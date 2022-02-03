Тенденция по переименованию населённых пунктов на казахский лад и переходу на латиницу в республике в последнее время приостановилась, считает эксперт.

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Грозин рассказал, что было бы, если бы Украина зарабатывала так же, как Казахстан
© РИА Новости, Александр Натрускин

«По поводу переименования у нас случались моратории. Не все еще переименовано. Есть Петропавловск и Павлодар, которые сохраняют свои названия. У нас это деполитизировано. Формально, переименованием городов и улиц занимаются местные власти по запросу жителей. Вообще сейчас это не самое главное во внутриполитической жизни государства после того, что случилось. Это будет отложено на какое-то время», — сказал Полетаев.

Эксперт выразил понимание тревогам россиян по поводу статуса русского языка в Казахстане, однако отметил, что в этот момент внесение изменений в конституцию республики может привести к активизации антироссийского фронта и в целом, к негативным последствиям.

Полностью интервью можно прочитать здесь.