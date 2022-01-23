В случае сохранения власти Лукашенко в краткосрочной перспективе все будет идти так, как и шло. Протест погашен, власть стабильна, никаких предпосылок для публичных проявлений недовольства нет, отметил эксперт.
«В более долгосрочной перспективе все будет зависеть от целого ряда факторов: как скажутся западные санкции на состоянии белорусской экономики, как будут развиваться белорусско-российские отношения, во что выльется противостояние России и Запада вокруг Украины», — разъяснил Шимов.
Все перечисленные факторы могут сильно повлиять на будущее белорусской политики, заключил эксперт.
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