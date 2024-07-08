https://ukraina.ru/20240708/1056131599.html

План Трампа по Украине

План Трампа по Украине - 08.07.2024 Украина.ру

План Трампа по Украине

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США отнюдь не предопределена, но весьма вероятна. Трамп же обещал немедленно прекратить войну на Украине. 3 июля Зеленский ультимативно потребовал от Трампа опубликовать его план… Трамп, понятно, уже не президента проигнорировал, но вообще некоторые очертания его плана можно себе представить

2024-07-08T17:08

2024-07-08T17:08

2024-07-08T17:08

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На самом деле "план Трампа", точнее – план его советников Кита Келлога и Фредерика Флейца, был опубликован Reuters ещё 25 июня. Так же в свободном доступе находится и опубликованный на сайте America First аналитический доклад, положенный в основу материала.Кратко этот план выглядит следующим образом:1. США будут оказывать Украине военную помощь, но её условием будет участие в мирных переговорах с Россией. После заключения мирного договора американская военная помощь будет продолжена – чтобы исключить возобновление войны.2. США откладывают (не исключают!) принятие Украины в НАТО "в обмен на всеобъемлющее и поддающееся проверке мирное соглашение с гарантиями безопасности".3. "Украину не будут просить отказаться от цели возвращения всей своей территории, но она согласится использовать дипломатию, а не силу".4. США и союзники снимают с России санкции, но вводят пошлины на продажу российских энергоносителей (формально – для оплаты восстановления Украины, фактически – для оплаты её дальнейшей милитаризации и для сохранения зависимости Европы от США).План сам по себе вызывает массу вопросов.Например, сочетание пунктов 1 и 3 наводит на мысль, что следствием реализации этого плана будет возобновление боевых действий, как только украинское руководство сочтёт, что оно может восстановить территориальную целостность в границах 1991 года. С другой стороны, у нас есть опыт Грузии, которая через 14 лет после войны 08.08.08 заняла взвешенную позицию в отношении России, хотя ситуация намекала на возможность открытия второго фронта.В любом случае надо понимать, что это план не Трампа, а его бывших советников. Они, конечно, уверяют, что представили план экс-президенту и получили даже какую-то обратную связь, но… Не факт, что они останутся советниками в случае избрания Трампа и не факт, что план будет принят именно в таком виде. Скорее даже наоборот – публикация плана говорит о том, что именно в таком виде он принят не будет, а сама публикация имеет целью привлечь внимание Трампа к экспертам.Ну а как же будет выглядеть план Трампа по Украине? В принципе некоторые общие выводы на основании прошлого президентства Трампа и творчества его советников можно сделать.Прежде всего, следует понимать – США не собираются уступать ничего из того, что у них уже есть. А именно:- США не откажутся от контроля над Украиной;- США не откажутся от возможности разморозки военного конфликта (для этого необходимо сохранить фактическую утрату Украиной части территории без юридического признания этого факта);- США не откажутся от евроатантической перспективы Украины (тут надо отметить, что в НАТО Украину принимать никто не собирается, но сама возможность членства Украины в НАТО не может быть оспорена – это идеологический вопрос).В этом отношении демократы и республиканцы едины, но стратегии у них разные – первые следуют логике "будьте реалистами – требуйте невозможного", вторые, напротив, демонстрируют миролюбие и готовность к диалогу.Военную помощь Украина будет получать в любом случае и в любом же случае она будет значительно меньше того, что ей нужно.Получать Украина будет именно потому, что никакая американская администрация не откажется от контроля над Украиной, пока там в принципе есть что контролировать. Сами же по себе поставки вооружений позволяют держать на привязи киевское правительство и гарантируют сохранение Украины в поле американского влияния. С точки же зрения республиканской администрации поставки на Украину – новые рабочие места и рост производства (даже если оплачивать эти поставки будет, в конечном итоге, не нищая Украина, а федеральный бюджет).Поставки будут сравнительно небольшими, потому что демократическую администрацию пугает перспектива эскалации конфликта, а также возможность утечки тяжёлых и высокотехнологических вооружений за пределы Украины. Кроме того, физические возможности поставок вооружений у США и ЕС не безграничны – выпуск тех же Patriot`ов небольшой, а сами комплексы нужны самим США и их союзникам.Т.е., милитаризация Украины будет продолжаться в любом случае.Что касается формата нынешнего украинского режима, то американское представление о демократии предполагает всё же сменяемость власти, потому власть будет меняться, причём путём выборов. Формально – даже в соответствии за законом (по нынешней схеме – здесь исполняем, здесь не исполняем, здесь – рыбу заворачиваем).Так что лица и даже политические силы будут другие, в то время как общая линия будет неизменно русофобской (отметим, впрочем, что и нынешняя грузинская власть вполне националистическая, но настроена, однако, на сотрудничество с Россией).Главным риском, связанным с приходом Трампа в Белый дом, является его непредсказуемость. В частности, у нас создаётся впечатление, что он может не бояться эскалации конфликта – просто по контрасту с Байденом. А это может привести к разного рода странным телодвижениям вашингтонской администрации. Не стоит забывать, что самые масштабные санкции против России до начала СВО были введены именно администрацией Трампа…Собственно, именно поэтому российский президент предпочитает иметь дело с Байденом, который не скрывает свою враждебность за псевдомиролюбивой маской, но и действует предсказуемо, не допуская слишком быстрой эскалации конфликта.

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https://ukraina.ru/20240705/1056062831.html

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https://ukraina.ru/20240629/1055950700.html

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мнения, сша, россия, украина, дональд трамп, война, мир, план, внешняя политика, дипломатия, военная помощь