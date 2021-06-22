Зеленский крайне раздражен позицией Запада по вопросу принятия Украины в НАТО, рассказал Алексей Арестович в интервью телеканалу «Укрлайф», опубликованному на YouTube 22 июня

По его словам, только спустя два года Зеленский осознал, что Запад не желает принимать Украину в НАТО.

«Понял, и сразу, как человек с подвижной психикой в хорошем смысле этого слова, изменил отношение [к Западу]. Он такой человек, что доверяет людям, но когда его обманули, он пришел в бешенство. У него это произошло в отношении к НАТО», — рассказал Арестович.

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«Если не НАТО, если эта дорога для нас закрыта, если это все отговорки, бесконечные обещания… то политику наших отношений с Западом нужно перестраивать радикально. Это означает уход от клиентских отношений», — подчеркнул Арестович.

Он пояснил, что «это означает перестать ездить на Запад с протянутой рукой — помогите вступить — перестать обивать порог в НАТО и ЕС» и перейти на прагматичные партнерские отношения во всех отраслях, включая экономику.

При этом украинские военные должны принимать участие в военных операциях НАТО по всему миру, сказал Арестович.