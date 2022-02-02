Президент Украины Владимир Зеленский поддержал исключение депутата Верховной Рады Александра Трухина из рядов правящей партии. Об этом он сказал, выступая 2 февраля на брифинге, посвящённом визиту в страну премьер-министра Нидерландов Марка Рютте

«Это же вопрос справедливости. Депутат ты или любой чиновник, или человек любой профессии — все должны быть равными перед законом. Поэтому все должны отвечать и все, поверьте мне, точно будут отвечать за это, несмотря, какой это проступок. Во-первых, ты депутат и являешься примером, поэтому должен нести особенную ответственность», — заявил Зеленский.

В августе прошлого года на трассе под Киевом иномарка Трухина врезалась в два других автомобиля. В результате пострадали шесть человек, включая двоих детей.

Полиция установила всех участников ДТП с депутатом Трухиным - МВД © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Несмотря на это, ни к каким последствиям для Трухина расследование не привело.

На видео, обнародованном журналистами «Украинской правды» 1 февраля, зафиксированы первые моменты после ДТП.

Трухин отказался проходить медицинское освидетельствование. Он заявил, что сейчас «тихонечко уйдет в лес» и стал предлагать полицейскому взятку, а также пообещал связаться с главой МВД Денисом Монастырским.

В результате поднявшегося скандала 2 февраля Трухина исключили из рядов правящей партии «Слуга народа»

В связи с осуждением президентом Украины действий нардепа многие вспоминают, как в ноябре прошлого года во время пресс-марафона Зеленский выражал сомнения в том, что за рулём сидел действительно Трухин, и говорил, что не хочет обращать большого внимания на «обычное ДТП».