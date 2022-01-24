На закрытых переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского последнего склоняли к исполнению политической части Минских соглашений, полагает директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Попытки и Зеленского, и экс-президента Петра Порошенко хоть как-то подступиться к выполнению "Минска" ничем не закончились, напомнил эксперт.

«Но Байден все равно требует выполнения договоренностей без дальнейшего редактирования и изъятия, как этого требует Россия, и это не нашло понимания у Зеленского. Он дает понять, что Киев к этому подталкивают, но мы на это не пойдем. Между строк читается ответ. Визит Блинкена эффекта не достиг», — сказал Золотарёв.

Политические силы Порошенко "дышат в спину" Зеленскому и постоянно повторяют тезисы о "зраде", что в сочетании с внешним давлением по выполнению "Минска" создаёт Зеленскому серьёзные внутренние проблемы.

На примере «угольного дела» Порошенко мы увидели, что система не работает. А это может привести к тому, что стороны придут к выводу, что Минские соглашения будет выполнять уже следующая власть, а это будет иметь серьезные политические последствия, заключил эксперт.

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