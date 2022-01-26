«Естественно, я не могу претендовать на то, чтобы представлять мнение миллионов моих соотечественников. Однако я уверен, что сторонники президента Николаса Мадуро будут согласны на развертывание российских войск или, если угодно, на «военную базу». Миллионы сторонников бывшего президента Уго Чавеса тоже будут согласны», — ответил Мартинес.
А вот последователи правой оппозиции, сказал журналист, выступят против, и в качестве объяснения своей позиции приведут 13 статью Конституции, которая запрещает присутствие в Венесуэле иностранных военных баз. Правда, не все так однозначно, уточнил журналист.
«В случае военного вторжения США они, без сомнения, будут приветствовать здесь американских военных, встречать их мармеладом из папайи и быстро согласятся на размещение в Венесуэле американских военных баз, даже с уступкой суверенитета по колумбийскому образцу», — заявил корреспондент.
Полностью интервью с Вальтером Мартинесом можно прочитать здесь.