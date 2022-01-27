Почти 60% граждан ФРГ выступили против поставок оружия Украине, свидетельствуют результаты исследования социологического института YouGov

Украинский депутат упрекнул США за «отстойное» оружие © The U.S. Army

Кроме того, 52% опрошенных немцев считают, что Германия должна играть более активную роль в урегулировании кризиса. 61% высказали мнение, что канцлер Олаф Шольц должен «как можно скорее совершить визит в Москву» для проведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Немцы ответили и на вопросы про газопровод «Северный поток-2», в его поддержку выступили 47% опрошенных. На вопрос, должно ли возможное обострение ситуации на границе Украины привести к ограничениям в работе «Северного потока — 2», положительно ответили 43% участников опроса, еще 33% выступают против такого шага.

Опрос проходил с 21 по 25 января этого года, в нем приняли участие 2042 человека старше 18 лет.

На днях США анонсировали поставку новой партии оружия на Украину. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военная помощь поступит в страну в ближайшее время. Он добавил, что американская сторона в 2021 году поставила Украине больше военной помощи, чем в любой прошедший год.

Германия отказалась отправлять оружие Киеву. Недавно представитель минобороны ФРГ заявил, что власти ФРГ не намерены изменять позицию относительно поставок оружия Украине. По его словам, Германия продолжит придерживаться политики запрета на продажу оружия в страны с территориальными конфликтами.