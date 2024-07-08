Украинские дроны-камикадзе атаковали российские регионы, есть раненые - 08.07.2024 Украина.ру
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Украинские дроны-камикадзе атаковали российские регионы, есть раненые
Украинские дроны-камикадзе атаковали российские регионы, есть раненые - 08.07.2024 Украина.ру
Украинские дроны-камикадзе атаковали российские регионы, есть раненые
Украинские дроны-камикадзе атаковали деревню Рубанщина в Курской области. Об этом сообщил 8 июля в телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов
2024-07-08T15:18
2024-07-08T15:18
новости
горловка
украина
курская область
алексей смирнов (губернатор)
вооруженные силы украины
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"В результате атаки украинских дронов-камикадзе на деревню Рубанщина Суджанского района один житель получил осколочное ранение, другой контузию. Они направлены в местную больницу, где им окажут необходимую помощь", — написал Смирнов.Он добавил, что противник нанес удар с помощью дрона и по Суджанской районной больнице — в здании выбиты окна и посечен фасад. Обошлось без пострадавших.Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны Украины.Также украинские войска атаковали центр Горловки в ДНР с применением беспилотника-камикадзе, сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.О последствиях пока не сообщается.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.Подробнее об атаках националистов - в материале В Горловке обстрелом ВСУ ранен подросток на сайте Украина.ру.
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новости, горловка, украина, курская область, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины
Новости, Горловка, Украина, Курская область, Алексей Смирнов (губернатор), Вооруженные силы Украины

Украинские дроны-камикадзе атаковали российские регионы, есть раненые

15:18 08.07.2024
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Варвара Гертье
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Украинские дроны-камикадзе атаковали деревню Рубанщина в Курской области. Об этом сообщил 8 июля в телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов
"В результате атаки украинских дронов-камикадзе на деревню Рубанщина Суджанского района один житель получил осколочное ранение, другой контузию. Они направлены в местную больницу, где им окажут необходимую помощь", — написал Смирнов.
Он добавил, что противник нанес удар с помощью дрона и по Суджанской районной больнице — в здании выбиты окна и посечен фасад. Обошлось без пострадавших.
Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны Украины.
Также украинские войска атаковали центр Горловки в ДНР с применением беспилотника-камикадзе, сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 12:50 – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): беспилотный летательный аппарат-камикадзе", - указало представительство.
О последствиях пока не сообщается.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.
Кроме прочего, ВСУ атаковали "Точкой-У" ресторан в белгородском селе Никольское, погибла женщина и 16-летний подросток, еще восемь человек - ранены.
Подробнее об атаках националистов - в материале В Горловке обстрелом ВСУ ранен подросток на сайте Украина.ру.
 
НовостиГорловкаУкраинаКурская областьАлексей Смирнов (губернатор)Вооруженные силы Украины
 
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