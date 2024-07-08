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Ким Ир Сен: от "классического" марксиста до основоположника идеологии независимости

Ким Ир Сен: от "классического" марксиста до основоположника идеологии независимости - 08.07.2024 Украина.ру

Ким Ир Сен: от "классического" марксиста до основоположника идеологии независимости

8 июля 1994 года умер "вечный президент" Северной Кореи, Великий вождь товарищ Ким Ир Сен. Он начал свою политическую карьеру с марксистского кружка, но позже создал идеологию "чучхе", представляющую собой причудливую смесь марксизма, традиционных корейских ценности и стремления к по возможности полной независимости страны

2024-07-08T16:02

2024-07-08T16:02

2024-07-08T16:02

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Ким Ир Сен, урождённый Ким Сон Чжу (в переводе с корейского "стать опорой"), родился 15 апреля 1912 года в деревне Мангёндэ недалеко от Пхеньяна в семье сельского учителя и лекаря, который был местным христианином-протестантом. Для корейца, как и для китайца, принятие христианства было революционным шагом, разрывом с традициями. Поэтому неудивительно, что его сын сделался революционером и коммунистом.Корея в ту пору была оккупирована Японией. Поэтому в 1920 году родители Ким Ир Сена переехали в китайскую Маньчжурию, где была многочисленная корейская диаспора. Мальчик учился в одной из средних школ китайской провинции Цзилинь на северо-востоке страны. В возрасте 14 лет он вступил в подпольный марксистский кружок, созданный местной нелегальной организацией китайского Союза коммунистической молодежи.В 1929-м Ким был арестован маньчжурской полицией и до весны следующего года находился под арестом. В 1931 году, когда началась японская оккупация Северо-Восточного Китая, он вступил в партизанский отряд. Именно тогда он принял то имя, под которым его позже узнал весь мир – Ким Ир Сен (в переводе – "восходящее солнце").В июне 1937 года партизаны во главе с Ким Ир Сеном совершили рейд на контролируемую японцами корейскую территорию и атаковали небольшой город Почхонбо, после чего японцы создали спецподразделение по поимке участников этой операции. В конце 1940-го, спасаясь от японского преследования, его отряд перешёл на территорию СССР и был включен в состав Красной армии.В 1941-1942 годах Ким Ир Сен участвовал в рейдах партизан против японцев в юго-восточной Маньчжурии. В 1942-м получил звание капитана и возглавил первый батальон 88-й стрелковой бригады, базировавшейся под Хабаровском. После освобождения Кореи советскими войсками в августе 1945 года он вернулся в Пхеньян.В декабре 1945 года Ким Ир Сен возглавил Северокорейское оргбюро Компартии Кореи, а в феврале 1946-го он был назначен председателем Временного народного комитета Северной Кореи. Это было временное правительство, действовавшее в северной части Корейского полуострова, который после окончания Второй мировой войны по соглашению между США и СССР был поделен на американскую и советскую оккупационные зоны, разделённые по 38-й параллели.Ким Ир Сен занимал этот пост до основания 9 сентября 1948 года Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), созданной в ответ на провозглашение Республики Кореи (РК) месяцем ранее. В тот же день Ким Ир Сен был назначен председателем кабинета министров КНДР, и занимал это пост до декабря 1972 года. Его правительство взяло курс на национализацию земель и промышленности, создание плановой экономики. В 1949 году он был избран председателем ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), а в 1966-м – генеральным секретарём ТПК (занимал этот пост до своей смерти в 1994 году).В первые дни войны с Республикой Корея, а потом восками ООН (1950-1953) Ким Ир Сен возглавил Государственный комитет обороны КНДР. Поскольку в войне ни одна из сторон не смогла добиться преимущества, в итоге вдоль 38-й параллели, где к июлю 1953 года стабилизировался фронт, была установлена разделительная демилитаризованная зона. Она существует до сих пор, поскольку Южная Корея отказалась подписать соглашение о перемирии, и страны до сих пор находятся в состоянии войны. Ущерб, нанесённый Северной Корее, оценивался в $ 3 млрд.В 1954 году правительство Ким Ир Сена приступило к реализации плана послевоенного восстановления и развития народного хозяйства, помощь ему оказывал СССР (рост северокорейской экономики в тот период значительно превышал южнокорейский). В 1960-х годах КНДР, играя на противоречиях КНР и СССР, получала помощь от обеих стран.При этом в 1955 году Ким Ир Сен объявил о необходимости строительства государства с "опорой на собственные силы" (чучхе). Эта идеология стала официальной, заменив марксизм-ленинизм. Одной из важнейших составляющих чучхе является тезис о ключевой роли вождя в жизни государства. С этого же времени в стране начал формироваться культ личности Ким Ир Сена. Принятая в 1972 году конституция страны закрепила руководящую и направляющую роль ТПК и ввела пост президента КНДР – его занял Ким Ир Сен.Прекращение внешней помощи в связи с распадом СССР и социалистического лагеря привели к кризису экономики страны. По оценкам международных экспертов, в конце правления Ким Ир Сена северокорейская экономика сократилась вдвое по сравнению с концом 1980-х.При этом "режим наибольшего благоприятствования" для КНДР закончился с установлением дипломатических отношений между СССР и Республикой Корея в 1990 году. Затем распался и восточный блок, на который в основном была ориентирована внешняя торговля КНДР. А после распада СССР Россия предложила платить за энергоносители валютой и по принятым международным ценам. Уже в 1991-92 годах экспорт нефти в КНДР упал до 30% от предыдущего объема, что вызвало замораживание большей части строек в стране. В 65 раз сократился объем торговли между Пхеньяном и Москвой: в 1990-м он составлял $ 2,5 млрд, а к 2000-м достиг минимума: $ 38,5 млн.Положение усугубил приход к власти Бориса Ельцина, который в открытую заявлял сотрудникам российского МИД, что вообще не желает слышать о Ким Ир Сене. В июле 1992 года президент России посетил Сеул и наговорил там много неприятного о КНДР, объявив в том числе, что сотрудничество между странами иссякло.При этом в 1992 году Конституция КНДР подверглась изменениям, главным из которых было создание Государственного комитета обороны (ГКО) с весьма широкими функциями. До правок этот орган являлся структурой Центрального народного комитета, то после он стал ведущим органом управления страной не только в военное, но и в мирное время. Конституция определяла его как "руководство и командование всеми военными силами страны". Ранее эту функцию выполнял президент КНДР, но в 1993 при ещё живом Ким Ир Сене председателем ГКО стал его сын Ким Чен Ир. Сам лидер КНДР в 1992 году в интервью газете The Washington Post отмечал, что пока занимается внешней работой, практически всеми внутренними делами занимается Ким Чен Ир.Были в конституции и другие интересные изменения: из неё исчезли формулировки, посвященные марксизму-ленинизму, упоминания о пролетарском интернационализме и диктатуре пролетариата. Теперь идеологию чучхе трактовали исключительно как гениальную и самобытную, продолжение традиционной корейской философской мысли.Окончательное вытеснение марксизма-ленинизма из идеологии КНДР сопровождалось усилением традиционалистского, националистического компонента. С этого же времени началась пропаганда взгляда, согласно которому Северная Корея обладает не только большей легитимностью, но и большей национальной идентичностью, чем Южная. Если ранее акцент делался на экономическом и военном преимуществе, теперь стали говорить о том, что именно Север является местом, где сохранился истинно корейский национальный дух, в то время как на Юге все прозападно и бездуховно.Полностью соответствовало идеологии чучхе развитие ядерной программы КНДР. Ядерный реактор в Йонбёне был построен при содействии СССР, но в сентябре 1988 года в МАГАТЕ заявили, что там планируется переработки ядерного топлива и извлечения из него плутония, и советские ядерщики покинули КНДР.12 марта 1993 года Северная Корея заявила, что собирается выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), после чего была объявлена главной угрозой американской безопасности. Примечательно, что сами США собирались применять атомную бомбу против Северной Кореи ещё во время Корейской войны 1950-53 годов. Непосредственно на территории Южной Кореи американцы начали размещать свое ядерное оружие с января 1958 года – в виде тактических ракет, снарядов и атомных мин. Правда, после 1991 года это оружие было выведено с территории РК.Ситуация усугубилась в мае 1993 года, когда КНДР испытала ракету "Нодон-1", и ощущения военных и чиновников в США напоминали те, которые испытывали их старшие коллеги или они сами во время Карибского кризиса. Но когда Билл Клинтон уже был принципиально готов к военному конфликту, ему представили прогноз о предполагаемых потерях. По оценке, в течение первых трёх месяцев войны убиты и ранены были бы 52 тысячи американских солдат, 490 тысяч южнокорейских плюс "громадное количество" населения КНДР – как военного, так и гражданского. Финансовые потери были оценены более чем в $ 61 млрд. После этого "югославский сценарий" был пересмотрен, начались первые шаги к мирному решению проблемы.Ким Ир Сен, учитывая катастрофическую ситуацию в экономике КНДР, пошёл навстречу предложениям Запада, и даже согласился провести на своей территории межкорейский саммит – встречу с президентом Республики Корея Ким Ён Самом. Вместе с экс-президентом США Джимми Картером лидер Северной Кореи выехал 8 июля 1994 года с инспекционной поездкой в горный район страны, где готовилась встреча с южнокорейским коллегой.Но после целого дня, проведённого в горах, Ким Ир Сену стало плохо с сердцем, а специальная бригада врачей добраться до него не успела: дороги развезло, а сильный ливень не позволил воспользоваться вертолетом. Когда помощь, наконец, подоспела, было уже поздно.Смерть Ким Ир Сена породила слухи о заговоре, ведь за безопасность вождя традиционно отвечал Ким Чен Ир, который в это время занимал отдельную позицию по поводу визита Ким Ён Сама – он был против приёма президента РК как равного его отцу и организации визита по всем правилам международной дипломатии.Ныне в КНДР Ким Ир Сена почитают как "великого вождя корейского народа" и "Солнце нации". Кымсусанский дворец съездов в Пхеньяне, в котором Ким Ир Сен при жизни работал, был превращён в Кымсусанский мемориальный дворец, где хранится саркофаг с его телом.В 1997-м было утверждено летоисчисление чучхе, первым годом которого стал 1912 год – год рождения Ким Ир Сена, а 15 апреля – день его рождения – Днём Солнца. В редакции конституции Северной Кореи, принятой в сентябре 1998 года, было зафиксировано, что Ким Ир Сен, разработавший "идеи чучхе", является "вечным президентом" КНДР.При этом сам пост президента был упразднён, а высшей государственной должностью стал пост председателя Государственного комитета обороны. После внезапной кончины Ким Чен Ира 17 декабря 2011 года преемником лидера КНДР был назван его младший сын – Ким Чен Ын, который занимает все высшие государственные посты в стране с 13 апреля 2012 года.

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