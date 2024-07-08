"Завербованного" Киевом летчика ВКС РФ обещали встретить на Украине за угон российского самолета - 08.07.2024 Украина.ру
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"Завербованного" Киевом летчика ВКС РФ обещали встретить на Украине за угон российского самолета
"Завербованного" Киевом летчика ВКС РФ обещали встретить на Украине за угон российского самолета - 08.07.2024 Украина.ру
"Завербованного" Киевом летчика ВКС РФ обещали встретить на Украине за угон российского самолета
Российского летчика и его семью за угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ пообещали встретить на Украине, куда он должен был попасть через Турцию и Молдавию, сообщает РИА Новости
2024-07-08T12:37
2024-07-08T12:48
новости
вооруженные силы украины
вкс
вербовка
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спецоперация
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По его словам, план украинских кураторов выглядел неправдоподобно. Вместе с тем, на видео, опубликованном на телеканале "Россия 1", показаны итальянские и польские документы, в том числе паспорта, которые предназначались для российского летчика и его семьи. Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщала, что спецслужбы ВСУ пытались угнать российский бомбардировщик за границу, завербовав летчика ВКС. Украинская разведка планировала за денежное вознаграждение и предоставление иностранного гражданства склонить российского летчика к преступлению.Подробнее о том, кто по заданию Киева вербует россиян в террористы читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова.
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новости, вооруженные силы украины, вкс, вербовка, всу, сво, спецоперация, фсб
Новости, Вооруженные силы Украины, ВКС, вербовка, ВСУ, СВО, Спецоперация, ФСБ

"Завербованного" Киевом летчика ВКС РФ обещали встретить на Украине за угон российского самолета

12:37 08.07.2024 (обновлено: 12:48 08.07.2024)
 
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла попытку угона самолета украинскими спецслужбами
ФСБ РФ пресекла попытку угона самолета украинскими спецслужбами
© Пресс-служба ФСБ РФ
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Российского летчика и его семью за угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ пообещали встретить на Украине, куда он должен был попасть через Турцию и Молдавию, сообщает РИА Новости

"Моя семья по их планам должна была выехать в Турцию, где их должны были встретить эти хлопцы (украинская разведка - Ред.). А потом зачем-то в Молдавию, дальше на Украину, хотя речь шла о Европе (других странах континента - Ред.)", – приводит его слова агентство.

По его словам, план украинских кураторов выглядел неправдоподобно. Вместе с тем, на видео, опубликованном на телеканале "Россия 1", показаны итальянские и польские документы, в том числе паспорта, которые предназначались для российского летчика и его семьи.
Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщала, что спецслужбы ВСУ пытались угнать российский бомбардировщик за границу, завербовав летчика ВКС. Украинская разведка планировала за денежное вознаграждение и предоставление иностранного гражданства склонить российского летчика к преступлению.
Подробнее о том, кто по заданию Киева вербует россиян в террористы читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова.
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