Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 25 января в эфире телеканала ICTV заявил, что в отношениях Киева и Берлина настал момент истины

«Каждый кризис выводит отношения на момент истины. И сейчас с Германией мы вышли на момент истины по ряду фундаментально важных вопросов для безопасности и будущего Украины как независимого государства и для евроатлантической безопасности в целом», — заявил Кулеба.

Министр перечислил пожелания Украины: Киев ожидает, что Германия одобрит введение санкций в отношении России, блокирует сертификацию газопровода «Северный поток — 2», и пересмотрит позицию по поставкам оружия. Удар по ФРГ: Шольц подчеркнул опасность санкций против РФ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Отказ Германии разочаровывает украинскую общественность. К сожалению, украинцы ещё десятилетиями будут помнить это, и это печально для меня как министра иностранных дел. Я бы хотел, чтобы наше партнерство процветало», — заключил Кулеба.

Ранее МИД Украины вызвал посла Германии Анку Фельдгузен и выразил «глубокое разочарование» из-за решения немецкого правительства не предоставлять оборонное вооружение Киеву.