Военный корреспондент из Венесуэлы Вальтер Мартинес в интервью изданию Украина.ру прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что в ответ на расширение НАТО Россия может разместить свое вооружение в Латинской Америке. В частности, эксперт рассказал, как к подобному отнесутся местные жители

«Естественно, я не могу претендовать на то, чтобы представлять мнение миллионов моих соотечественников. Однако я уверен, что сторонники президента Николаса Мадуро будут согласны на развертывание российских войск или, если угодно, на «военную базу». Миллионы сторонников бывшего президента Уго Чавеса тоже будут согласны», — ответил Мартинес.

Верховная Рада обратилась к ООН и Европарламенту © rada.gov.ua

«В случае военного вторжения США они, без сомнения, будут приветствовать здесь американских военных, встречать их мармеладом из папайи и быстро согласятся на размещение в Венесуэле американских военных баз, даже с уступкой суверенитета по колумбийскому образцу», — заявил корреспондент.

Полностью интервью с Вальтером Мартинесом можно прочитать здесь.