На чиновника Херсонской области совершено покушение - 08.07.2024 Украина.ру
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На чиновника Херсонской области совершено покушение
На чиновника Херсонской области совершено покушение - 08.07.2024 Украина.ру
На чиновника Херсонской области совершено покушение
Минувшей ночью Вооруженные силы Украины совершили покушение на жизнь начальника территориального управления Алешкинского округа Херсонской области, атаковав с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS его дом. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко
2024-07-08T14:03
2024-07-08T14:03
новости
херсонская область
вооруженные силы украины
всу
сво
покушение
новороссия
новые регионы
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СМИ пишет, что киевский режим усиливает преследование руководителей округов Херсонской области, которые обеспечивают мир в 15-километровой зоне. Произошедшее покушение не достигло своих целей – угрозы жизни и здоровья пострадавшим нет, уточнил представитель властей. Ранее стали известны подробности о фигурантах по делу о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян.Подробнее о том, как эпидемию рака сменила череда покушений читайте в статье обозревателя Украина.ру Владимира Скачко.
https://ukraina.ru/20240516/1055108076.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, херсонская область, вооруженные силы украины, всу, сво, покушение, новороссия, новые регионы
Новости, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, покушение, Новороссия, Новые регионы

На чиновника Херсонской области совершено покушение

14:03 08.07.2024
 
На чиновника Херсонской области совершено покушение
На чиновника Херсонской области совершено покушение
Читать в
Минувшей ночью Вооруженные силы Украины совершили покушение на жизнь начальника территориального управления Алешкинского округа Херсонской области, атаковав с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS его дом. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко
"В результате обстрела и попадания в жилой дом пострадало два человека. Им оказали необходимую медицинскую помощь и отправили в медицинское учреждение", – приводит его слова ТРК "Таврия".
СМИ пишет, что киевский режим усиливает преследование руководителей округов Херсонской области, которые обеспечивают мир в 15-километровой зоне. Произошедшее покушение не достигло своих целей – угрозы жизни и здоровья пострадавшим нет, уточнил представитель властей.
Ранее стали известны подробности о фигурантах по делу о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян.
Подробнее о том, как эпидемию рака сменила череда покушений читайте в статье обозревателя Украина.ру Владимира Скачко.
Вадим Трухачев интервью
16 мая, 19:00
Вадим Трухачев о покушении на Фицо и о том, как ВСУ превратили Чехию в "больного человека Европы"Для Европы покушение на премьера Словакии Фицо — это колорит, привнесенный с Украины. Покушавшийся на Фицо был заукраинцем, а в понятиях русскоязычного пространства лучше всего подходит термин "демшиза"
 
НовостиХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВСУСВОпокушениеНовороссияНовые регионы
 
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