Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 января объявил, что в республике скоро к власти «придут новые люди». Формально преемником президента по новой редакции конституции является Наталья Кочанова, председатель Совета Республики. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политик Владимир Груздев

Окончательный преемник пока не выбран, но согласно проекту конституции, исполнение обязанностей, в случае если что-то произойдет с президентом, возлагается на председателя Совета Республики, отметил эксперт. Груздев описал будущее Белоруссии с Лукашенко © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

«В настоящий момент предварительный преемник — это Наталья Кочанова (бывшая глава администрации президента Белоруссии, ныне Председатель Совета Республики Национального Собрания Белоруссии — Ред.)», — сказал Груздев.

Другие возможные преемники ограничены статьей 80, а именно требованием быть гражданином Республики Беларусь по рождению, и поэтому часть из них будет исключена из гонки за президентское кресло, заключил собеседник издания.

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