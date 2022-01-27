В Казахстане взяли под стражу экс-главу Комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова и его заместителя Ануара Садыкулова, передает РИА Новости 27 января

Карим Масимов и его заместитель Садыкулов подозреваются в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти в Казахстане. Также по делу проходит Даулет Ергожин. Казахстан уже был. Эксперт о том, что начнется в Узбекистане и Таджикистане в ближайшее время © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«В отношении Масимова К.К. и Садыкулова А.Т. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении Ергожина Д.Е. рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в пресс-службе КНБ.

Кроме госизмены и попытки захвата власти, подозреваемым инкриминируют «превышение власти или должностных полномочий "в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям».

Предшественник Масимова на посту главы КНБ Казахстана Нартай Дутбаев предположил, что указание Масимов могло быть причиной бездействия силовиков во время массовых беспорядков в начале января.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на автогаз. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов. Через несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки.



