Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 января объявил, что в республике скоро к власти «придут новые люди». Это в интервью Украина.ру прокомментировал белорусский политолог Всеволод Шимов

В случае сохранения власти Лукашенко в краткосрочной перспективе все будет идти так, как и шло. Протест погашен, власть стабильна, никаких предпосылок для публичных проявлений недовольства нет, отметил эксперт. Абзалов рассказал, как себя поведёт Белоруссия в случае войны на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«В более долгосрочной перспективе все будет зависеть от целого ряда факторов: как скажутся западные санкции на состоянии белорусской экономики, как будут развиваться белорусско-российские отношения, во что выльется противостояние России и Запада вокруг Украины», — разъяснил Шимов.

Все перечисленные факторы могут сильно повлиять на будущее белорусской политики, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.