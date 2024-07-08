В Горловке обстрелом ВСУ ранен подросток - 08.07.2024 Украина.ру
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В Горловке обстрелом ВСУ ранен подросток
В Горловке обстрелом ВСУ ранен подросток - 08.07.2024 Украина.ру
В Горловке обстрелом ВСУ ранен подросток
Вооруженные силы Украины с утра атакуют центрально-городской район Горловки в результате чего ранение получил мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько
2024-07-08T14:04
2024-07-08T14:04
новости
горловка
донецкая народная республика
приходько
вооруженные силы украины
сцкк
сво
всу
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Как уточнили позже в Представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации преступлений Украины (СЦКК), пострадавшим оказался подросток. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БпЛА по проспекту Ленина, 26 ранен парень-подросток 2007 года рождения", – добавили в ведомстве. Помимо этого, ВСУ в очередной раз атаковали микрорайон "Квартал 88" – в жилом многоквартирном доме были повреждены плиты перекрытия между секциями и коммуникациями, зафиксировано прямое попадание снаряда противника в жилой дом, написал Приходько. В результате обстрела без электроэнергии остались жители поселков Комарова и Кирова, а также жилмассива "Комсомолец". Помимо этого, из-за сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ перебита трамвайная растяжка в центре города. Движение трамваев было приостановлено, но менее чем за час специалисты восстановили работу транспорта. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", только за первую неделю июля в Республике под обстрелами ВСУ погибли восемь мирных жителей и еще 63 были ранены, в том числе ребенок. "Мы связываем это (интенсификацию обстрелов ВСУ - Ред.) традиционно с международной повесткой украинского режима. Опять приближается саммит НАТО, и, как в предыдущие годы, начиная с 2014 года, видим, что это - пиар ценой человеческой жизни", - сказал он.Ранее в этот же день в Белгородской области в результате наезда автомобиля на ВОП ранения получили два мирных жителя. Еще один гражданский пострадал, когда ВСУ атаковали пассажирский автобус с помощью дрона.Читайте подробнее о том, как Россия вытащит "занозу" Горловки, чтобы зачистить лежбище ВСУ от Славянска до Краматорска в интервью члена Союза писателей России, автора нескольких книг о Донбассе Олега Измайлова на сайте Украина.ру.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, горловка, донецкая народная республика, приходько, вооруженные силы украины, сцкк, сво, всу
Новости, Горловка, Донецкая Народная Республика, Приходько, Вооруженные силы Украины, СЦКК, СВО, ВСУ

В Горловке обстрелом ВСУ ранен подросток

14:04 08.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в город Горловка
Стела при въезде в город Горловка - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Вооруженные силы Украины с утра атакуют центрально-городской район Горловки в результате чего ранение получил мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько
"Вследствие обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов ранен мирный горловчанин", – сказано в его телеграм-канале.
Как уточнили позже в Представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации преступлений Украины (СЦКК), пострадавшим оказался подросток.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с БпЛА по проспекту Ленина, 26 ранен парень-подросток 2007 года рождения", – добавили в ведомстве.
Помимо этого, ВСУ в очередной раз атаковали микрорайон "Квартал 88" – в жилом многоквартирном доме были повреждены плиты перекрытия между секциями и коммуникациями, зафиксировано прямое попадание снаряда противника в жилой дом, написал Приходько.
В результате обстрела без электроэнергии остались жители поселков Комарова и Кирова, а также жилмассива "Комсомолец". Помимо этого, из-за сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ перебита трамвайная растяжка в центре города. Движение трамваев было приостановлено, но менее чем за час специалисты восстановили работу транспорта.
Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", только за первую неделю июля в Республике под обстрелами ВСУ погибли восемь мирных жителей и еще 63 были ранены, в том числе ребенок.

"Мы связываем это (интенсификацию обстрелов ВСУ - Ред.) традиционно с международной повесткой украинского режима. Опять приближается саммит НАТО, и, как в предыдущие годы, начиная с 2014 года, видим, что это - пиар ценой человеческой жизни", - сказал он.

Ранее в этот же день в Белгородской области в результате наезда автомобиля на ВОП ранения получили два мирных жителя. Еще один гражданский пострадал, когда ВСУ атаковали пассажирский автобус с помощью дрона.
Читайте подробнее о том, как Россия вытащит "занозу" Горловки, чтобы зачистить лежбище ВСУ от Славянска до Краматорска в интервью члена Союза писателей России, автора нескольких книг о Донбассе Олега Измайлова на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 08.07.2024
12:13
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