На чиновника Херсонской области совершено покушение
На чиновника Херсонской области совершено покушение
Минувшей ночью Вооруженные силы Украины совершили покушение на жизнь начальника территориального управления Алешкинского округа Херсонской области, атаковав с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS его дом. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко
"В результате обстрела и попадания в жилой дом пострадало два человека. Им оказали необходимую медицинскую помощь и отправили в медицинское учреждение", – приводит его слова ТРК "Таврия".
СМИ пишет, что киевский режим усиливает преследование руководителей округов Херсонской области, которые обеспечивают мир в 15-километровой зоне. Произошедшее покушение не достигло своих целей – угрозы жизни и здоровья пострадавшим нет, уточнил представитель властей.
Ранее стали известны подробности о фигурантах по делу о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян.
16 мая, 19:00Вадим Трухачев о покушении на Фицо и о том, как ВСУ превратили Чехию в "больного человека Европы"Для Европы покушение на премьера Словакии Фицо — это колорит, привнесенный с Украины. Покушавшийся на Фицо был заукраинцем, а в понятиях русскоязычного пространства лучше всего подходит термин "демшиза"