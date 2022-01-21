Окончательный преемник пока не выбран, но согласно проекту конституции, исполнение обязанностей, в случае если что-то произойдет с президентом, возлагается на председателя Совета Республики, отметил эксперт.
«В настоящий момент предварительный преемник — это Наталья Кочанова (бывшая глава администрации президента Белоруссии, ныне Председатель Совета Республики Национального Собрания Белоруссии — Ред.)», — сказал Груздев.
Другие возможные преемники ограничены статьей 80, а именно требованием быть гражданином Республики Беларусь по рождению, и поэтому часть из них будет исключена из гонки за президентское кресло, заключил собеседник издания.
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