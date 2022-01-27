Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк 26 января оценил ответ США на предложения России по гарантиям безопасности, передает телеканал CNN

МИД России получил ответ США по гарантиям безопасности © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Он добавил, что документ был согласован с Украиной и другими партнерами в Европе, он стал всеобъемлющем, продуманным, аргументированным и основанным на фактах.

Накануне посол США Джон Салливан передал замглавы министерства иностранных дел (МИД) России Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. Он пояснил, что США не хотят обнародовать документ, чтобы оставалась возможность для конфиденциальных переговоров. Также он отметил, что планирует поговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ближайшие дни, «когда Москва ознакомится с нашим ответом».

Позднее российский посол в Брюсселе получил письменный ответ НАТО на аналогичные предложения Москвы по гарантиям безопасности. Как заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенбернг, этот документ поддержали все 30 союзников.

В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.