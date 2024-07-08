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В России назначен новый командующий Балтийским флотом
В России назначен новый командующий Балтийским флотом - 08.07.2024 Украина.ру
В России назначен новый командующий Балтийским флотом
Новым командующим Балтийским флотом назначен прежний начальник штаба флота, вице-адмирал Сергей Липилин. Торжественна церемония состоялась Калининграде 8 июля, сообщили в пресс-службе Министерстве обороны России
2024-07-08T16:16
2024-07-08T16:16
2024-07-08T16:16
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Главком вручил ему штандарт командующего Балтийским флотом и напутствовал на успешное исполнение обязанностей в новой высокой должности. Видео, снятые в ходе церемонии, опубликованы в телеграм-канале МО РФ. Сообщается также, что бывший командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьёв назначен заместителем главнокомандующего ВМФ. Сергей Липилин родился 26 августа 1965 года в городе Нижнеудинске Иркутской области. Закончил Тихоокеанское высшее военно-морского училище, в 1987 году начал офицерскую службу в должности командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля "Ретивый" на Тихоокеанском флоте.Командовал эскадренными миноносцами "Безбоязненный" и "Быстрый", в 2004 году был назначен командиром гвардейского ракетного крейсера "Варяг". В 2012-м окончил Военную академию Генерального штаба ВС. С 2014-го по 2018 год командовал войсками и силами на Северо-Востоке России. С 2018-го по 2021 год был заместителем командующего Черноморским флотом. В 2021 году президент Владимир Путин назначил его начальником штаба Балтийского флота. Липилин награжден орденом "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и другими наградами.Читайте также как русский флот с предзвуковой скоростью будет драться с Польшей за Балтику в интервью капитана 1 ранга запаса, заместителя главного редактора журнала "Воин России" Василия Дандыкина на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, ВМФ, СВО, Минобороны РФ
В России назначен новый командующий Балтийским флотом
Новым командующим Балтийским флотом назначен прежний начальник штаба флота, вице-адмирал Сергей Липилин. Торжественна церемония состоялась Калининграде 8 июля, сообщили в пресс-службе Министерстве обороны России
"Сегодня главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Александр Моисеев представил командному составу Балтийского флота нового командующего флотом вице-адмирала Сергея Липилина, ранее занимавшего должность начальника штаба флота", — отметили в ведомстве.
Главком вручил ему штандарт командующего Балтийским флотом и напутствовал на успешное исполнение обязанностей в новой высокой должности. Видео, снятые в ходе церемонии, опубликованы
в телеграм-канале МО РФ.
Сообщается также, что бывший командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьёв назначен заместителем главнокомандующего ВМФ.
Сергей Липилин родился 26 августа 1965 года в городе Нижнеудинске Иркутской области. Закончил Тихоокеанское высшее военно-морского училище, в 1987 году начал офицерскую службу в должности командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля "Ретивый" на Тихоокеанском флоте.
Командовал эскадренными миноносцами "Безбоязненный" и "Быстрый", в 2004 году был назначен командиром гвардейского ракетного крейсера "Варяг". В 2012-м окончил Военную академию Генерального штаба ВС.
С 2014-го по 2018 год командовал войсками и силами на Северо-Востоке России. С 2018-го по 2021 год был заместителем командующего Черноморским флотом. В 2021 году президент Владимир Путин назначил его начальником штаба Балтийского флота.
Липилин награжден орденом "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и другими наградами.