Ким Ир Сен: от "классического" марксиста до основоположника идеологии независимости - 08.07.2024 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20240708/1056131098.html
Ким Ир Сен: от "классического" марксиста до основоположника идеологии независимости
Ким Ир Сен: от "классического" марксиста до основоположника идеологии независимости - 08.07.2024 Украина.ру
Ким Ир Сен: от "классического" марксиста до основоположника идеологии независимости
8 июля 1994 года умер "вечный президент" Северной Кореи, Великий вождь товарищ Ким Ир Сен. Он начал свою политическую карьеру с марксистского кружка, но позже создал идеологию "чучхе", представляющую собой причудливую смесь марксизма, традиционных корейских ценности и стремления к по возможности полной независимости страны
2024-07-08T16:02
2024-07-08T16:02
история
история
история ссср
дальний восток
кндр
северная корея
ссср
ким чен ын
красная армия
оон
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Ким Ир Сен, урождённый Ким Сон Чжу (в переводе с корейского "стать опорой"), родился 15 апреля 1912 года в деревне Мангёндэ недалеко от Пхеньяна в семье сельского учителя и лекаря, который был местным христианином-протестантом. Для корейца, как и для китайца, принятие христианства было революционным шагом, разрывом с традициями. Поэтому неудивительно, что его сын сделался революционером и коммунистом.Корея в ту пору была оккупирована Японией. Поэтому в 1920 году родители Ким Ир Сена переехали в китайскую Маньчжурию, где была многочисленная корейская диаспора. Мальчик учился в одной из средних школ китайской провинции Цзилинь на северо-востоке страны. В возрасте 14 лет он вступил в подпольный марксистский кружок, созданный местной нелегальной организацией китайского Союза коммунистической молодежи.В 1929-м Ким был арестован маньчжурской полицией и до весны следующего года находился под арестом. В 1931 году, когда началась японская оккупация Северо-Восточного Китая, он вступил в партизанский отряд. Именно тогда он принял то имя, под которым его позже узнал весь мир – Ким Ир Сен (в переводе – "восходящее солнце").В июне 1937 года партизаны во главе с Ким Ир Сеном совершили рейд на контролируемую японцами корейскую территорию и атаковали небольшой город Почхонбо, после чего японцы создали спецподразделение по поимке участников этой операции. В конце 1940-го, спасаясь от японского преследования, его отряд перешёл на территорию СССР и был включен в состав Красной армии.В 1941-1942 годах Ким Ир Сен участвовал в рейдах партизан против японцев в юго-восточной Маньчжурии. В 1942-м получил звание капитана и возглавил первый батальон 88-й стрелковой бригады, базировавшейся под Хабаровском. После освобождения Кореи советскими войсками в августе 1945 года он вернулся в Пхеньян.В декабре 1945 года Ким Ир Сен возглавил Северокорейское оргбюро Компартии Кореи, а в феврале 1946-го он был назначен председателем Временного народного комитета Северной Кореи. Это было временное правительство, действовавшее в северной части Корейского полуострова, который после окончания Второй мировой войны по соглашению между США и СССР был поделен на американскую и советскую оккупационные зоны, разделённые по 38-й параллели.Ким Ир Сен занимал этот пост до основания 9 сентября 1948 года Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), созданной в ответ на провозглашение Республики Кореи (РК) месяцем ранее. В тот же день Ким Ир Сен был назначен председателем кабинета министров КНДР, и занимал это пост до декабря 1972 года. Его правительство взяло курс на национализацию земель и промышленности, создание плановой экономики. В 1949 году он был избран председателем ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), а в 1966-м – генеральным секретарём ТПК (занимал этот пост до своей смерти в 1994 году).В первые дни войны с Республикой Корея, а потом восками ООН (1950-1953) Ким Ир Сен возглавил Государственный комитет обороны КНДР. Поскольку в войне ни одна из сторон не смогла добиться преимущества, в итоге вдоль 38-й параллели, где к июлю 1953 года стабилизировался фронт, была установлена разделительная демилитаризованная зона. Она существует до сих пор, поскольку Южная Корея отказалась подписать соглашение о перемирии, и страны до сих пор находятся в состоянии войны. Ущерб, нанесённый Северной Корее, оценивался в $ 3 млрд.В 1954 году правительство Ким Ир Сена приступило к реализации плана послевоенного восстановления и развития народного хозяйства, помощь ему оказывал СССР (рост северокорейской экономики в тот период значительно превышал южнокорейский). В 1960-х годах КНДР, играя на противоречиях КНР и СССР, получала помощь от обеих стран.При этом в 1955 году Ким Ир Сен объявил о необходимости строительства государства с "опорой на собственные силы" (чучхе). Эта идеология стала официальной, заменив марксизм-ленинизм. Одной из важнейших составляющих чучхе является тезис о ключевой роли вождя в жизни государства. С этого же времени в стране начал формироваться культ личности Ким Ир Сена. Принятая в 1972 году конституция страны закрепила руководящую и направляющую роль ТПК и ввела пост президента КНДР – его занял Ким Ир Сен.Прекращение внешней помощи в связи с распадом СССР и социалистического лагеря привели к кризису экономики страны. По оценкам международных экспертов, в конце правления Ким Ир Сена северокорейская экономика сократилась вдвое по сравнению с концом 1980-х.При этом "режим наибольшего благоприятствования" для КНДР закончился с установлением дипломатических отношений между СССР и Республикой Корея в 1990 году. Затем распался и восточный блок, на который в основном была ориентирована внешняя торговля КНДР. А после распада СССР Россия предложила платить за энергоносители валютой и по принятым международным ценам. Уже в 1991-92 годах экспорт нефти в КНДР упал до 30% от предыдущего объема, что вызвало замораживание большей части строек в стране. В 65 раз сократился объем торговли между Пхеньяном и Москвой: в 1990-м он составлял $ 2,5 млрд, а к 2000-м достиг минимума: $ 38,5 млн.Положение усугубил приход к власти Бориса Ельцина, который в открытую заявлял сотрудникам российского МИД, что вообще не желает слышать о Ким Ир Сене. В июле 1992 года президент России посетил Сеул и наговорил там много неприятного о КНДР, объявив в том числе, что сотрудничество между странами иссякло.При этом в 1992 году Конституция КНДР подверглась изменениям, главным из которых было создание Государственного комитета обороны (ГКО) с весьма широкими функциями. До правок этот орган являлся структурой Центрального народного комитета, то после он стал ведущим органом управления страной не только в военное, но и в мирное время. Конституция определяла его как "руководство и командование всеми военными силами страны". Ранее эту функцию выполнял президент КНДР, но в 1993 при ещё живом Ким Ир Сене председателем ГКО стал его сын Ким Чен Ир. Сам лидер КНДР в 1992 году в интервью газете The Washington Post отмечал, что пока занимается внешней работой, практически всеми внутренними делами занимается Ким Чен Ир.Были в конституции и другие интересные изменения: из неё исчезли формулировки, посвященные марксизму-ленинизму, упоминания о пролетарском интернационализме и диктатуре пролетариата. Теперь идеологию чучхе трактовали исключительно как гениальную и самобытную, продолжение традиционной корейской философской мысли.Окончательное вытеснение марксизма-ленинизма из идеологии КНДР сопровождалось усилением традиционалистского, националистического компонента. С этого же времени началась пропаганда взгляда, согласно которому Северная Корея обладает не только большей легитимностью, но и большей национальной идентичностью, чем Южная. Если ранее акцент делался на экономическом и военном преимуществе, теперь стали говорить о том, что именно Север является местом, где сохранился истинно корейский национальный дух, в то время как на Юге все прозападно и бездуховно.Полностью соответствовало идеологии чучхе развитие ядерной программы КНДР. Ядерный реактор в Йонбёне был построен при содействии СССР, но в сентябре 1988 года в МАГАТЕ заявили, что там планируется переработки ядерного топлива и извлечения из него плутония, и советские ядерщики покинули КНДР.12 марта 1993 года Северная Корея заявила, что собирается выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), после чего была объявлена главной угрозой американской безопасности. Примечательно, что сами США собирались применять атомную бомбу против Северной Кореи ещё во время Корейской войны 1950-53 годов. Непосредственно на территории Южной Кореи американцы начали размещать свое ядерное оружие с января 1958 года – в виде тактических ракет, снарядов и атомных мин. Правда, после 1991 года это оружие было выведено с территории РК.Ситуация усугубилась в мае 1993 года, когда КНДР испытала ракету "Нодон-1", и ощущения военных и чиновников в США напоминали те, которые испытывали их старшие коллеги или они сами во время Карибского кризиса. Но когда Билл Клинтон уже был принципиально готов к военному конфликту, ему представили прогноз о предполагаемых потерях. По оценке, в течение первых трёх месяцев войны убиты и ранены были бы 52 тысячи американских солдат, 490 тысяч южнокорейских плюс "громадное количество" населения КНДР – как военного, так и гражданского. Финансовые потери были оценены более чем в $ 61 млрд. После этого "югославский сценарий" был пересмотрен, начались первые шаги к мирному решению проблемы.Ким Ир Сен, учитывая катастрофическую ситуацию в экономике КНДР, пошёл навстречу предложениям Запада, и даже согласился провести на своей территории межкорейский саммит – встречу с президентом Республики Корея Ким Ён Самом. Вместе с экс-президентом США Джимми Картером лидер Северной Кореи выехал 8 июля 1994 года с инспекционной поездкой в горный район страны, где готовилась встреча с южнокорейским коллегой.Но после целого дня, проведённого в горах, Ким Ир Сену стало плохо с сердцем, а специальная бригада врачей добраться до него не успела: дороги развезло, а сильный ливень не позволил воспользоваться вертолетом. Когда помощь, наконец, подоспела, было уже поздно.Смерть Ким Ир Сена породила слухи о заговоре, ведь за безопасность вождя традиционно отвечал Ким Чен Ир, который в это время занимал отдельную позицию по поводу визита Ким Ён Сама – он был против приёма президента РК как равного его отцу и организации визита по всем правилам международной дипломатии.Ныне в КНДР Ким Ир Сена почитают как "великого вождя корейского народа" и "Солнце нации". Кымсусанский дворец съездов в Пхеньяне, в котором Ким Ир Сен при жизни работал, был превращён в Кымсусанский мемориальный дворец, где хранится саркофаг с его телом.В 1997-м было утверждено летоисчисление чучхе, первым годом которого стал 1912 год – год рождения Ким Ир Сена, а 15 апреля – день его рождения – Днём Солнца. В редакции конституции Северной Кореи, принятой в сентябре 1998 года, было зафиксировано, что Ким Ир Сен, разработавший "идеи чучхе", является "вечным президентом" КНДР.При этом сам пост президента был упразднён, а высшей государственной должностью стал пост председателя Государственного комитета обороны. После внезапной кончины Ким Чен Ира 17 декабря 2011 года преемником лидера КНДР был назван его младший сын – Ким Чен Ын, который занимает все высшие государственные посты в стране с 13 апреля 2012 года.
https://ukraina.ru/20231030/1050577653.html
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Олег Хавич
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история, история ссср, дальний восток, кндр, северная корея, ссср, ким чен ын, красная армия, оон, корея
История, История, история СССР, Дальний Восток, КНДР, Северная Корея, СССР, Ким Чен Ын, Красная Армия, ООН, Корея

Ким Ир Сен: от "классического" марксиста до основоположника идеологии независимости

16:02 08.07.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
Праздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
8 июля 1994 года умер "вечный президент" Северной Кореи, Великий вождь товарищ Ким Ир Сен. Он начал свою политическую карьеру с марксистского кружка, но позже создал идеологию "чучхе", представляющую собой причудливую смесь марксизма, традиционных корейских ценности и стремления к по возможности полной независимости страны
Ким Ир Сен, урождённый Ким Сон Чжу (в переводе с корейского "стать опорой"), родился 15 апреля 1912 года в деревне Мангёндэ недалеко от Пхеньяна в семье сельского учителя и лекаря, который был местным христианином-протестантом. Для корейца, как и для китайца, принятие христианства было революционным шагом, разрывом с традициями. Поэтому неудивительно, что его сын сделался революционером и коммунистом.
Корея в ту пору была оккупирована Японией. Поэтому в 1920 году родители Ким Ир Сена переехали в китайскую Маньчжурию, где была многочисленная корейская диаспора. Мальчик учился в одной из средних школ китайской провинции Цзилинь на северо-востоке страны. В возрасте 14 лет он вступил в подпольный марксистский кружок, созданный местной нелегальной организацией китайского Союза коммунистической молодежи.
В 1929-м Ким был арестован маньчжурской полицией и до весны следующего года находился под арестом. В 1931 году, когда началась японская оккупация Северо-Восточного Китая, он вступил в партизанский отряд. Именно тогда он принял то имя, под которым его позже узнал весь мир – Ким Ир Сен (в переводе – "восходящее солнце").
В июне 1937 года партизаны во главе с Ким Ир Сеном совершили рейд на контролируемую японцами корейскую территорию и атаковали небольшой город Почхонбо, после чего японцы создали спецподразделение по поимке участников этой операции. В конце 1940-го, спасаясь от японского преследования, его отряд перешёл на территорию СССР и был включен в состав Красной армии.
В 1941-1942 годах Ким Ир Сен участвовал в рейдах партизан против японцев в юго-восточной Маньчжурии. В 1942-м получил звание капитана и возглавил первый батальон 88-й стрелковой бригады, базировавшейся под Хабаровском. После освобождения Кореи советскими войсками в августе 1945 года он вернулся в Пхеньян.
Истребитель МиГ-15 - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
30 октября 2023, 08:00История
"Черный вторник" ВВС США и исторические предпосылки российско-корейского сотрудничестваСейчас западные СМИ активнейшим образом обсуждают сотрудничество между Россией и Корейской народно-демократической республикой, тщательно высчитывая количество снарядов, которые, якобы, поставила КНДР России. Основания для таких рассуждений есть и носят они исторический характер – в 1949-51 годах СССР помог сохранить независимость КНДР
В декабре 1945 года Ким Ир Сен возглавил Северокорейское оргбюро Компартии Кореи, а в феврале 1946-го он был назначен председателем Временного народного комитета Северной Кореи. Это было временное правительство, действовавшее в северной части Корейского полуострова, который после окончания Второй мировой войны по соглашению между США и СССР был поделен на американскую и советскую оккупационные зоны, разделённые по 38-й параллели.
Ким Ир Сен занимал этот пост до основания 9 сентября 1948 года Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), созданной в ответ на провозглашение Республики Кореи (РК) месяцем ранее. В тот же день Ким Ир Сен был назначен председателем кабинета министров КНДР, и занимал это пост до декабря 1972 года. Его правительство взяло курс на национализацию земель и промышленности, создание плановой экономики. В 1949 году он был избран председателем ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), а в 1966-м – генеральным секретарём ТПК (занимал этот пост до своей смерти в 1994 году).
В первые дни войны с Республикой Корея, а потом восками ООН (1950-1953) Ким Ир Сен возглавил Государственный комитет обороны КНДР. Поскольку в войне ни одна из сторон не смогла добиться преимущества, в итоге вдоль 38-й параллели, где к июлю 1953 года стабилизировался фронт, была установлена разделительная демилитаризованная зона. Она существует до сих пор, поскольку Южная Корея отказалась подписать соглашение о перемирии, и страны до сих пор находятся в состоянии войны. Ущерб, нанесённый Северной Корее, оценивался в $ 3 млрд.
В 1954 году правительство Ким Ир Сена приступило к реализации плана послевоенного восстановления и развития народного хозяйства, помощь ему оказывал СССР (рост северокорейской экономики в тот период значительно превышал южнокорейский). В 1960-х годах КНДР, играя на противоречиях КНР и СССР, получала помощь от обеих стран.
При этом в 1955 году Ким Ир Сен объявил о необходимости строительства государства с "опорой на собственные силы" (чучхе). Эта идеология стала официальной, заменив марксизм-ленинизм. Одной из важнейших составляющих чучхе является тезис о ключевой роли вождя в жизни государства. С этого же времени в стране начал формироваться культ личности Ким Ир Сена. Принятая в 1972 году конституция страны закрепила руководящую и направляющую роль ТПК и ввела пост президента КНДР – его занял Ким Ир Сен.
Прекращение внешней помощи в связи с распадом СССР и социалистического лагеря привели к кризису экономики страны. По оценкам международных экспертов, в конце правления Ким Ир Сена северокорейская экономика сократилась вдвое по сравнению с концом 1980-х.
Иван Кожедуб - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
8 января 2022, 16:00
«В кабине "Мустанга" сидел здоровенный негр». Как советский ас Иван Кожедуб сбивал американцевТаких выдающихся специалистов, каким был уроженец Черниговщины Иван Никитович Кожедуб, безусловно, могло бы быть гораздо больше. Ведь в основе его успеха лежал тот факт, что, в отличие от своих однокашников, выпущенных из училища в 1940 году, он еще три года учился летать сам и учил других
При этом "режим наибольшего благоприятствования" для КНДР закончился с установлением дипломатических отношений между СССР и Республикой Корея в 1990 году. Затем распался и восточный блок, на который в основном была ориентирована внешняя торговля КНДР. А после распада СССР Россия предложила платить за энергоносители валютой и по принятым международным ценам. Уже в 1991-92 годах экспорт нефти в КНДР упал до 30% от предыдущего объема, что вызвало замораживание большей части строек в стране. В 65 раз сократился объем торговли между Пхеньяном и Москвой: в 1990-м он составлял $ 2,5 млрд, а к 2000-м достиг минимума: $ 38,5 млн.
Положение усугубил приход к власти Бориса Ельцина, который в открытую заявлял сотрудникам российского МИД, что вообще не желает слышать о Ким Ир Сене. В июле 1992 года президент России посетил Сеул и наговорил там много неприятного о КНДР, объявив в том числе, что сотрудничество между странами иссякло.
При этом в 1992 году Конституция КНДР подверглась изменениям, главным из которых было создание Государственного комитета обороны (ГКО) с весьма широкими функциями. До правок этот орган являлся структурой Центрального народного комитета, то после он стал ведущим органом управления страной не только в военное, но и в мирное время. Конституция определяла его как "руководство и командование всеми военными силами страны". Ранее эту функцию выполнял президент КНДР, но в 1993 при ещё живом Ким Ир Сене председателем ГКО стал его сын Ким Чен Ир. Сам лидер КНДР в 1992 году в интервью газете The Washington Post отмечал, что пока занимается внешней работой, практически всеми внутренними делами занимается Ким Чен Ир.
Были в конституции и другие интересные изменения: из неё исчезли формулировки, посвященные марксизму-ленинизму, упоминания о пролетарском интернационализме и диктатуре пролетариата. Теперь идеологию чучхе трактовали исключительно как гениальную и самобытную, продолжение традиционной корейской философской мысли.
Окончательное вытеснение марксизма-ленинизма из идеологии КНДР сопровождалось усилением традиционалистского, националистического компонента. С этого же времени началась пропаганда взгляда, согласно которому Северная Корея обладает не только большей легитимностью, но и большей национальной идентичностью, чем Южная. Если ранее акцент делался на экономическом и военном преимуществе, теперь стали говорить о том, что именно Север является местом, где сохранился истинно корейский национальный дух, в то время как на Юге все прозападно и бездуховно.
- РИА Новости, 1920, 24.06.2024
24 июня, 05:00
"Несет дипломатическую нагрузку": Ищенко про договор о партнерстве РФ с КНДРСоглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР следует рассматривать как дипломатическую декларацию, направленную на США. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Полностью соответствовало идеологии чучхе развитие ядерной программы КНДР. Ядерный реактор в Йонбёне был построен при содействии СССР, но в сентябре 1988 года в МАГАТЕ заявили, что там планируется переработки ядерного топлива и извлечения из него плутония, и советские ядерщики покинули КНДР.
12 марта 1993 года Северная Корея заявила, что собирается выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), после чего была объявлена главной угрозой американской безопасности. Примечательно, что сами США собирались применять атомную бомбу против Северной Кореи ещё во время Корейской войны 1950-53 годов. Непосредственно на территории Южной Кореи американцы начали размещать свое ядерное оружие с января 1958 года – в виде тактических ракет, снарядов и атомных мин. Правда, после 1991 года это оружие было выведено с территории РК.
Ситуация усугубилась в мае 1993 года, когда КНДР испытала ракету "Нодон-1", и ощущения военных и чиновников в США напоминали те, которые испытывали их старшие коллеги или они сами во время Карибского кризиса. Но когда Билл Клинтон уже был принципиально готов к военному конфликту, ему представили прогноз о предполагаемых потерях. По оценке, в течение первых трёх месяцев войны убиты и ранены были бы 52 тысячи американских солдат, 490 тысяч южнокорейских плюс "громадное количество" населения КНДР – как военного, так и гражданского. Финансовые потери были оценены более чем в $ 61 млрд. После этого "югославский сценарий" был пересмотрен, начались первые шаги к мирному решению проблемы.
Ким Ир Сен, учитывая катастрофическую ситуацию в экономике КНДР, пошёл навстречу предложениям Запада, и даже согласился провести на своей территории межкорейский саммит – встречу с президентом Республики Корея Ким Ён Самом. Вместе с экс-президентом США Джимми Картером лидер Северной Кореи выехал 8 июля 1994 года с инспекционной поездкой в горный район страны, где готовилась встреча с южнокорейским коллегой.
Но после целого дня, проведённого в горах, Ким Ир Сену стало плохо с сердцем, а специальная бригада врачей добраться до него не успела: дороги развезло, а сильный ливень не позволил воспользоваться вертолетом. Когда помощь, наконец, подоспела, было уже поздно.
Ким и Путин
30 июня, 12:57
Почему на Западе так боятся ракет товарища Кима? И шутка про то, как в Донецк приедут корейские военныеОтправит ли КНДР военных строителей и инженеров для работы в Донецкой республике? Пресса США пишет: да, скоро, уже в июле. Ссылаются на Институт изучения войны.
Смерть Ким Ир Сена породила слухи о заговоре, ведь за безопасность вождя традиционно отвечал Ким Чен Ир, который в это время занимал отдельную позицию по поводу визита Ким Ён Сама – он был против приёма президента РК как равного его отцу и организации визита по всем правилам международной дипломатии.
Ныне в КНДР Ким Ир Сена почитают как "великого вождя корейского народа" и "Солнце нации". Кымсусанский дворец съездов в Пхеньяне, в котором Ким Ир Сен при жизни работал, был превращён в Кымсусанский мемориальный дворец, где хранится саркофаг с его телом.
В 1997-м было утверждено летоисчисление чучхе, первым годом которого стал 1912 год – год рождения Ким Ир Сена, а 15 апреля – день его рождения – Днём Солнца. В редакции конституции Северной Кореи, принятой в сентябре 1998 года, было зафиксировано, что Ким Ир Сен, разработавший "идеи чучхе", является "вечным президентом" КНДР.
При этом сам пост президента был упразднён, а высшей государственной должностью стал пост председателя Государственного комитета обороны. После внезапной кончины Ким Чен Ира 17 декабря 2011 года преемником лидера КНДР был назван его младший сын – Ким Чен Ын, который занимает все высшие государственные посты в стране с 13 апреля 2012 года.
 
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Заголовок открываемого материала
16:43Зеленский заявил о готовности Польши сбивать российские ракеты в небе над Украиной
16:19Время Орбана. Как бывший комсомолец превратился в одну из центральных фигур мировой политики
16:16В России назначен новый командующий Балтийским флотом
16:02Ким Ир Сен: от "классического" марксиста до основоположника идеологии независимости
15:37Зеленский объявил о создании в Польше "добровольческого" легиона с иностранцами
15:19Зеленский выехал из горящего Киева в Польшу для встречи с Туском
15:18Украинские дроны-камикадзе атаковали российские регионы, есть раненые
14:48"Включают в полете": ВСУ заявляют о новой российской тактике запуска дронов
14:45Накануне политического хаоса. Кто на самом деле победил на выборах во Франции и что из этого выйдет
14:36Воздушная тревога, задымление и темнота. Разрушения в Киеве спровоцировала украинская ракета ПВО
14:32"Путин не может проиграть": Орбан назвал Россию непобедимой
14:07Поймали на ротации и разнесли всё в щебёнку: где Россия доведёт ВСУ до контузии - Полетаев
14:04На Украине подписан закон о моментальном увольнении "пророссийских" работников
14:04В Горловке обстрелом ВСУ ранен подросток
14:03Удар HIMARS: на чиновника Херсонской области совершено покушение
13:00Взрывы в Киеве и Кривом Роге, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июля
12:37"Завербованного" Киевом летчика ВКС РФ обещали встретить на Украине за угон российского самолета
12:36Никакой конкретики. Столтенберг открестился от приглашения Украины в НАТО через 10 лет
12:13Над городом поднимается столб дыма: ВС РФ атаковали завод по ремонту военной техники в Краматорске
12:13Помощь ВСУ упала до исторического минимума. Украинские эксперты об усталости общества и вариантах мира
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