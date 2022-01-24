Известный в Латинской Америке военный корреспондент и ветеран международной журналистики утверждает, что строительство российской военной базы в Венесуэле возможно и будет отвечать интересам этой страны; при этом условия её функционирования должны отличаться от тех, на которых развёртывают свои базы американцы

- Профессор Вальтер, считаете ли вы размещение российских ракетных комплексов у вас в стране в принципе возможным, несмотря на статью 13 конституции Венесуэлы, запрещающую присутствие в Венесуэле иностранных военных баз?

— В первую очередь надо вспомнить, что означает термин «военная база». Грубо говоря, иностранная военная база — это территория одного государства, временно передаваемая им другому с военными целями. Вальтер Мартинес: кто он © commons.wikimedia.org, Ricardo Patiño

Обычно это связано с уступкой другой стране суверенитета, а на практике — с фактической передачей территории.

Есть совершенно бесстыдные случаи, как, например, в соседней Колумбии: военные базы США позволяют им контролировать колумбийское воздушное пространство; американские военные, контрактники и прочий персонал обладает юридическим иммунитетом, и поэтому, какое бы преступление они ни совершили, их нельзя судить в Колумбии.

Известно о десятках случаев изнасилований колумбийских девушек, совершённых американскими солдатами, и их не собираются судить ни там, ни в США.

Если мы послушаем заявления российских представителей, то они не говорили о «базах». Владимир Путин заявил о «военно-технических мерах». Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков — о «военной инфраструктуре» и «развёртывании вооружений».

Если мы говорим о развёртывании российских сил в Венесуэле, то оно представляется мне возможным при выполнении следующих условий:

— Без уступки суверенитета;

— Без передачи или аренды территории;

— Без ущерба для безопасности Венесуэлы;

— Без юридического иммунитета для военнослужащих страны, для которой разрешается развёртывание.

Напомню, что по вопросу возможного развёртывания российских военных в Латинской Америке, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал: нельзя забывать, что речь идёт о суверенных странах. Андрес Пьерантони: Логистическая военная база РФ в Венесуэле вполне возможна, но без ракетных установок © скриншот видео Globovision

Что касается конституционных норм, то у нас имеется Конституционный суд, в задачу которого входит изучение и толкование конституционных норм и установление приоритетов одних из этих норм над другими.

Например, я считаю, что принцип безопасности и обороны страны должен быть превыше остальных.

А в случае нашей страны, угрозы её безопасности со стороны США хорошо известны.

- Будет ли гипотетическая российская военная база служить интересам Венесуэлы?

— Как я уже отмечал, мы постоянно подвергаемся агрессивным действиям со стороны США. Их корабли и самолёты вторгаются в наше морское и воздушное пространство, наша энергосистема подвергается саботажу, постоянно звучат угрозы вторжения; кроме того, для враждебных действий против Венесуэлы используются соседние страны: Колумбия, которая является историческим противником Венесуэлы, и одновременно имеет статус страны-партнёра НАТО, и на территории которой имеются 9 американских военных баз; Гайана, с которой у нас имеется территориальный спор и которая в последние годы демонстрирует необычную агрессивность; Нидерланды, которым принадлежат расположенные неподалёку острова. Колумбизация Украины: почему страна скатывается в яму террора © Facebook, Поліція Києва

Безопасность нашей страны находится под серьёзной угрозой.

В этих условиях углубление уже имеющегося военного сотрудничества с РФ или развёртывание её войск, не соответствующее по своим точным характеристикам термину «военная база», может быть эффективным сдерживающим фактором для агрессивных стран.

Нельзя забывать о том, что, если хочешь мира, то надо готовиться к войне.

- А какой будет реакция населения на подобное «развёртывание»?

— Естественно, я не могу претендовать на то, чтобы представлять мнение миллионов моих соотечественников. Однако я уверен, что сторонники президента Николаса Мадуро будут согласны на развёртывание российских войск или, если угодно, на «военную базу», на условиях, которые были перечислены выше. Миллионы сторонников бывшего президента Уго Чавеса (не все из которых поддерживают Мадуро), тоже будут согласны. МИД Украины: Киев признает Гуайдо главой единственного демократического органа власти Венесуэлы © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Последователи правой оппозиции, разумеется, будут против, и, естественно, они будут говорить о тринадцатой статье нашей Конституции, но ведь в случае военного вторжения США они, без сомнения, будут приветствовать здесь американских военных, встречать их мармеладом из папайи и быстро согласятся на размещение в Венесуэле американских военных баз, даже с уступкой суверенитета по колумбийскому образцу.