По его словам, только спустя два года Зеленский осознал, что Запад не желает принимать Украину в НАТО.
«Понял, и сразу, как человек с подвижной психикой в хорошем смысле этого слова, изменил отношение [к Западу]. Он такой человек, что доверяет людям, но когда его обманули, он пришел в бешенство. У него это произошло в отношении к НАТО», — рассказал Арестович.
По его словам, Зеленского «напрягает» ситуация в Донбассе и успешно движущееся к окончанию строительство «Северного потока 2», а «коллективный Запад играет в свои непонятные игры — здесь нет, здесь да».
Заявления Байдена о коррупции на Украине не более чем отговорки, так как в НАТО принимали насквозь коррумпированные Албанию и Болгарию
«Если не НАТО, если эта дорога для нас закрыта, если это все отговорки, бесконечные обещания… то политику наших отношений с Западом нужно перестраивать радикально. Это означает уход от клиентских отношений», — подчеркнул Арестович.
Он пояснил, что «это означает перестать ездить на Запад с протянутой рукой — помогите вступить — перестать обивать порог в НАТО и ЕС» и перейти на прагматичные партнерские отношения во всех отраслях, включая экономику.
При этом украинские военные должны принимать участие в военных операциях НАТО по всему миру, сказал Арестович.