Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 31 января призвала Германию оказать помощь Украине на фоне осложнения ситуации в стране, передает Bild

Рар рассказал, почему Германия не хочет поставлять оружие Украине © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк заявила Каллас.

По ее словам, все европейские страны согласны с тем, что «Россия агрессивно нагнетает ситуацию».

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на немецких и эстонских чиновников сообщило, что Германия заблокировала передачу артиллерии немецкого производства из Эстонии на Украину. Авторы материала сделали вывод, что позиция ФРГ свидетельствует о разногласиях на Западе по вопросу Украины.

Украина активно вооружается и обвиняет РФ в возможном вторжении. Москва отрицает обвинения. США отправляет оружие в Киев, в свою очередь Германия отказалась помогать Украине с вооружением. Недавно представитель минобороны ФРГ заявил, что власти ФРГ не намерены изменять позицию относительно поставок оружия Украине. По его словам, Германия продолжит придерживаться политики запрета на продажу оружия в страны с территориальными конфликтами.