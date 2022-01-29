По информации издания, Вашингтон сейчас не рассматривает новые ограничительные меры против России, затрагивающие экспорт нефти и газа или отключение страны от платёжной системы SWIFT.
«Администрация Байдена завершает выработку списка целей для шквала экономических санкций против России, если та нападёт на Украину; они ударят по крупным банкам, государственным компаниям и ключевым статьям импорта, хотя эта стратегия сталкивается с теми же препятствиями, которые мешали и прошлым кампаниям давления», — говорится в статье.
И хотя окончательное решение ещё не принято, санкции могут затронуть несколько крупнейших банков, например, ВТБ, а также включать запрет на операции с госдолгом России, и ограничивать экспорт в ключевых отраслях экономики, в том числе микроэлектронике, сообщает издание.
В последние месяцы отношения России и США стали ещё более напряженными. Вашингтон обвиняет Москву в подготовке «вторжения» на Украину.
В Кремле в ответ указывают, что целью вбросов об «агрессии России» является желание НАТО увеличить своё военное присутствие у российских границ.