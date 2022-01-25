Российские военные не могут игнорировать повышенную активность НАТО у границ РФ. Об этом 24 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Песков заявил об угрозе наступления Киева в Донбассе © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Это нужно спрашивать в Минобороны, это первое. Второе — подобные действия НАТО и повышенная активность НАТО вблизи наших границ не могут игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны. И третье — все-таки имеет место постоянный процесс учений, маневров, военного строительства, который никогда не прекращался и будет дальше продолжаться», — сказал Песков

Накануне стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, а также приводит силы в состояние готовности.

Позднее в пресс-службе Балтийского флота сообщили, что два корвета флота вышли в дальний поход, который пройдет в рамках массовых учений под руководством главнокомандующего Военно-морского флота России.