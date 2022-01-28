Любой политический режим, построенный под одного человека, чреват чрезвычайными сложностями при его деконструкции. Подобные проблемы ждут и Белоруссию. Об этом в интервью Украина.ру рассказал американский политолог, профессор Рэдфордского университета Григорий Иоффе

В Белоруссии все заточено на одного лидера, который не может раньше времени объявить о своем уходе. Как только Александр Лукашенко это сделает, он станет «хромой уткой», превратится в мишень для многих, и произойдет дезорганизация всей системы, заявил эксперт. После Лукашенко Белоруссию ждет борьба за власть и русофобия - политик © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

«Объективно и независимо от уровня властолюбия, человек, стоящий на вершине власти, не может уйти просто и быстро. Речь идет не только об их судьбе, а о судьбе многих людей, которые с ним связаны. Поэтому, чем более обдуманная и кропотливая подготовка будет к уходу лидера из политики, тем будет лучше», — сказал Иоффе.

Резкие же перемены могут дезорганизовать власть и государство. Даже сам Лукашенко не представляет, как будет развиваться дальнейшая ситуация, но он об этом точно думает, заключил собеседник издания.

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