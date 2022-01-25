Члены комиссий по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии призвали ввести санкции против РФ в случае эскалации на Украине. Об этом сообщило агентство Kyodo 25 января

В частности, они предложили ввести запрет на импорт природного газа из России. Санкции против «Северного потока — 2»: Германия уступает США. И тем самым вредит себе © REUTERS, Michael Sohn

Как отмечает агентство, представители МИД Японии уклонились от обсуждения конкретных ограничительных шагов. Они лишь заявили, что при планировании решений намерены сотрудничать с США.

Россия является четвертым по значимости поставщиком природного газа в Японию.

Ранее лидеры стран НАТО договорились в случае «вторжения» на Украину ввести против России «беспрецедентный пакет санкций».

Киев и страны Запада обвиняют РФ в подготовке «вторжения» на Украину и угрожают санкциями. В Кремле подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а страны НАТО используют обвинения как предлог для размещения военной техники у границ России.