживать связи с Запорожьем.Надо отметить, что большинству шведских генералов данный план не понравился. Аксель Юлленкрук (Гилленкрок в русской традиции), генерал-квартирмейстер королевских войск, который по долгу службы как никто другой знал материальное положение шведов, едко заметил: "если с нами не станется какое-нибудь чудо, то ни один из нас не выйдет из Малороссии".Тем не менее, король внял совету Мазепы, и в конце апреля подошел к Полтаве — не самой сильной крепости с гарнизоном в 4 182 солдата. Началась изнуряющая осада. Несколько раз шведы ходили на приступ — и неизменно откатывались назад, понеся потери.6 июня к реке Ворскле подошли основные силы русской армии во главе с Шереметевым, а 15 июня в расположение войск прибыл сам царь. Когда армия отдохнула и собрала силы, Пётр отдал приказ переправляться на противоположный, "шведский", берег.Узнав о том, что русские переправляются через Ворсклу, Карл отправился на перехват, однако 27 июня, в свой день рождения, получил совершенно глупое ранение в ногу во время рекогносцировки.Именно это совершенно необязательное ранение вывело Карла из игры на несколько дней — шведы действовали пассивно, благодаря чему русская армия без особых проблем форсировала Ворсклу.Генеральное сражение было неизбежно.В качестве поля будущей битвы было выбрано пространство между деревнями Малые Будищи и Малые Павленки. Деревни, свою очередь, упирались в, соответственно, Будищенский и Яковецкий леса, создававшие естественную преграду. Избрав для боя оборонительную тактику, Пётр распорядился возвести на поле несколько редутов, расположенных двумя линиями. Несмотря на то, что к утру 8 июля, когда подошёл неприятель, закончить удалось не все укрепления, они сыграли одну из ключевых ролей в баталии.Под Полтавой Карл располагал примерно 11 тысячами конницы и 15 — пехоты. Кроме непосредственно шведских частей, под его командованием был полк валахов численностью около тысячи человек и около двух тысяч запорожских казаков. Артиллерийский парк шведской армии состоял из 41 орудия. Тем не менее, король был вынужден оставить часть сил для охраны обоза и осадных укреплений полтавской крепости, из-за чего в сражении приняли участие не все имевшиеся у него войска: 8270 пехотинцев, 8800 всадников и четыре орудия. Любопытно, что запорожцев, чей моральный дух к тому времени оставлял желать лучшего, Карл в бой не отправил.Армия Петра насчитывала около 37 тысяч пехоты, 24 тысяч конницы и 102 орудия. Как и в случае со шведами, в сражении приняли участие не все русские силы — лишь 25 тысяч пехоты и 9 тысяч конницы.Около 23 часов вечера 7 июля шведская армия начала спешно собираться. Из-за этой поспешности в войсках началась путаница, из-за чего атакующие колонны еле-еле построились. Левенгаупт вообще не нашёл в ночной темени фельдмаршала Реншельда, поэтому лично взялся за наведение порядка и перестроил занявшие не своё место батальоны.Когда же, наконец, шведская армия выстроилась согласно плану, было проведено богослужение, которое закончилось около часа ночи 8 июля. Наконец, шведская пехота двинулась вперёд, однако выгодный для атаки момент был упущен — русские уже знали, что неприятельские силы пришли в движение. Но это было еще полбеды — часть шведской кавалерии в темноте пошла не тем путём и попросту заблудилась, выпав, таким образом, из схемы построения. Из-за явного нарушения первоначального плана, атмосфера в шведском штабе была накалена до предела.Пока колонны выдвигались на исходные позиции для атаки, к месту действия подоспели граф Пипер и Карл — короля принесли на носилках. Так как фактор внезапности был утрачен, просто пройти между редутов, не вступая в бой, уже не представлялось возможным, и теперь перед шведским командованием стоял выбор — либо штурмовать их, либо отменять атаку. Быстро посовещавшись, король и офицеры приняли решение атаковать. Было около 3 часов утра.Батальонам передали приказ наступать, однако, поскольку в первоначальные планы шведов не входил штурм укреплений, войска не взяли с собой соответствующее снаряжение. Из-за этого просчёта схватка за редуты выдалась чрезвычайно кровопролитной. Солдатам Карла XII удалось сходу захватить два русских укрепления — по выражению прапорщика Андерса Пильстрема они "сокрушили каждую косточку у тех, кто был внутри".Однако уже во время штурма третьего — достроенного — редута у шведов начались проблемы: "Первый батальон из Нерке построился в боевой порядок. То же самое сделали 300 солдат из Йончёпингского полка. После этого вместе пошли в атаку. Эта атака тоже была отброшена, ничего не дав, кроме больших потерь шведов".Пока шведская пехота штурмовала передние редуты, чуть поодаль сошлись в бою скандинавская и русская конницы. Русские под началом Меншикова сумели отразить несколько шведских наскоков, после чего Карл, опасаясь за судьбу своей кавалерии, приказал пехоте поспешить ей на подмогу.Около 4 часов утра Петр приказал Меншикову отводить конницу — схватка с превосходящими силами шведов была бессмысленна, однако "объясняя приказание Петра отступать его недостаточной ориентировкой в положении дел, Меншиков продолжал бой, а Царю послал донесение, в котором указывал, что отступление нашей кавалерии вредно отразится на ходе боя и что присылка ему на помощь нескольких пехотных полков склонит победу на его сторону".Пётр, однако, отозвал самого Меншикова, поставив над конницей вместо него Родиона Боура, который, повинуясь царскому указу, начал отводить кавалерию. Сделано это было так поспешно, что шведы решили, будто русские бегут — их кавалерия устремилась за Боуром, бросив свою пехоту у редутов.Реншельд тут же приказал королевской коннице вернуться. Пехота же скандинавов, возглавляемая Левенгауптом, преодолела линию редутов и вышла, наконец, к укрепленному лагерю русских войск. Однако в этот момент к генералу прибыл посланец от Карла с приказом отводить пехоту к Будищенскому лесу, где ему предстояло дожидаться возвращения кавалерии, умчавшейся за Боуром. На этом дебютная часть сражения завершилась.Пока шведы приводили свои силы в порядок и перегруппировывались перед решающей атакой, Петр отправил Меншикова добить отряды генералов Рооса и Шлиппенбаха, которые отстали от главных сил и были вынуждены отойти к Яковецкому лесу — то есть на противоположный край поля боя, откуда они попросту не могли двинуться на соединение с Левенгауптом. После непродолжительной схватки большинство шведов были перебиты, а около четырех сотен — взяты в плен.Наконец, около 9 часов утра, шведы начали генеральное наступление на порядки русской армии, построенные перед лагерем. И вот здесь сказалось чудовищное преимущество русских в артиллерии — их пушки буквально выкашивали неприятельские батальоны.Наконец, пехотные порядки обеих армий сблизились на расстояние выстрела и обменялись залпами, после чего завязался упорный штыковой бой. Натиск шведов был так силен, что несколько русских полков — Псковский, Казанский, Московский, Бутырский, Сибирский и Новгородский — поддались ему. В результате первая линия русской пехоты отступила назад, где буквально уперлась во вторую линию.В руках скандинавов оказалось свыше десятка русских полевых орудий, совершенно брошенных своими расчетами — шведы тут же деловито развернули эти пушки против русской второй линии и открыли по ней огонь. Это был критический момент боя — еще чуть-чуть, и русская пехота обратилась бы в бегство.Пётр I прекрасно все понимал — рискую жизнью, он лично поскакал ко второй линии своей пехоты, увлекая за собой дрогнувших солдат. Первым за царем устремился тот самый Новгородский полк, который буквально только что дал слабину и хаотично отступал. На левом фланге в наступление перешел Меншиков, вновь взявший в свои руки командование кавалерией.Эта контратака сначала остановила порыв скандинавов, а затем качнула маятник в другую сторону.Левенгаупт впоследствии писал, что сначала подался назад левый фланг, а затем постепенно начали рассыпаться порядки всей шведской пехоты. Генерал отчаянно пытался остановить бегство армии, однако это было уже не в его силах. Карл, который издалека наблюдал за сражением, поначалу не понял, что случилось, однако спустя несколько минут на взмыленном коне примчался Реншельд и бросил навсегда вошедшую в историю фразу: "Ваше Величество, пехота погибла. Молодцы, спасайте короля!".Было 11 часов утра.Остатки шведской армии вместе с Карлом отступили к деревне Пушкарёвка, где находился королевский обоз. Туда же подошли части, оставленные для блокады Полтавы — теперь более не было никакой необходимости продолжать осаду. Вечером шведы начали отступление на юг с целью переправиться через Днепр.За несколько часов боя шведы потеряли убитыми и ранеными около 7 тысяч человек, еще около 3 тысяч попали в плен. Потери русских были скромнее — около полутора тысяч убитыми и три с лишним тысячи ранеными.Но куда сильнее людских потерь был психологический эффект от поражения — королевская армия совершенно утратила веру в себя. Спустя несколько дней 15 тысяч шведских солдат, преимущественно — конница, без боя капитулируют у Переволочны, и эта сдача будет прямым следствием Полтавского разгрома, надломившего моральный стержень армии Карла.Скандинавское королевство так и не оправится от этого удара — вместо погибших или попавших в плен ветеранов придется набирать плохо обученных новобранцев, однако даже эта мера не поможет в полной мере восстановить сухопутную армию шведского королевства. Впереди Россию и Швецию ожидали ещё более десяти лет войны, но исход был предрешён 8 июля 1709 года под Полтавой.

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история, полтава, петр i, украина, xviii век, мазепа, швеция, война, сражение, победа, артиллерия, российская империя