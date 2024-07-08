"Включают в полете": ВСУ заявляют о новой российской тактике запуска дронов - 08.07.2024 Украина.ру
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"Включают в полете": ВСУ заявляют о новой российской тактике запуска дронов
"Включают в полете": ВСУ заявляют о новой российской тактике запуска дронов - 08.07.2024 Украина.ру
"Включают в полете": ВСУ заявляют о новой российской тактике запуска дронов
Российская армия использует новую тактику нанесения ударов по военным объектам Украины, используя дроны не включая навигацию в полете, но активируя сигнал GPS прямо над целью, что затрудняет их ликвидацию. Об этом заявил представитель Воздушных ВСУ полковник Юрий Игнат
2024-07-08T14:48
2024-07-08T14:48
новости
юрий игнат
вооруженные силы украины
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По словам Игната, в ВСУ приходится реагировать на эту ситуацию, высшее руководство дало соответствующее распоряжение. Каждый день около полусотни российских дронов летают по линии фронта, а отдельные виды беспилотников попадают в украинский тыл, отмечает он."У нас "Шахеды" (БПЛА "Герань"- Ред.) долетают до западных границ. Поэтому говорить о том, что "Орлан" залетел нам в тыл, в Полтавскую область - это далеко не впервые случается. Это проблема, которую нужно решать. (...) Мы сейчас с вами разговариваем, а десятки БПЛА - 30-40 - по линии фронта летают... Сумщина, Харьковщина, они вообще там круглосуточно проводят воздушную разведку, там где ведутся активные боевые действия", – добавил он. Ранее для борьбы ВС РФ с украинскими дронами в Госдуме нашли бесплатный способ. Читайте также о том, зачем на позициях ВСУ "засыпают" FPV-дроны и как российский ВПК победил Запад в интервью главы Центра изучения военных и политических конфликтов Андрея Клинцевича на сайте Украина.ру.
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новости, юрий игнат, вооруженные силы украины, впк, россия, сво
Новости, Юрий Игнат, Вооруженные силы Украины, ВПК, Россия, СВО

"Включают в полете": ВСУ заявляют о новой российской тактике запуска дронов

14:48 08.07.2024
 
© Фото : Віталій Кличко / Telegramобломки дрона Герань-2 в Киеве
обломки дрона Герань-2 в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Віталій Кличко / Telegram
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Российская армия использует новую тактику нанесения ударов по военным объектам Украины, используя дроны не включая навигацию в полете, но активируя сигнал GPS прямо над целью, что затрудняет их ликвидацию. Об этом заявил представитель Воздушных ВСУ полковник Юрий Игнат
"Враг применяет новые тактические приемы: запускает БПЛА без навигации, без сигнала GPS. И включается этот сигнал непосредственно над объектом, который враг планирует разведать и нанести туда уже удар "Искандером", – приводит его слова издание "Украинская правда".
По словам Игната, в ВСУ приходится реагировать на эту ситуацию, высшее руководство дало соответствующее распоряжение.
Каждый день около полусотни российских дронов летают по линии фронта, а отдельные виды беспилотников попадают в украинский тыл, отмечает он.
"У нас "Шахеды" (БПЛА "Герань"- Ред.) долетают до западных границ. Поэтому говорить о том, что "Орлан" залетел нам в тыл, в Полтавскую область - это далеко не впервые случается. Это проблема, которую нужно решать. (...) Мы сейчас с вами разговариваем, а десятки БПЛА - 30-40 - по линии фронта летают... Сумщина, Харьковщина, они вообще там круглосуточно проводят воздушную разведку, там где ведутся активные боевые действия", – добавил он.
Ранее для борьбы ВС РФ с украинскими дронами в Госдуме нашли бесплатный способ.
Читайте также о том, зачем на позициях ВСУ "засыпают" FPV-дроны и как российский ВПК победил Запад в интервью главы Центра изучения военных и политических конфликтов Андрея Клинцевича на сайте Украина.ру.
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Военный эксперт объяснил, как российская РЭБ "слепит" спутники США, а "умные" дроны кошмарят в тумане ВСУРоссия значительно шагнула в вопросе беспилотников. И сейчас на вооружении появляются дроны с гибернацией. Также на "Ланцетах" и FPV-дронах установлены тепловизионные модули, которые позволяют наносить удары в условиях тумана. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
 
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