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Взрывы в Киеве и Кривом Роге, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июля

Взрывы в Киеве и Кривом Роге, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июля - 08.07.2024 Украина.ру

Взрывы в Киеве и Кривом Роге, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июля

Украинские СМИ сообщили о взрывал в Киеве и Кривом Роге. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-07-08T13:00

2024-07-08T13:00

2024-07-08T13:16

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Первыми о взрывах в Кривом Роге и в Киеве сообщили украинские СМИ."Сообщают о взрывах в Кривом Роге", — написало украинское издание "Страна" в телеграм-канале.Позднее власти Украины обвинили Россию в ударе по детской больнице "Охматдет". Однако ряд источников утверждает: сама больница не пострадала, пострадало здание рядом. Эти сведения подтверждают при помощи свежих фотографий."Массовый ракетный удар по Киеву. ВСУ удалось сбить больше половины ракет над столицей. Обломки упали на бизнес-центр, жилые дома, детскую больницу "Охматдет" и т. д. Вот почему не стоит игнорировать тревогу. В 90% случаев опаснее всего частицы подбитых ракет. Есть также прилёты. По нашим данным? целились по скрытому штабу "центру принятия решений" силовиков (СБУ/ГУР). Как видим, попали три раза в одну точку", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Кроме того, были удары по аэропорту "Киев" ("Жуляны") и по заводу "Артём"."На первых двух видео Киев. ВКС РФ наносят удары по военным объектам. Одной из целей, предположительно, стал склад на военном заводе "Артём". Взрывы были также в районе аэропорта "Жуляны". Вновь атакован военный аэродром в Миргороде Полтавской области. Были и удары по объектам ВСУ в Днепропетровске, Кривом Роге, Краматорске — тут целью стал машиностроительный завод, где ремонтировали военную технику", - сообщил бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, опубликовав соответствующее видео.Примечательно, что удар по оборонному производству подтвердили даже проживающие на Украине эксперты."Очередной прилёт на Лукьяновку (местность в Киеве. — Ред.) в очередной раз нашему тупорылому руководству говорит очевидную вещь: идиоты, перенесите производство за границу, чтобы не подвергать риску немногочисленных рабочих и жителей столицы", - отметил украинский политолог Юрий Романенко.Тем временем украинская власть начинает раскачивать тему "удара по детской больнице"."Банковая спустила всем темник публиковать и разгонять только детскую клинику Охматдет, чтобы: А) отвлечь внимания от других прилётов, а там очень интересные объекты, и люди могли задать вопрос властям, почему военные объекты прямо соседничают с жилыми домами и больницами; Б) попытаться поднять боевой дух армии и народа на кейсе ненависти к противнику. Мол, бил он целенаправленно в детей, хотя все знают: это упала сбитая ракета; В) отвлечь массы от ежедневного беспредела власти, коррупции, повышения тарифов, рост цен, роста разочарования масс и т. д.; Г) отвлечь от постоянного отступления ВСУ; Д) добавить очередной кейс для оправдания беспредельной Земобилизации; Е) хайпануть медийно в западной прессе перед саммитом НАТО. В целом хорошая выгода для Зеленского, который ухватился за эту трагедию как за спасательный круг для себя", - сообщил "Легитимный".Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий обратил внимание на то, что власти не рассказывают о произошедшем в Кривом Роге и в Днепре."В статусах Зеленского ни слова про Кривой Рог и Днепр. Медийное г***о понимает, что важно сейчас говорить", - отметил Шарий.По данным местных властей, в Киеве погибли 8 человек. При этом их имена не названы.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 29 ударов по территории этого региона России.На Донецком направлении ВСУ совершили 18 обстрелов, на Горловском направлении — 11 обстрелов, выпустив в общей сложности 88 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 4 гражданских лиц, в том числе ребёнок 2016 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения, 1 автомобиль и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпутсили по Центрально-Городскому и Никитовским районам Горловки в общей сложности 20 снарядов калибром 155 мм и сброс ВОП с БПЛА, по Петровскому району Донецка — 8 снарядов калибром 155 мм."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 8 июля по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Горловка (Центрально-Городской район) - в результате сброса ВОП с БПЛА по пр. Ленина, 26, ранен парень-подросток 2007 года рождения", - сообщило Представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 19 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Софиевка — 4; Васильевка — 3; Новая Каховка — 5; Райское — 4; Кардашинка — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Каиры, Каховка, Горностаевка и Нижний Рогачик.Глава Каховского округа Павел Филипчук сообщил о том, что в Любимовке пострадали три мирных жителя после атак Вооружённых сил Украины."ВСУ за выходные неоднократно обстреливали посёлок. В субботу — 6 прилётов мин по жилым домам, обрыв на ЛЭП, люди остались без электричества. Затем новая волна атаки дронами по тем же домам. Утром были прилёты по тем же домам на улице Пролетарской, что и в субботу", — рассказал Филипчук.Отмечается, что ранения при обстреле получили пожилая женщина и супружеская пара. Пострадавшие были доставлены в больницу.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал и о других обстрелах."Киевский режим продолжает войну против мирного населения Херсонщины. За сутки по населённым пунктам левобережья враг выпустил 40 снарядов из ствольной артиллерии, использовал для нападения на гражданскую инфраструктуру ракеты и дроны. В Алёшкинском МО попаданием HIMARS-а ранены два человека, разрушен частный дом. В с. Васильевка Каховского МО в результате взрыва снаряда ранен один человек, повреждено домостроение. В Новой Каховке в результате взрыва дрона украинских террористов получила травмы 73-летняя местная жительница. Атакой БПЛА на пгт. Днепряны повреждены линии электропередач, остались без света близлежащие населенные пункты. Всем пострадавшим оказана медпомощь, их жизни вне опасности. Ведутся ремонтные работы на электросетях", - отметил он.Утром 8 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе за истекший период суток подверглись атакам посёлок Октябрьский, сёла Журавлевка, Красный Хутор, Петровка, Щетиновка и Ясные Зори. В ходе 4 обстрелов было выпущено 23 боеприпаса и 6 беспилотников, силами ПВО сбито 5 из них. В результате атак повреждения получили 2 частных домовладения, один автомобиль и гараж", - указывалось в сводке.В Борисовском районе по селу Байцуры было сброшено одно взрывное устройство с БПЛА. Произошло возгорание сельскохозяйственных полей.В Валуйском городском округе по сёлам Карабаново, Новопетровка и хутору Нижние Мельницы выпущено 3 БПЛА и 2 боеприпаса в ходе одного обстрела. Пострадавших и повреждений нет.В Волоконовском районе по селу Грушевка и хутору Старый нанесены удары 3 боеприпасами в ходе обстрела и одним беспилотником. Без пострадавших и повреждений.В Грайворонском городском округе подверглись атакам сёла Безымено, Глотово, Мощеное и Смородино. Были произведены атаки с помощью 4 БПЛА и 13 боеприпасов в ходе 2 обстрелов. Над территорией округа сбиты 2 беспилотника. В результате были повреждены один автомобиль и кровля соцобъекта.В Краснояружском районе по селам Демидовка, Поповка и Староселье в ходе обстрела было выпущено 3 боеприпаса и 4 БПЛА. Обошлось без последствий на земле."В Шебекинском городском округе по поселкам Красное и Ленинский, селам Дмитриевка, Муром, Новая Таволжанка и Терезовка, хуторам Марьино и Мухин выпущено 10 беспилотников, 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов, одно взрывное устройство сброшено с БПЛА. Также над территорией округа сбито 7 БПЛА противника. В результате атак повреждены 2 частных дома, 2 автомобиля и комбайн", - указывалось в сводке.Позже Гладков сообщил об атаке на сёла Ржевка и Вознесеновка Шебекинского городского округа."В селе Ржевка служебный автомобиль одного из предприятий наехал на взрывоопасный предмет. Ранены два сотрудника предприятия: у одного мужчины осколочное ранение руки, у второго — осколочное ранение ноги. Бригадами скорой пострадавшие доставляются в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Территория в настоящее время оцеплена, на месте работают спецслужбы. В селе Вознесеновка пассажирский автобус атакован дроном. Пострадал водитель. У мужчины осколочные ранения брюшной полости, лица, рук и ног. Пострадавший доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где медики оказывают ему всю необходимую помощь. Также в селе Ржевка один беспилотник атаковал частный жилой дом — повреждена кровля. В результате второй атаки полностью посечен один автомобиль. Третий беспилотник сдетонировал возле магазина, вследствие чего загорелась сухая трава. Очаг возгорания оперативно потушен", - отметил Гладков.В 12:19 он объявил о сигнале ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О кризисе поддержки ВСУ со стороны населения страны — в статье Сергея Зуева "Помощь ВСУ упала до исторического минимума. Украинские эксперты об усталости общества и вариантах мира".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, киев, россия, вооруженные силы украины