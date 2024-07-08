План Трампа по Украине - 08.07.2024 Украина.ру
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План Трампа по Украине
План Трампа по Украине - 08.07.2024 Украина.ру
План Трампа по Украине
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США отнюдь не предопределена, но весьма вероятна. Трамп же обещал немедленно прекратить войну на Украине. 3 июля Зеленский ультимативно потребовал от Трампа опубликовать его план… Трамп, понятно, уже не президента проигнорировал, но вообще некоторые очертания его плана можно себе представить
2024-07-08T17:08
2024-07-08T17:08
мнения
сша
россия
украина
дональд трамп
война
мир
план
внешняя политика
дипломатия
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На самом деле "план Трампа", точнее – план его советников Кита Келлога и Фредерика Флейца, был опубликован Reuters ещё 25 июня. Так же в свободном доступе находится и опубликованный на сайте America First аналитический доклад, положенный в основу материала.Кратко этот план выглядит следующим образом:1. США будут оказывать Украине военную помощь, но её условием будет участие в мирных переговорах с Россией. После заключения мирного договора американская военная помощь будет продолжена – чтобы исключить возобновление войны.2. США откладывают (не исключают!) принятие Украины в НАТО "в обмен на всеобъемлющее и поддающееся проверке мирное соглашение с гарантиями безопасности".3. "Украину не будут просить отказаться от цели возвращения всей своей территории, но она согласится использовать дипломатию, а не силу".4. США и союзники снимают с России санкции, но вводят пошлины на продажу российских энергоносителей (формально – для оплаты восстановления Украины, фактически – для оплаты её дальнейшей милитаризации и для сохранения зависимости Европы от США).План сам по себе вызывает массу вопросов.Например, сочетание пунктов 1 и 3 наводит на мысль, что следствием реализации этого плана будет возобновление боевых действий, как только украинское руководство сочтёт, что оно может восстановить территориальную целостность в границах 1991 года. С другой стороны, у нас есть опыт Грузии, которая через 14 лет после войны 08.08.08 заняла взвешенную позицию в отношении России, хотя ситуация намекала на возможность открытия второго фронта.В любом случае надо понимать, что это план не Трампа, а его бывших советников. Они, конечно, уверяют, что представили план экс-президенту и получили даже какую-то обратную связь, но… Не факт, что они останутся советниками в случае избрания Трампа и не факт, что план будет принят именно в таком виде. Скорее даже наоборот – публикация плана говорит о том, что именно в таком виде он принят не будет, а сама публикация имеет целью привлечь внимание Трампа к экспертам.Ну а как же будет выглядеть план Трампа по Украине? В принципе некоторые общие выводы на основании прошлого президентства Трампа и творчества его советников можно сделать.Прежде всего, следует понимать – США не собираются уступать ничего из того, что у них уже есть. А именно:- США не откажутся от контроля над Украиной;- США не откажутся от возможности разморозки военного конфликта (для этого необходимо сохранить фактическую утрату Украиной части территории без юридического признания этого факта);- США не откажутся от евроатантической перспективы Украины (тут надо отметить, что в НАТО Украину принимать никто не собирается, но сама возможность членства Украины в НАТО не может быть оспорена – это идеологический вопрос).В этом отношении демократы и республиканцы едины, но стратегии у них разные – первые следуют логике "будьте реалистами – требуйте невозможного", вторые, напротив, демонстрируют миролюбие и готовность к диалогу.Военную помощь Украина будет получать в любом случае и в любом же случае она будет значительно меньше того, что ей нужно.Получать Украина будет именно потому, что никакая американская администрация не откажется от контроля над Украиной, пока там в принципе есть что контролировать. Сами же по себе поставки вооружений позволяют держать на привязи киевское правительство и гарантируют сохранение Украины в поле американского влияния. С точки же зрения республиканской администрации поставки на Украину – новые рабочие места и рост производства (даже если оплачивать эти поставки будет, в конечном итоге, не нищая Украина, а федеральный бюджет).Поставки будут сравнительно небольшими, потому что демократическую администрацию пугает перспектива эскалации конфликта, а также возможность утечки тяжёлых и высокотехнологических вооружений за пределы Украины. Кроме того, физические возможности поставок вооружений у США и ЕС не безграничны – выпуск тех же Patriot`ов небольшой, а сами комплексы нужны самим США и их союзникам.Т.е., милитаризация Украины будет продолжаться в любом случае.Что касается формата нынешнего украинского режима, то американское представление о демократии предполагает всё же сменяемость власти, потому власть будет меняться, причём путём выборов. Формально – даже в соответствии за законом (по нынешней схеме – здесь исполняем, здесь не исполняем, здесь – рыбу заворачиваем).Так что лица и даже политические силы будут другие, в то время как общая линия будет неизменно русофобской (отметим, впрочем, что и нынешняя грузинская власть вполне националистическая, но настроена, однако, на сотрудничество с Россией).Главным риском, связанным с приходом Трампа в Белый дом, является его непредсказуемость. В частности, у нас создаётся впечатление, что он может не бояться эскалации конфликта – просто по контрасту с Байденом. А это может привести к разного рода странным телодвижениям вашингтонской администрации. Не стоит забывать, что самые масштабные санкции против России до начала СВО были введены именно администрацией Трампа…Собственно, именно поэтому российский президент предпочитает иметь дело с Байденом, который не скрывает свою враждебность за псевдомиролюбивой маской, но и действует предсказуемо, не допуская слишком быстрой эскалации конфликта.
https://ukraina.ru/20240706/1056054085.html
https://ukraina.ru/20240705/1056062831.html
https://ukraina.ru/20240704/1056016411.html
https://ukraina.ru/20240629/1055950700.html
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мнения, сша, россия, украина, дональд трамп, война, мир, план, внешняя политика, дипломатия, военная помощь
Мнения, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, война, мир, план, внешняя политика, дипломатия, военная помощь

План Трампа по Украине

17:08 08.07.2024
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США отнюдь не предопределена, но весьма вероятна. Трамп же обещал немедленно прекратить войну на Украине. 3 июля Зеленский ультимативно потребовал от Трампа опубликовать его план… Трамп, понятно, уже не президента проигнорировал, но вообще некоторые очертания его плана можно себе представить
На самом деле "план Трампа", точнее – план его советников Кита Келлога и Фредерика Флейца, был опубликован Reuters ещё 25 июня. Так же в свободном доступе находится и опубликованный на сайте America First аналитический доклад, положенный в основу материала.
Кратко этот план выглядит следующим образом:
1. США будут оказывать Украине военную помощь, но её условием будет участие в мирных переговорах с Россией. После заключения мирного договора американская военная помощь будет продолжена – чтобы исключить возобновление войны.
2. США откладывают (не исключают!) принятие Украины в НАТО "в обмен на всеобъемлющее и поддающееся проверке мирное соглашение с гарантиями безопасности".
3. "Украину не будут просить отказаться от цели возвращения всей своей территории, но она согласится использовать дипломатию, а не силу".
Дональд Трамп
6 июля, 07:50
Много наобещал: эксперт о том, стоит ли России делать ставку на ТрампаЭкс-лидер США и кандидат в президенты Дональд Трамп - не самый лучший вариант для России. И его первый срок это уже показал
4. США и союзники снимают с России санкции, но вводят пошлины на продажу российских энергоносителей (формально – для оплаты восстановления Украины, фактически – для оплаты её дальнейшей милитаризации и для сохранения зависимости Европы от США).
План сам по себе вызывает массу вопросов.
Например, сочетание пунктов 1 и 3 наводит на мысль, что следствием реализации этого плана будет возобновление боевых действий, как только украинское руководство сочтёт, что оно может восстановить территориальную целостность в границах 1991 года. С другой стороны, у нас есть опыт Грузии, которая через 14 лет после войны 08.08.08 заняла взвешенную позицию в отношении России, хотя ситуация намекала на возможность открытия второго фронта.
В любом случае надо понимать, что это план не Трампа, а его бывших советников. Они, конечно, уверяют, что представили план экс-президенту и получили даже какую-то обратную связь, но… Не факт, что они останутся советниками в случае избрания Трампа и не факт, что план будет принят именно в таком виде. Скорее даже наоборот – публикация плана говорит о том, что именно в таком виде он принят не будет, а сама публикация имеет целью привлечь внимание Трампа к экспертам.
Ну а как же будет выглядеть план Трампа по Украине? В принципе некоторые общие выводы на основании прошлого президентства Трампа и творчества его советников можно сделать.
Прежде всего, следует понимать – США не собираются уступать ничего из того, что у них уже есть. А именно:
- РИА Новости, 1920, 05.07.2024
5 июля, 05:50
Почитаю на выходных: политолог назвал мирный план Трампа по Украине аферойКандидату в президенты США Дональду Трампу, который сейчас находится под следствием, сейчас не до Киева. Мирный план Трампа по Украине - более, чем уловка технологов
- США не откажутся от контроля над Украиной;
- США не откажутся от возможности разморозки военного конфликта (для этого необходимо сохранить фактическую утрату Украиной части территории без юридического признания этого факта);
- США не откажутся от евроатантической перспективы Украины (тут надо отметить, что в НАТО Украину принимать никто не собирается, но сама возможность членства Украины в НАТО не может быть оспорена – это идеологический вопрос).
В этом отношении демократы и республиканцы едины, но стратегии у них разные – первые следуют логике "будьте реалистами – требуйте невозможного", вторые, напротив, демонстрируют миролюбие и готовность к диалогу.
Военную помощь Украина будет получать в любом случае и в любом же случае она будет значительно меньше того, что ей нужно.
Получать Украина будет именно потому, что никакая американская администрация не откажется от контроля над Украиной, пока там в принципе есть что контролировать. Сами же по себе поставки вооружений позволяют держать на привязи киевское правительство и гарантируют сохранение Украины в поле американского влияния. С точки же зрения республиканской администрации поставки на Украину – новые рабочие места и рост производства (даже если оплачивать эти поставки будет, в конечном итоге, не нищая Украина, а федеральный бюджет).
- РИА Новости, 1920, 04.07.2024
4 июля, 05:50
"Совершенно неоправданные надежды": Панина рассказала, что будет с Россией, если в США победит ТрампВо время дебатов кандидат в президенты США Дональд Трамп сначала попытался уйти от ответа на вопрос о мирном плане президента России Владимира Путина, но затем назвал его "неприемлемым". Однако многие в Европе, в том числе премьер-министр Венгрии Орбан, до сих пор считают, что именно Трамп положит конец войне на Украине. Оправданы ли ожидания?
Поставки будут сравнительно небольшими, потому что демократическую администрацию пугает перспектива эскалации конфликта, а также возможность утечки тяжёлых и высокотехнологических вооружений за пределы Украины. Кроме того, физические возможности поставок вооружений у США и ЕС не безграничны – выпуск тех же Patriot`ов небольшой, а сами комплексы нужны самим США и их союзникам.
Т.е., милитаризация Украины будет продолжаться в любом случае.
Что касается формата нынешнего украинского режима, то американское представление о демократии предполагает всё же сменяемость власти, потому власть будет меняться, причём путём выборов. Формально – даже в соответствии за законом (по нынешней схеме – здесь исполняем, здесь не исполняем, здесь – рыбу заворачиваем).
Так что лица и даже политические силы будут другие, в то время как общая линия будет неизменно русофобской (отметим, впрочем, что и нынешняя грузинская власть вполне националистическая, но настроена, однако, на сотрудничество с Россией).
Инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
29 июня, 13:14
Бодрый Трамп, парализованный Байден и американская мечтаВсе комментаторы, высказавшиеся по поводу американских предвыборных дебатов, оказались едины во мнении – заключительный счёт на табло (двукратный перевес поддержки Трампа) мог бы быть для Байдена и хуже. "Сонный Джо" проиграл вчистую.
Главным риском, связанным с приходом Трампа в Белый дом, является его непредсказуемость. В частности, у нас создаётся впечатление, что он может не бояться эскалации конфликта – просто по контрасту с Байденом. А это может привести к разного рода странным телодвижениям вашингтонской администрации. Не стоит забывать, что самые масштабные санкции против России до начала СВО были введены именно администрацией Трампа…
Собственно, именно поэтому российский президент предпочитает иметь дело с Байденом, который не скрывает свою враждебность за псевдомиролюбивой маской, но и действует предсказуемо, не допуская слишком быстрой эскалации конфликта.
 
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