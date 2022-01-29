Остановить процесс превращения Украины в "анти-Россию" и повлиять на киевскую власть могут США по договорённости с Россией, рассказал в интервью Украина.ру политолог Михаил Погребинский

США имеют полный контроль как над политикой Украины, так и над политиками-коррупционерами этой страны, подчеркнул политолог. Даже Украина испугалась, насколько цинично её используют США - Лавров © AP, Efrem Lukatsky

«Американцы могут…Они могут решить вопрос с порошенками и прочими уродами, для которых важны деньги и важно то, что они не смогут выехать за границу, потому что там их арестуют как коррупционеров и отвезут в тюрьму. Угрозы очень реальные, у них все есть. И на Яценюка, и на Авакова — на всех все есть», — сказал Погребинский.

Подконтрольная оппозиция, националисты, которые могли бы воспрепятствовать деконструкции "Анти-России", не будут иметь выхода, если США прекратят поддержку этого проекта, заключил эксперт.

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