"Завербованного" Киевом летчика ВКС РФ обещали встретить на Украине за угон российского самолета
12:37 08.07.2024 (обновлено: 12:48 08.07.2024)
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла попытку угона самолета украинскими спецслужбами
© Пресс-служба ФСБ РФ
Российского летчика и его семью за угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ пообещали встретить на Украине, куда он должен был попасть через Турцию и Молдавию, сообщает РИА Новости
"Моя семья по их планам должна была выехать в Турцию, где их должны были встретить эти хлопцы (украинская разведка - Ред.). А потом зачем-то в Молдавию, дальше на Украину, хотя речь шла о Европе (других странах континента - Ред.)", – приводит его слова агентство.
По его словам, план украинских кураторов выглядел неправдоподобно. Вместе с тем, на видео, опубликованном на телеканале "Россия 1", показаны итальянские и польские документы, в том числе паспорта, которые предназначались для российского летчика и его семьи.
Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщала, что спецслужбы ВСУ пытались угнать российский бомбардировщик за границу, завербовав летчика ВКС. Украинская разведка планировала за денежное вознаграждение и предоставление иностранного гражданства склонить российского летчика к преступлению.
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