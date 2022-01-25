В частности, они предложили ввести запрет на импорт природного газа из России.
Как отмечает агентство, представители МИД Японии уклонились от обсуждения конкретных ограничительных шагов. Они лишь заявили, что при планировании решений намерены сотрудничать с США.
Россия является четвертым по значимости поставщиком природного газа в Японию.
Ранее лидеры стран НАТО договорились в случае «вторжения» на Украину ввести против России «беспрецедентный пакет санкций».
Киев и страны Запада обвиняют РФ в подготовке «вторжения» на Украину и угрожают санкциями. В Кремле подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а страны НАТО используют обвинения как предлог для размещения военной техники у границ России.