Фигура преемника Александра Лукашенко пока никак не просматривается, поэтому транзита власти в Белоруссии в ближайшее время не будет. Об этом в интервью Украина.ру заявил белорусский политолог Всеволод Шимов

Всеволод Шимов: кто он © vk.com, Всеволод Шимов Александр Лукашенко 18 января объявил, что в республике скоро к власти «придут новые люди». Что стоит за высказыванием главы государства? Ждут ли страну перемены в политике и власти? Об этом Украина.ру поинтересовалась у белорусского политолога, советника президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволода Шимова.

— Всеволод, на днях Александр Лукашенко сказал, что в белорусское руководство скоро придут новые люди, политики нового поколения. Как Вы думаете, стоит ли это расценивать как анонс скорых перемен в Белоруссии в рамках конституционной реформы?

— Новые люди приходят в белорусскую власть постоянно — просто в силу естественных причин. Руководители старших поколений стареют, их замещают более молодые. Недостатка в желающих сделать карьеру в государственном аппарате нет.

Другое дело, что эти новые люди подстраиваются под существующую систему и играют по ее правилам. Так что сама по себе смена лиц не является гарантией каких-либо изменений. Более того, я уверен, что высшее руководство страны ориентировано на максимально консервативный сценарий, так что ожидать каких-то радикальных перемен от конституционной реформы я бы не стал.

— Пойдет ли Лукашенко на казахстанский сценарий власти, возглавив Всебелорусское собрание и оставив при этом пост президента для преемника?

— Думаю, что такой вариант рассматривался. Более того, сам проект изменений в конституцию наверняка вдохновлялся казахстанским опытом, который до января 2022 г. казался вполне успешным.

Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко"

— Если президент Белоруссии решится оставить свой пост, кто может стать его преемником?

— Фигура преемника пока никак не просматривается, и это тоже аргумент в пользу того, что в ближайшее время ожидать транзита не стоит. Конечно, преемник может появиться очень быстро, и это может быть какая-то совершенно неожиданная фигура. Так было, например, с Владимиром Путиным в 1999 году в России.

— Как будет развиваться ситуация в республике, если никакого транзита власти в республике не произойдет, и Александр Лукашенко останется на своем посту еще на долгие годы?

«Лукашенко останется президентом». Как события в Казахстане повлияют на реформы в Белоруссии © РИА Новости, Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

В более долгосрочной перспективе все будет зависеть от целого ряда факторов: как скажутся западные санкции на состоянии белорусской экономики, как будут развиваться белорусско-российские отношения, во что выльется противостояние России и Запада вокруг Украины. Все это может сильно влиять на политическую обстановку внутри Белоруссии.

— Как, на Ваш взгляд, будет развиваться белорусская политика в случае полной смены поколений в элитах и ухода Лукашенко из власти?

— Опять же, смотря как произойдет этот уход. Если это управляемый транзит — это одно, если это условный сценарий майдана — совсем другое.

Но в любом случае, на мой взгляд, будет происходить отход от персоналистской модели власти и децентрализация властных полномочий. Собственно, даже предложенный проект изменений в конституцию задает именно такой вектор.