В Белоруссии все заточено на одного лидера, который не может раньше времени объявить о своем уходе. Как только Александр Лукашенко это сделает, он станет «хромой уткой», превратится в мишень для многих, и произойдет дезорганизация всей системы, заявил эксперт.
«Объективно и независимо от уровня властолюбия, человек, стоящий на вершине власти, не может уйти просто и быстро. Речь идет не только об их судьбе, а о судьбе многих людей, которые с ним связаны. Поэтому, чем более обдуманная и кропотливая подготовка будет к уходу лидера из политики, тем будет лучше», — сказал Иоффе.
Резкие же перемены могут дезорганизовать власть и государство. Даже сам Лукашенко не представляет, как будет развиваться дальнейшая ситуация, но он об этом точно думает, заключил собеседник издания.
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