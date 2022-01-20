Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится под арестом, отказался от сравнений с экс-президентом Украины Петра Порошенко и напомнил, что его преследовали на Украине по его указанию. Об этом он написал в Facebook 20 января

Ранее Петр Порошенко, на которого на Украине завели уголовное дело по подозрению в госизмене, заявил, что его преследуют на родине, как в Грузии — экс-президента Михаила Саакашвили.

Саакашвили не одобрил такую аналогию и напомнил Порошенко, что первый раз его отправили в тюрьму именно по приказу пятого президента несколько лет тому назад. Личное обязательство Порошенко: «похоронить» Зеленского © AP, Mikhail Palinchak

«А после того как судья Лариса Сокол меня освободила, ее опять-таки по приказу Порошенко стали преследовать и, в конце концов, уволили, а меня похитили и, чуть не придушив, выкинули из страны. Я по-человечески не желаю Порошенко попасть в тюрьму, но думаю, что на фоне того, что он проводит со мной параллели — у нас с ним мало общего», — написал Саакашвили.

Экс-президент Грузии заявил, что при Порошенко на Украине расцвела коррупция и проводилась лишь имитация реформ.

«Да и вообще, какой-то он ненастоящий, Петр Алексеевич, каждый раз, как вижу его, больно вспоминать, какие потрясающие возможности при нем моя любимая Украина упустила», — заключил грузинский политик.

По обвинению в госизмене и финансировании терроризма из-за покупки угля в Донбассе в 2014 году Порошенко грозит 15 лет тюремного заключения. Ранее Печерский районный суд Киева избрал политику меру пресечения в виде личного обязательства.

Порошенко пригласил Саакашвили на Украину в 2015 году и назначил губернатором Одесской области. В июле 2017 года после конфликта он лишил его гражданства и выдворил из страны. Затем Владимир Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили и назначил его главой Нацсовета реформ.