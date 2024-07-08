На Украине подписан закон о моментальном увольнении "пророссийских" работников - 08.07.2024 Украина.ру
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На Украине подписан закон о моментальном увольнении "пророссийских" работников
На Украине подписан закон о моментальном увольнении "пророссийских" работников - 08.07.2024 Украина.ру
На Украине подписан закон о моментальном увольнении "пророссийских" работников
Подписанный трудовой договор по инициативе работодателя может быть расторгнут, если суд признает сотрудника виновным в коллаборционной деятельности или пророссийских взглядах. Соответствующий закон был подписан президентом Украины в понедельник, 8 июля
2024-07-08T14:04
2024-07-08T14:04
новости
украина
работа
коллаборационизм
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"Законом...устанавливаются дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя в случае вступления в законную силу приговора суда, которым работник осужден (кроме освобождения от отбывания наказания с испытанием) за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, и невыполнение работником правил поведения на предприятии, в учреждении, организации в части положений, предусмотренных правилами поведения", – говорится в пояснительной записке к документу. Уточняется, что работодатели обязаны установить правила поведения на предприятиях, в учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. Так, они должны стать частью правил внутреннего трудового распорядка, содержать положения об обязательствах работников по неразглашению внутренней информации. Закон вступит в силу через три месяца со дня его опубликования, 27 сентября.Почему борьба со всем русским на Украине - это не главная проблема читайте в интервью российского скрипача Петра Лундстрема на сайте Украина.ру.
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новости, украина, работа, коллаборационизм
Новости, Украина, работа, коллаборационизм

На Украине подписан закон о моментальном увольнении "пророссийских" работников

14:04 08.07.2024
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРабота за компьютером. Клавиатура
Работа за компьютером. Клавиатура - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Подписанный трудовой договор по инициативе работодателя может быть расторгнут, если суд признает сотрудника виновным в коллаборционной деятельности или пророссийских взглядах. Соответствующий закон был подписан президентом Украины в понедельник, 8 июля
"Законом...устанавливаются дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя в случае вступления в законную силу приговора суда, которым работник осужден (кроме освобождения от отбывания наказания с испытанием) за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, и невыполнение работником правил поведения на предприятии, в учреждении, организации в части положений, предусмотренных правилами поведения", – говорится в пояснительной записке к документу.
Уточняется, что работодатели обязаны установить правила поведения на предприятиях, в учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
Так, они должны стать частью правил внутреннего трудового распорядка, содержать положения об обязательствах работников по неразглашению внутренней информации.
Закон вступит в силу через три месяца со дня его опубликования, 27 сентября.
Почему борьба со всем русским на Украине - это не главная проблема читайте в интервью российского скрипача Петра Лундстрема на сайте Украина.ру.
Одесса-Украина транспорант мешки с песком ВСУ тероборона - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
5 декабря 2023, 14:45
Неожиданное скрытое сопротивление. Почему в Одессе и на Львовщине против декоммунизации и дерусификацииБольшинству населения Запада, как, впрочем, и России, Украина представляется монолитным государством, стоящим на позициях "декоммунизации" и "деколонизации", хотя реально под этими терминами скрывается война с русским языком, историей и культурой. То есть со всем русским. Но это не так, монолитность — это химера украинской пропаганды
 
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14:07Поймали на ротации и разнесли всё в щебёнку: где Россия доведёт ВСУ до контузии - Полетаев
14:04На Украине подписан закон о моментальном увольнении "пророссийских" работников
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