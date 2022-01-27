Разновидность коронавируса - вирус NeoCoV, обнаруженный недавно в ЮАР, сочетает высокую смертность и высокую скорость распространения, сообщили китайские ученые из Уханьского университета

Китайские ученые выявили у летучих мышей в ЮАР разновидность коронавируса, которую назвали NeoCoV. Особенности вируса описаны в публикации на сайте.

«Один из ближайших родственников вируса MERS-CoV для проникновения в клетки легких летучих мышей использует рецептор ACE2. Появление всего одной мутации в ключевой части его оболочки позволяет этому вирусу активно проникать и в клетки человека, причем на него не будут действовать антитела от MERS-CoV и SARS-CoV-2», — отмечают ученые. Минздрав Украины заявил о вспышке коронавируса в стране © Facebook, Виктор Ляшко

Ученые предупреждают об опасных характеристиках вируса — высокой смертности, которая наблюдается у MERS-CoV, и высокой скорости передачи, отмеченной у SARS-CoV-2.

Сведения о новом коронавирусе прокомментировали специалисты научного центра «Вектор». Российские ученые пояснили, что в настоящий момент нельзя сказать, что описанный китайскими учеными коронавирус готов активно распространяться в человеческой популяции. В«Векторе» отметили, что риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения.

Сейчас в странах мира отмечается значительное распространение штамма коронавируса омикрон. Врачи предупреждают, что при заражении нужно постараться избегать контактов и лечиться, как при ОРВИ.