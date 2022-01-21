Филиал украинского Нафтогаза, «Нафтогаз Тепло», намерен перевести свои теплоэлектростанции с газа на биосырье. Об этом сообщил УНИАН технический директор "Нафтогаз Тепло" Федор Шевченко

«Мы рассматриваем возможные варианты перехода, начиная от отсортированного мусора — это биологические отходы, которые уже остались, заканчивая сжиганием камыша, или работой на щепе, или соломе», — сказал Шевченко.

По его словам, это могло бы стать взаимовыгодным процессом для компаний и для местных предпринимателей, и Нафтогаз надеется на сотрудничество с фермерами и органами местного самоуправления. Пушков объяснил, когда Россия окончательно перестанет качать газ через Украину © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Пока инициатива только обсуждается, исследуется целесообразность перевода ТЭЦ на биотопливо, заявил техдиректор «Нафтогаз Тепло».

«Мы не хотели бы задавать темп, чтобы требовать от кого-то камыш, щепу или солому. Вопрос был, чтобы создать такие условия, чтобы бизнес начал предлагать нам сам. Наш вопрос — это производство тепловой и электрической энергии комбинированным способом. А вот вопрос создания условий — это еще нужно обсуждать», — добавил он.

Ранее в компании «Нафтогаз» отметили нехватку газа в подземных хранилищах по состоянию на декабрь 2021 года и истощенность собственных газовых месторождений Украины. По данным компании, опустошенность месторождений иногда достигает 80%.