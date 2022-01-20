На Западной Украине зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в правительстве 20 января, передает РБК-Украина

За 19 января на Украине зафиксировали 18 479 новых подтвержденных случаев коронавируса COVID-19.

«Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка… В конце декабря и начале января у нас было за неделю по 30 тысяч случаев. На этой неделе уже за два дня 30 тысяч случаев», — сказал Ляшко.

Самая сложная ситуация в западных регионах страны — Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях, наиболее резко заболеваемость растет в Ивано-Франковской области, отметил глава Минздрава. Может обрушить системы: ВОЗ признала, что недооценила омикрон © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Минздрав подал запрос на введениие на Ивано-Франковщине «красной» зоны карантина, при этом уже 7 областей находятся в оранжевой зоне.

Вспышку коронавируса связывают с началом циркуляции штамма омикрон.

Ранее Всемирная организация здравоохранения отметила, что, несмотря на более легкое течение болезни при заражении омикрон-штаммом во многих случаях, он не безобиден. ВОЗ предупредила, что из-за него снова начнет расти число смертей.