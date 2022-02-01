Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к новосозданной комиссии Верховной Рады по расследованию «потери Крыма» с рекомендацией внимательно исследовать обстоятельства госпереворота на Украине в 2014 году, который и стал причиной воссоединения Крыма с Россией

Указанная комиссия была образована 1 феврала по инициативе депутата от президентской фракции «Слуга народа» Елизаветы Богуцкой. На Украине обвиняют в потере Крыма временное постмайданное правительство, которое по указанию США не стало устраивать войну за полуостров.

«На самом деле причины, которые повлекли "потерю Крыма", на Украине давно и хорошо известны. Точнее, причина одна — государственный переворот в Киеве в 2014 году», — подчеркнул Аксенов.

Дело на 1,5 миллиарда. Семь крымских министерств подают иск к Украине © РИА Новости, Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк

В результате нападения в Черкасской области, получившего название Корсунь-Шевченковский погром, несколько человек пропали без вести, и более чем вероятно, что они были убиты и тайно захоронены.

Именно это событие стало катализатором возвращения Крыма в состав России, как признавали многие крымчане, голосовавшие за воссоединение на референдуме 2014 года.

В целом же госпереворот на Украине привел не только к «потере» Крыма, но и гражданской войне в Донбассе с тысячами жертв.

«Так что если комиссия действительно захочет установить истину, она должна назвать имена организаторов и исполнителей этого преступления, которое повлекло за собой многочисленные жертвы, распад страны и гражданскую войну», — отметил Аксенов в своем Telegram.

Он добавил, что организаторы госпереворота прекрасно известны, среди них как «действующие украинские политики, так и их зарубежные подельники».

Однако Аксенов выразил уверенность в том, что проводиться полноценное расследование «при нынешнем оккупационном режиме, конечно, не будет».

Глава Крыма полагает, что у комиссии другие цели: пропаганда и сведение счетов с политическими противниками внутри страны