Володин уточнил, что на следующей неделе пройдут консультации с руководителями фракций по данной инициативе. Затем вопрос рассмотрят на Совете Государственной Думы.

Рар назвал цену, которую Киев заплатит за нежелание давать автономию Донбасса
Рар назвал цену, которую Киев заплатит за нежелание давать автономию Донбасса
© РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Мы видим игнорирование Минских соглашений президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать», — написал спикер Госдумы.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств.

Депутаты отметили, что признание ЛНР и ДНР независимыми республиками помогло бы обеспечить безопасность проживающих там граждан.