В России многие переживают о том, что происходит в Казахстане - особенно волнует россиян статус русского языка в республике и политика переименований городов. Однако об этом сейчас не нужно беспокоиться, полагает руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Алма-Ата) Эдуард Полетаев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Тенденция по переименованию населённых пунктов на казахский лад и переходу на латиницу в республике в последнее время приостановилась, считает эксперт. Грозин рассказал, что было бы, если бы Украина зарабатывала так же, как Казахстан © РИА Новости, Александр Натрускин

«По поводу переименования у нас случались моратории. Не все еще переименовано. Есть Петропавловск и Павлодар, которые сохраняют свои названия. У нас это деполитизировано. Формально, переименованием городов и улиц занимаются местные власти по запросу жителей. Вообще сейчас это не самое главное во внутриполитической жизни государства после того, что случилось. Это будет отложено на какое-то время», — сказал Полетаев.

Эксперт выразил понимание тревогам россиян по поводу статуса русского языка в Казахстане, однако отметил, что в этот момент внесение изменений в конституцию республики может привести к активизации антироссийского фронта и в целом, к негативным последствиям.

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