Угроза прорыва ВСУ или переход в наступление: Садулаев рассказал, когда ВС РФ могут ввести в бой резервы - 08.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240708/1056101465.html
Угроза прорыва ВСУ или переход в наступление: Садулаев рассказал, когда ВС РФ могут ввести в бой резервы
Угроза прорыва ВСУ или переход в наступление: Садулаев рассказал, когда ВС РФ могут ввести в бой резервы - 08.07.2024 Украина.ру
Угроза прорыва ВСУ или переход в наступление: Садулаев рассказал, когда ВС РФ могут ввести в бой резервы
Российское командование может ввести резервы в бой либо в случае затыкания дыры в обороне, либо для перехода в наступление с решительными целями. Но вряд ли противник сможет где-то собрать ударный кулак. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-07-08T06:00
2024-07-08T06:00
новости
россия
резервы
оборона
наступление
прорыв
вс рф
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/0d/1044301026_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08080bdb35d784b7b6728fcb668d5050.jpg
Для достижения стратегического успеха на фронте российской армии нужно подготовить и ввести в бой свежие соединения (вплоть до дивизий), оснащенные самой современной техникой, рассказал волонтер.Поскольку сейчас идет хороший набор добровольцев и контрактников, ВС РФ не только восполняют потери, но и формируем новые резервы. Эти резервы состоят как из добровольческих соединений, так и из контрактных частей Минобороны, добавил он.Во-первых, киевский режим ограничен в резервах, которые сточились во время прошлогоднего наступления. Во-вторых, из-за качественной разведки сосредоточить такой ударный кулак будет очень тяжело, подчеркнул он."Второе. Мы можем ускоренно ввести в бой эти резервы, если у нас наметится прорыв вражеской обороны с выходом на оперативный простор", - добавил волонтер. Так что командование может ввести резервы в бой либо в случае затыкания дыры в обороне, либо для перехода в наступление с решительными целями, заключил собеседник издания.Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.руО том, каким способом Украина может попытаться осуществить вооруженную провокацию в отношении Белоруссии - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом
https://ukraina.ru/20240705/1056095246.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/0d/1044301026_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_3d164711ec2e982df604a710657666d5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, резервы, оборона, наступление, прорыв, вс рф, всу, сво
Новости, Россия, резервы, оборона, наступление, прорыв, ВС РФ, ВСУ, СВО

Угроза прорыва ВСУ или переход в наступление: Садулаев рассказал, когда ВС РФ могут ввести в бой резервы

06:00 08.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Российское командование может ввести резервы в бой либо в случае затыкания дыры в обороне, либо для перехода в наступление с решительными целями. Но вряд ли противник сможет где-то собрать ударный кулак. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Для достижения стратегического успеха на фронте российской армии нужно подготовить и ввести в бой свежие соединения (вплоть до дивизий), оснащенные самой современной техникой, рассказал волонтер.
Поскольку сейчас идет хороший набор добровольцев и контрактников, ВС РФ не только восполняют потери, но и формируем новые резервы. Эти резервы состоят как из добровольческих соединений, так и из контрактных частей Минобороны, добавил он.
"Их могут ввести в бой в двух случаях. Первое. Если на каком-то участке будет угроза, что ВСУ прорвут фронт. Пока предпосылок к этому нет. Вряд ли противник сможет где-то собрать ударный кулак", - отметил Садулаев.
Во-первых, киевский режим ограничен в резервах, которые сточились во время прошлогоднего наступления. Во-вторых, из-за качественной разведки сосредоточить такой ударный кулак будет очень тяжело, подчеркнул он.
"Второе. Мы можем ускоренно ввести в бой эти резервы, если у нас наметится прорыв вражеской обороны с выходом на оперативный простор", - добавил волонтер.
Так что командование может ввести резервы в бой либо в случае затыкания дыры в обороне, либо для перехода в наступление с решительными целями, заключил собеседник издания.
Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.ру
О том, каким способом Украина может попытаться осуществить вооруженную провокацию в отношении Белоруссии - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом
Сергей Ермаков интервью
5 июля, 17:25
Сергей Ермаков: Украина мечтает напрямую втянуть НАТО в войну с РФ, а Трамп может сыграть в прокси-войнуНАТО боится военно-политического сближения Москвы с Пекином, особенно после заключения стратегического договора России и КНДР. Поэтому будет бороться с незападными союзами и вести прокси-войны через партнеров по образцу Украины.
 
НовостиРоссиярезервыоборонанаступлениепрорывВС РФВСУСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:02Главное за ночь 8 июля
07:52Главу МИД Нидерландов "разочаровала" реакция посла РФ на экспорт истребителей на Украину
07:27Политический директор Орбана высмеял заявление Борреля о мандате от ЕС
07:14Бунт на еврокорабле. Орбан открыто посылает Борреля куда подальше - Пушков
06:00Угроза прорыва ВСУ или переход в наступление: Садулаев рассказал, когда ВС РФ могут ввести в бой резервы
05:56Александр Михайлов: Пока мы ведем СВО на Украине, важно отражать угрозы и внутри РФ
05:50Не сдадутся без боя: политолог назвал главного врага Трампа. И это не Байден
05:40Ростислав Ищенко: У европейцев не будут спрашивать, хотят ли они воевать с Россией, скажут - они пойдут
05:40"Мы не контролируем даже половину Волчанска": эксперт объяснил, каким способом можно отрезать ВСУ
05:30Намного интереснее: эксперт о том, почему ВС РФ не хотят радовать СМИ кадрами с горящей техникой ВСУ
05:10Беспрецедентный кадровый голод: Политолог об американских выборах-2024
05:00"Они не бросаются в бой с колес": волонтер о том, почему новобранцы проходят основательную подготовку
04:50Лукашенко - не Путин: эксперт о судьбе Киева и Варшавы после белорусской провокации ВСУ
04:30Самая горькая правда: политолог ответил, кто воткнул в спину Байдена нож предательства
04:20"Окружать надо вместе с Харьковом": Онуфриенко раскрыл, каким способом можно отрезать Волчанск
04:10Пожелтеет или даже позеленеет: полковник о желании НАТО воевать за Украину
04:00"Опытные солдаты уже выбиты": волонтер раскрыл, почему у Киева большие проблемы с людьми на фронте
03:50Политолог: только один человек может заставить Мишель Обаму пойти на предвыборные "скачки"
03:30"Загнанная в угол крыса пытается перегрызть горло": полковник о последней мольбе Киева
03:10Это сверхпарадоксально: политолог ответил, что Камала Харрис попросит России у случае своей победы
Лента новостейМолния