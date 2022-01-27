Карим Масимов и его заместитель Садыкулов подозреваются в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти в Казахстане. Также по делу проходит Даулет Ергожин.
«В отношении Масимова К.К. и Садыкулова А.Т. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении Ергожина Д.Е. рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в пресс-службе КНБ.
Кроме госизмены и попытки захвата власти, подозреваемым инкриминируют «превышение власти или должностных полномочий "в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям».
Предшественник Масимова на посту главы КНБ Казахстана Нартай Дутбаев предположил, что указание Масимов могло быть причиной бездействия силовиков во время массовых беспорядков в начале января.