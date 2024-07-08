На Украине подписан закон о моментальном увольнении "пророссийских" работников
Подписанный трудовой договор по инициативе работодателя может быть расторгнут, если суд признает сотрудника виновным в коллаборционной деятельности или пророссийских взглядах. Соответствующий закон был подписан президентом Украины в понедельник, 8 июля
"Законом...устанавливаются дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя в случае вступления в законную силу приговора суда, которым работник осужден (кроме освобождения от отбывания наказания с испытанием) за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, и невыполнение работником правил поведения на предприятии, в учреждении, организации в части положений, предусмотренных правилами поведения", – говорится в пояснительной записке к документу.
Уточняется, что работодатели обязаны установить правила поведения на предприятиях, в учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
Так, они должны стать частью правил внутреннего трудового распорядка, содержать положения об обязательствах работников по неразглашению внутренней информации.
Закон вступит в силу через три месяца со дня его опубликования, 27 сентября.
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