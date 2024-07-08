"Включают в полете": ВСУ заявляют о новой российской тактике запуска дронов
© Фото : Віталій Кличко / Telegramобломки дрона Герань-2 в Киеве
© Фото : Віталій Кличко / Telegram
Российская армия использует новую тактику нанесения ударов по военным объектам Украины, используя дроны не включая навигацию в полете, но активируя сигнал GPS прямо над целью, что затрудняет их ликвидацию. Об этом заявил представитель Воздушных ВСУ полковник Юрий Игнат
"Враг применяет новые тактические приемы: запускает БПЛА без навигации, без сигнала GPS. И включается этот сигнал непосредственно над объектом, который враг планирует разведать и нанести туда уже удар "Искандером", – приводит его слова издание "Украинская правда".
По словам Игната, в ВСУ приходится реагировать на эту ситуацию, высшее руководство дало соответствующее распоряжение.
Каждый день около полусотни российских дронов летают по линии фронта, а отдельные виды беспилотников попадают в украинский тыл, отмечает он.
"У нас "Шахеды" (БПЛА "Герань"- Ред.) долетают до западных границ. Поэтому говорить о том, что "Орлан" залетел нам в тыл, в Полтавскую область - это далеко не впервые случается. Это проблема, которую нужно решать. (...) Мы сейчас с вами разговариваем, а десятки БПЛА - 30-40 - по линии фронта летают... Сумщина, Харьковщина, они вообще там круглосуточно проводят воздушную разведку, там где ведутся активные боевые действия", – добавил он.
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