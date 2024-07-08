Серия мощных взрывов прогремела в Киеве, Кривом Роге, Днепре. СМИ пишут о беспрецедентном обстреле - 08.07.2024 Украина.ру
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Серия мощных взрывов прогремела в Киеве, Кривом Роге, Днепре. СМИ пишут о беспрецедентном обстреле
Серия мощных взрывов прогремела в Киеве, Кривом Роге, Днепре. СМИ пишут о беспрецедентном обстреле - 08.07.2024 Украина.ру
Серия мощных взрывов прогремела в Киеве, Кривом Роге, Днепре. СМИ пишут о беспрецедентном обстреле
В районе аэропорта Жуляны в украинской столице прогремели мощные взрывы. Утром сирены воздушной тревоги ревели по всей стране, сообщают украинские мониторинговые паблики
2024-07-08T10:48
2024-07-08T11:00
новости
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Мэр Киева подтвердил работу системы противовоздушной обороны. О том, куда именно пришлись удары, не уточняется. Жителей столицы несколько раз призывали спуститься в укрытия.В администрации заявили, что в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах столицы в результате работы ПВО упали обломки ракет, туда направляются бригады скорой помощи. На месте начался пожар. Менее чем через 15 минут после сообщений, мониторинговые паблики заявили о повторных взрывах в Киеве. Воздушные силы Украины уведомили об очередном пуске "Кинжала" по столице. Помимо этого, мощные взрывы прогремели в Днепропетровске и Кривом Роге. "По Днепру (Днепропетровску - Ред.) местные паблики сообщают о взрывах в районе села Авиаторское - там расположен один из крупнейших аэропортов Украины "Днепр", - уточняет "Униан".Читайте подробнее о том, чем отличаются события 1941-1945 годов от нынешнего противостояния в зоне СВО в интервью политолога и обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко на сайте Украина.ру.
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новости, киев, кривой рог, днепр, сво
Новости, Киев, Кривой Рог, Днепр, СВО

Серия мощных взрывов прогремела в Киеве, Кривом Роге, Днепре. СМИ пишут о беспрецедентном обстреле

10:48 08.07.2024 (обновлено: 11:00 08.07.2024)
 
Киев
Киев
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В районе аэропорта Жуляны в украинской столице прогремели мощные взрывы. Утром сирены воздушной тревоги ревели по всей стране, сообщают украинские мониторинговые паблики
"Такой атаки средь белого дня не было уже давно", – отмечает телеграм-канал "Униан".
Мэр Киева подтвердил работу системы противовоздушной обороны. О том, куда именно пришлись удары, не уточняется. Жителей столицы несколько раз призывали спуститься в укрытия.
В администрации заявили, что в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах столицы в результате работы ПВО упали обломки ракет, туда направляются бригады скорой помощи. На месте начался пожар.
Менее чем через 15 минут после сообщений, мониторинговые паблики заявили о повторных взрывах в Киеве. Воздушные силы Украины уведомили об очередном пуске "Кинжала" по столице.
Помимо этого, мощные взрывы прогремели в Днепропетровске и Кривом Роге.

"По Днепру (Днепропетровску - Ред.) местные паблики сообщают о взрывах в районе села Авиаторское - там расположен один из крупнейших аэропортов Украины "Днепр", - уточняет "Униан".

Читайте подробнее о том, чем отличаются события 1941-1945 годов от нынешнего противостояния в зоне СВО в интервью политолога и обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко на сайте Украина.ру.
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28 апреля, 10:10
"Гадание" на картах. Оперативные загадки спецоперацииКогда я был ещё маленький и учился в средней школе, я очень любил карты. При условии, что разрешалось использование карты, отвечать хоть на уроке, хоть на экзамене историю, физическую или экономическую географию было дело несложное, даже если какая-то конкретная тема была хуже знакома.
 
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