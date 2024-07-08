https://ukraina.ru/20240708/1056128035.html

"Включают в полете": ВСУ заявляют о новой российской тактике запуска дронов

"Включают в полете": ВСУ заявляют о новой российской тактике запуска дронов - 08.07.2024 Украина.ру

"Включают в полете": ВСУ заявляют о новой российской тактике запуска дронов

Российская армия использует новую тактику нанесения ударов по военным объектам Украины, используя дроны не включая навигацию в полете, но активируя сигнал GPS прямо над целью, что затрудняет их ликвидацию. Об этом заявил представитель Воздушных ВСУ полковник Юрий Игнат

2024-07-08T14:48

2024-07-08T14:48

2024-07-08T14:48

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юрий игнат

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По словам Игната, в ВСУ приходится реагировать на эту ситуацию, высшее руководство дало соответствующее распоряжение. Каждый день около полусотни российских дронов летают по линии фронта, а отдельные виды беспилотников попадают в украинский тыл, отмечает он."У нас "Шахеды" (БПЛА "Герань"- Ред.) долетают до западных границ. Поэтому говорить о том, что "Орлан" залетел нам в тыл, в Полтавскую область - это далеко не впервые случается. Это проблема, которую нужно решать. (...) Мы сейчас с вами разговариваем, а десятки БПЛА - 30-40 - по линии фронта летают... Сумщина, Харьковщина, они вообще там круглосуточно проводят воздушную разведку, там где ведутся активные боевые действия", – добавил он. Ранее для борьбы ВС РФ с украинскими дронами в Госдуме нашли бесплатный способ. Читайте также о том, зачем на позициях ВСУ "засыпают" FPV-дроны и как российский ВПК победил Запад в интервью главы Центра изучения военных и политических конфликтов Андрея Клинцевича на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20231208/1051756607.html

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новости, юрий игнат, вооруженные силы украины, впк, россия, сво