План санкций против РФ, разработанный администрацией президента США Джо Байдена нацелен против российских банков, финансовых компаний и импорта. Об этом говорится в статье, опубликованной 28 января в американской газете The Wall Street Journal

По информации издания, Вашингтон сейчас не рассматривает новые ограничительные меры против России, затрагивающие экспорт нефти и газа или отключение страны от платёжной системы SWIFT.

«Администрация Байдена завершает выработку списка целей для шквала экономических санкций против России, если та нападёт на Украину; они ударят по крупным банкам, государственным компаниям и ключевым статьям импорта, хотя эта стратегия сталкивается с теми же препятствиями, которые мешали и прошлым кампаниям давления», — говорится в статье.

В Госдуме назвали ответ на санкции США © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

В последние месяцы отношения России и США стали ещё более напряженными. Вашингтон обвиняет Москву в подготовке «вторжения» на Украину.

В Кремле в ответ указывают, что целью вбросов об «агрессии России» является желание НАТО увеличить своё военное присутствие у российских границ.