За 19 января на Украине зафиксировали 18 479 новых подтвержденных случаев коронавируса COVID-19.
«Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка… В конце декабря и начале января у нас было за неделю по 30 тысяч случаев. На этой неделе уже за два дня 30 тысяч случаев», — сказал Ляшко.
Самая сложная ситуация в западных регионах страны — Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях, наиболее резко заболеваемость растет в Ивано-Франковской области, отметил глава Минздрава.
Минздрав подал запрос на введениие на Ивано-Франковщине «красной» зоны карантина, при этом уже 7 областей находятся в оранжевой зоне.
Вспышку коронавируса связывают с началом циркуляции штамма омикрон.
Ранее Всемирная организация здравоохранения отметила, что, несмотря на более легкое течение болезни при заражении омикрон-штаммом во многих случаях, он не безобиден. ВОЗ предупредила, что из-за него снова начнет расти число смертей.