Президент Украины Владимир Зеленский остается в ситуации загнанного в угол. На него оказывается внешнее давление по выполнению «Минска», у него серьезные внутренние проблемы, считает директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Украина.ру

- Андрей, как прокомментируете выступление Зеленского, где он призвал граждан Украины не бояться российского вторжения, учитывая, что эту тему как раз нагнетает Запад, а не Россия?

— Это результат переговоров с Блинкеным. Учитывая, что они были закрыты от посторонних глаз, очевидно, что Блинкен склонял Зеленского к политической части Минских соглашений, чего Киев не хочет, и не может делать.

Мы помним, что попытки и Зеленского, и Порошенко хоть как-то подступиться к их выполнению ничем не закончились. Но Байден все равно требует выполнения договоренностей без дальнейшего редактирования и изъятия, как этого требует Россия, и это не нашло понимания у Зеленского. Он дает понять, что Киев к этому подталкивают, но мы на это не пойдем. Между строк читается ответ. Визит Блинкена эффекта не достиг.

Понятно, что политические силы вроде Порошенко, которые на каждом шагу твердят о необходимости сплотиться перед угрозой врага, Зеленскому не помогут, и он остается практически в ситуации загнанного в угол. На него оказывается внешнее давление по выполнению «Минска», у него серьезные внутренние проблемы.

На примере «угольного дела» Порошенко мы увидели, что система не работает. А это может привести к тому, что стороны придут к выводу, что Минские соглашения будет выполнять уже следующая власть, а это будет иметь серьезные политические последствия.

- А зачем Байдену понадобилось, чтобы Зеленский выполнял «Минск»? Его разве не устраивает ситуация «ни войны, ни мира», чтобы он мог давить на Россию?

— Байдену важно на фоне нынешних проблем США не допустить сближение России и Китая. Мы помним, что давление на Минск после выборов 2020 года не привело к желаемому результату, и тоже самое они понимают в отношении России. Хотя Блинкен в команде Байдена относится к той части, которая считает основной проблемой Россию, их больше беспокоят огромные амбиции Китая. Если они не договорятся с Россией, то это приведет к сближению Москвы и Пекина, вот они и ищут какие-то компромиссы.

Одним из таких компромиссов является выполнение Минских соглашений, которые выгодны и России, потому что они меняют политический баланс, превращают Украину в конфедерацию вроде Боснии и Герцеговины и служат предохранителем от резких геополитических телодвижений.

- Вы сказали, что они могут прийти к выводу, что Минские соглашения будет выполнять следующая власть. В какой форме эта власть придет и под какими лозунгами?

— Порошенко же прожженный политик. Зеленского начнут шатать, начиная с экономических вопросов. Судя по всему, Порошенко будет делать ставку на досрочные выборы. Пока добро на Майдан против Зеленского он не получил. Это само по себе хорошо для Зеленского, поскольку Порошенко еще с конца осени готовился к Майдану, были закуплены палатки, экраны и сцена. Старые технологии. Но Порошенко понимает, что любой Майдан в Киеве, не согласованный с посольством США, по определению является контрафактным.

Такое "добро" он, очевидно, не получил. Но посол Великобритании Мелинда Симмонс тоже недвусмысленно высказалась о перспективах уголовного преследования Порошенко, поэтому судьи нашли соломоново решение, несмотря на то, что по госизмене уголовный кодекс по определению предусматривает содержание под стражей.

- Правильно ли я понимаю, что Байден настаивает на выполнении Зеленским Минских соглашений, Зеленский отказывается, поэтому Байден хотел бы свергнуть Зеленского, чтобы поставить другого президента, который бы выполнил «Минск»…

— Нет, у вас это все механически получается. Будут давить. Если убедятся в том, что не поддается давлению, будут делать ставки на альтернативные политические фигуры. Все же за один день не делается. Пока идет этап давления. В ближайшие месяц-два мы увидим ответ сторон.

- А Минский процесс вообще еще актуален? Или все уже свелось к переговорам о безопасности?

— Несмотря на то, что многие поспешили похоронить «Минск», он по-прежнему в повестке дня. Говорить о том, что эта карта отыграна, не приходится.

- А насколько вообще верны разговоры о том, что в случае выполнения Минских соглашений произойдет развал Украины? Почему нельзя решить проблемы регионов, чтобы они не хотели отделяться?

— Я еще с 2015 года говорил, что вместо идиотской декоммунизации надо проводить более вменяемую политику. У нас надо декоммунизировать самих декоммунизаторов, поскольку «жити по-новому» (был лозунг у Порошенко) — это не перекрашивание перил мостов в жовто-блокитный колер и не смена названий улиц и городов. Это выстраивание новой системы общественных отношений, чего сделано не было. На Украине перекрасилось все самое негативное, что было в СССР, совок стал желобком.

У Украины вообще вариантов немного. Ей надо было проводить политику гуманитарной децентрализации, расширения прав регионов. Если мы посмотрим на социологию, то реформа децентрализации оказалась самой успешной. Да, это ведет к феодализации Украины и появлению магнатов, как это было, когда Украина была под властью Польши, но это лучше междоусобной войны и это лучше распада по сценарию Югославии. На какой-то исторический период это решило бы проблемы и противоречия.

Но сейчас из выполнения «Минска» могут сделать вывод, что если Донбасс силой оружия принудил Киев дать ему больше прав и смог отстоять свою идентичность, то почему этого не может сделать Закарпатье или Буковина? Станут очень неприятные для Киева вопросы, и роль столицы и политического класса, обитающего на Печерских холмах, моментально упадет. Понятно, что это не в его интересах.