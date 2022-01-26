Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков дал интервью изданию Украина.ру, где оценил слова президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего своих граждан не бояться «нападения» РФ

«Это уже не первый сигнал из Киева о том, что в руководстве Украины, в отличие от западных СМИ, не считают, что Россия готовится напасть на Украину. Как сказал секретарь СНБО [Алексей] Данилов, вторжение требует подготовительных мер. Должна произойти активизация систем ПВО, усиление разведывательной деятельности, активное перемещение войск и так далее. Ничего этого не происходит», — заявил Пушков.

МИД Канады рекомендовал гражданам не ездить на Украину © CC0, Pixabay

«Киев все равно рассчитывает выиграть от усиления напряженности. Это для них козырь. Если же все пойдет на спад и они этот козырь потеряют, то станут менее интересны США и НАТО, и им будет труднее продавливать идею вступления Украины в альянс», — констатировал он.

Полностью интервью с Алексеем Пушковым можно прочитать здесь.