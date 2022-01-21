Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале 21 января о сроках рассмотрения проекта КПРФ о признании республик Донбасса

Володин уточнил, что на следующей неделе пройдут консультации с руководителями фракций по данной инициативе. Затем вопрос рассмотрят на Совете Государственной Думы. Рар назвал цену, которую Киев заплатит за нежелание давать автономию Донбасса © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Мы видим игнорирование Минских соглашений президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать», — написал спикер Госдумы.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств.

Депутаты отметили, что признание ЛНР и ДНР независимыми республиками помогло бы обеспечить безопасность проживающих там граждан.