Воздушная тревога, задымление и темнота. Разрушения в Киеве спровоцировала украинская ракета ПВО - 08.07.2024 Украина.ру
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Воздушная тревога, задымление и темнота. Разрушения в Киеве спровоцировала украинская ракета ПВО
Воздушная тревога, задымление и темнота. Разрушения в Киеве спровоцировала украинская ракета ПВО - 08.07.2024 Украина.ру
Воздушная тревога, задымление и темнота. Разрушения в Киеве спровоцировала украинская ракета ПВО
В результате ударов российских военных в понедельник в украинской столице разрушились или повредились три трансформаторные подстанции. Об этом 8 июля сообщили в энергохолдинге ДТЭК
2024-07-08T14:36
2024-07-08T14:37
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"Киев. Полностью разрушены или повреждены три трансформаторные подстанции ДТЭК… Также повреждены электросети. Энергетики уже работают на местах", - говорится в материале холдинга.Утром в понедельник в Киеве прозвучала серия взрывов, было зафиксировано задымление в ряде районов города.В настоящее время воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Также сигнал тревоги звучит в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.В Киеве раздаются новые взрывы, пишут местные СМИ.Минобороны России подчеркнуло, что разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО.Отмечается, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города."Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций – обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца", - подчеркнули в МО РФ.Подробнее о разрушениях на Украине в понедельник - в материале Егора Леева Взрывы в Киеве и Кривом Роге, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июля на сайте Украина.ру.
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новости, киев, дтэк, россия, украина, минобороны
Новости, Киев, ДТЭК, Россия, Украина, Минобороны

Воздушная тревога, задымление и темнота. Разрушения в Киеве спровоцировала украинская ракета ПВО

14:36 08.07.2024 (обновлено: 14:37 08.07.2024)
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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В результате ударов российских военных в понедельник в украинской столице разрушились или повредились три трансформаторные подстанции. Об этом 8 июля сообщили в энергохолдинге ДТЭК
"Киев. Полностью разрушены или повреждены три трансформаторные подстанции ДТЭК… Также повреждены электросети. Энергетики уже работают на местах", - говорится в материале холдинга.
Утром в понедельник в Киеве прозвучала серия взрывов, было зафиксировано задымление в ряде районов города.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Также сигнал тревоги звучит в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
В Киеве раздаются новые взрывы, пишут местные СМИ.
Минобороны России подчеркнуло, что разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО.
"Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности", - говорится в материале ведомства.
Отмечается, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
"Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций – обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца", - подчеркнули в МО РФ.
Подробнее о разрушениях на Украине в понедельник - в материале Егора Леева Взрывы в Киеве и Кривом Роге, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июля на сайте Украина.ру.
 
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