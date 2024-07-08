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Украинские дроны-камикадзе атаковали российские регионы, есть раненые

Украинские дроны-камикадзе атаковали российские регионы, есть раненые - 08.07.2024 Украина.ру

Украинские дроны-камикадзе атаковали российские регионы, есть раненые

Украинские дроны-камикадзе атаковали деревню Рубанщина в Курской области. Об этом сообщил 8 июля в телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов

2024-07-08T15:18

2024-07-08T15:18

2024-07-08T15:18

новости

горловка

украина

курская область

алексей смирнов (губернатор)

вооруженные силы украины

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"В результате атаки украинских дронов-камикадзе на деревню Рубанщина Суджанского района один житель получил осколочное ранение, другой контузию. Они направлены в местную больницу, где им окажут необходимую помощь", — написал Смирнов.Он добавил, что противник нанес удар с помощью дрона и по Суджанской районной больнице — в здании выбиты окна и посечен фасад. Обошлось без пострадавших.Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны Украины.Также украинские войска атаковали центр Горловки в ДНР с применением беспилотника-камикадзе, сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.О последствиях пока не сообщается.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.Подробнее об атаках националистов - в материале В Горловке обстрелом ВСУ ранен подросток на сайте Украина.ру.

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новости, горловка, украина, курская область, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины