«Мы призываем наших немецких партнеров прислушиваться к мнению украинцев. Украина обратилась за помощью. Стране нужна помощь в самообороне от агрессора», — заявила Каллас.
По ее словам, все европейские страны согласны с тем, что «Россия агрессивно нагнетает ситуацию».
Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на немецких и эстонских чиновников сообщило, что Германия заблокировала передачу артиллерии немецкого производства из Эстонии на Украину. Авторы материала сделали вывод, что позиция ФРГ свидетельствует о разногласиях на Западе по вопросу Украины.
Украина активно вооружается и обвиняет РФ в возможном вторжении. Москва отрицает обвинения. США отправляет оружие в Киев, в свою очередь Германия отказалась помогать Украине с вооружением. Недавно представитель минобороны ФРГ заявил, что власти ФРГ не намерены изменять позицию относительно поставок оружия Украине. По его словам, Германия продолжит придерживаться политики запрета на продажу оружия в страны с территориальными конфликтами.