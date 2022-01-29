Подготавливаемые Вашингтоном санкции должны снизить промышленный потенциал России и сократить её производственные мощности. Об этом сообщило 28 января агентство Reuters со ссылкой на сотрудника Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Питера Хэррелла

Американский чиновник, выступая на интернет-мероприятии, организованном Массачусетским экпортным центром, заявил, что в случае вторжения РФ на Украину США готовы к немедленному введению «калечащих» санкций против российских финансовых организаций и экспорта, что повредит российской промышленности «в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

«Мы не можем предусмотреть каждое действие, но намерение состоит в том, чтобы принять меры, которые, по нашему мнению, со временем снизят промышленный потенциал России и её производственные мощности», — указал Хэррелл.

Лидеры стран НАТО согласились на «беспрецедентные санкции» против РФ © AFP, KEVIN LAMARQUE

В течение нескольких последних месяцев американская администрация обвиняет Россию в подготовке «агрессии» против Украины.

Москва отрицает обвинения и обращает внимание, что под их предлогом на Украину поступает военная техника стран Запада, что может подтолкнуть Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.