«Каждый кризис выводит отношения на момент истины. И сейчас с Германией мы вышли на момент истины по ряду фундаментально важных вопросов для безопасности и будущего Украины как независимого государства и для евроатлантической безопасности в целом», — заявил Кулеба.
Министр перечислил пожелания Украины: Киев ожидает, что Германия одобрит введение санкций в отношении России, блокирует сертификацию газопровода «Северный поток — 2», и пересмотрит позицию по поставкам оружия.
«Отказ Германии разочаровывает украинскую общественность. К сожалению, украинцы ещё десятилетиями будут помнить это, и это печально для меня как министра иностранных дел. Я бы хотел, чтобы наше партнерство процветало», — заключил Кулеба.
Ранее МИД Украины вызвал посла Германии Анку Фельдгузен и выразил «глубокое разочарование» из-за решения немецкого правительства не предоставлять оборонное вооружение Киеву.