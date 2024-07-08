https://ukraina.ru/20240708/1056124564.html

"Завербованного" Киевом летчика ВКС РФ обещали встретить на Украине за угон российского самолета

"Завербованного" Киевом летчика ВКС РФ обещали встретить на Украине за угон российского самолета - 08.07.2024 Украина.ру

"Завербованного" Киевом летчика ВКС РФ обещали встретить на Украине за угон российского самолета

Российского летчика и его семью за угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ пообещали встретить на Украине, куда он должен был попасть через Турцию и Молдавию, сообщает РИА Новости

2024-07-08T12:37

2024-07-08T12:37

2024-07-08T12:48

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По его словам, план украинских кураторов выглядел неправдоподобно. Вместе с тем, на видео, опубликованном на телеканале "Россия 1", показаны итальянские и польские документы, в том числе паспорта, которые предназначались для российского летчика и его семьи. Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщала, что спецслужбы ВСУ пытались угнать российский бомбардировщик за границу, завербовав летчика ВКС. Украинская разведка планировала за денежное вознаграждение и предоставление иностранного гражданства склонить российского летчика к преступлению.Подробнее о том, кто по заданию Киева вербует россиян в террористы читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова.

https://ukraina.ru/20240612/1055614516.html

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новости, вооруженные силы украины, вкс, вербовка, всу, сво, спецоперация, фсб