Бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп едко высмеял телефонный разговор действующего президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который просил не нагнетать панику вокруг «российского вторжения» на Украину. Его слова прозвучали 28 ноября во время выступления перед своими сторонниками в американском штате Техас

Ранее журналист CNN Мэтью Ченс со ссылкой на свои источники в администрации Зеленского обнародовал подробности конфиденциальной беседы глав государств.

«Даже если правда только половина из того, что говорят об этом звонке, то это не был хороший звонок. Президент Украины, как сообщают, говорил ему: "Успокойся, успокойся, я думаю, что все в порядке, просто успокойся". Вы можете в это поверить?» — цитирует Трампа РИА Новости.

Экс-президент обрушился с критикой на администрацию Байдена, поскольку при нем власти США перестали требовать от европейских союзников вносить неободимый вклад в оборонный бюджет стран НАТО.

«Когда Байден пришел к власти, для многих стран это стало сигналом, что вернулись старые добрые дни, когда можно было пользоваться США», — отметил он.

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Спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, что Зеленский лишь через два года президентства осознал, что страны Запада не собираются одобрять вступление Украины в ЕС и НАТО, из-за чего «пришел в бешенство».

Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Киев извлек «несколько горьких уроков» и уже не верит в обещания Запада.