Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post 21 января призвал США ввести санкции против России до какой-либо «агрессии против Киева»

Ранее Зеленский на встрече с сенаторами США в Киеве призвал не ждать возможной эскалации ситуации на российско-украинской границе и ввести превентивные санкции против России. Безпалько объяснил, почему Запад не вводит санкции до «вторжения» © РИА Новости, Владимир Трефилов

В интервью американскому изданию он подтвердил свое предложение по санкциям и заявил, что Россия сможет их пережить.

«Возникает вопрос: почему вы не вводите санкции сейчас, а ждете эскалации? Зачем вам санкции после того, как мы потеряем всю территорию Украины?.. Я поддерживаю введение санкций сейчас», — заявил Зеленский.

Украинский президент добавил, что при этом выступает против войны и за диалог с Россией.

Киев и страны Запада обвинябт Москву в «агрессии» против Киева и подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, а перемещение войск по территории страны — ее суверенное право. Также в МИД РФ отмечают напряженную ситуацию и подвоз украинской техники на линии разграничения в Донбассе, а кроме того, поставки Украине оружия Западом.