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Угроза прорыва ВСУ или переход в наступление: Садулаев рассказал, когда ВС РФ могут ввести в бой резервы
Угроза прорыва ВСУ или переход в наступление: Садулаев рассказал, когда ВС РФ могут ввести в бой резервы - 08.07.2024 Украина.ру
Угроза прорыва ВСУ или переход в наступление: Садулаев рассказал, когда ВС РФ могут ввести в бой резервы
Российское командование может ввести резервы в бой либо в случае затыкания дыры в обороне, либо для перехода в наступление с решительными целями. Но вряд ли противник сможет где-то собрать ударный кулак. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-07-08T06:00
2024-07-08T06:00
2024-07-08T06:00
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Для достижения стратегического успеха на фронте российской армии нужно подготовить и ввести в бой свежие соединения (вплоть до дивизий), оснащенные самой современной техникой, рассказал волонтер.Поскольку сейчас идет хороший набор добровольцев и контрактников, ВС РФ не только восполняют потери, но и формируем новые резервы. Эти резервы состоят как из добровольческих соединений, так и из контрактных частей Минобороны, добавил он.Во-первых, киевский режим ограничен в резервах, которые сточились во время прошлогоднего наступления. Во-вторых, из-за качественной разведки сосредоточить такой ударный кулак будет очень тяжело, подчеркнул он."Второе. Мы можем ускоренно ввести в бой эти резервы, если у нас наметится прорыв вражеской обороны с выходом на оперативный простор", - добавил волонтер. Так что командование может ввести резервы в бой либо в случае затыкания дыры в обороне, либо для перехода в наступление с решительными целями, заключил собеседник издания.Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.руО том, каким способом Украина может попытаться осуществить вооруженную провокацию в отношении Белоруссии - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом
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новости, россия, резервы, оборона, наступление, прорыв, вс рф, всу, сво
Новости, Россия, резервы, оборона, наступление, прорыв, ВС РФ, ВСУ, СВО
Угроза прорыва ВСУ или переход в наступление: Садулаев рассказал, когда ВС РФ могут ввести в бой резервы
Российское командование может ввести резервы в бой либо в случае затыкания дыры в обороне, либо для перехода в наступление с решительными целями. Но вряд ли противник сможет где-то собрать ударный кулак. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Для достижения стратегического успеха на фронте российской армии нужно подготовить и ввести в бой свежие соединения (вплоть до дивизий), оснащенные самой современной техникой, рассказал волонтер.
Поскольку сейчас идет хороший набор добровольцев и контрактников, ВС РФ не только восполняют потери, но и формируем новые резервы. Эти резервы состоят как из добровольческих соединений, так и из контрактных частей Минобороны, добавил он.
"Их могут ввести в бой в двух случаях. Первое. Если на каком-то участке будет угроза, что ВСУ прорвут фронт. Пока предпосылок к этому нет. Вряд ли противник сможет где-то собрать ударный кулак", - отметил Садулаев.
Во-первых, киевский режим ограничен в резервах, которые сточились во время прошлогоднего наступления. Во-вторых, из-за качественной разведки сосредоточить такой ударный кулак будет очень тяжело, подчеркнул он.
"Второе. Мы можем ускоренно ввести в бой эти резервы, если у нас наметится прорыв вражеской обороны с выходом на оперативный простор", - добавил волонтер.
Так что командование может ввести резервы в бой либо в случае затыкания дыры в обороне, либо для перехода в наступление с решительными целями, заключил собеседник издания.
О том, каким способом Украина может попытаться осуществить вооруженную провокацию в отношении Белоруссии - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом